No será en abril; quizá en mayo...

1.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el comportamiento ejemplar de los ciudadanos y pidió que no estén en las calles porque viene la fase más crítica de la pandemia del coronavirus Covid-19.



En ese sentido, apuntó en un mensaje en redes sociales que este lunes las autoridades de Salud en México dirán la fecha más cercana para dar inicio a la fase tres, y así la red hospitalaria privada también esté al servicio de los mexicanos.



Dijo que a él le gustaría que el 10 de mayo próximo "fuera la fecha en la que se levante la cuarentena" y de manera paulatina y con precaución reactivar la economía del país.



2.- Sobre C-19 esto dijo el vocero oficial: En 15 días, México llegará al punto para considerar la fase 3 de pandemia del coronavirus, informó este jueves el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



"Probablemente en los siguientes 15 días, llegaremos a un punto donde resolveremos que la transmisión es lo suficientemente dispersa como para ser considerada la fase 3", indicó el funcionario.



"Esto implicará algunos ajustes en las medidas de control epidemiológico, pero no adelantemos vísperas, en su momento las daremos a conocer", agregó.



La Secretaría de Salud informó este jueves que ya son 194 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.



Además, los casos confirmados ascendieron a tres mil 441, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



Mientras tanto, los casos sospechosos de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 10 mil 105”.



3.- Esto abunda sobre la pandemia que acosa a la humanidad; “La Fase tres de emergencia epidemiológica por el nuevo coronavirus está caracterizada como epidémica, hay presencia de brotes regionales y dispersión nacional de la enfermedad, de acuerdo con la Secretaría de Salud.



Por esta razón los números de casos, a diferencia del escenario dos en el que los contagios son por centenas, se estimaría en miles.



“Hay una propagación del virus más extensa, por lo que se hace aún más difícil interrumpir la cadena de transmisión.



Mientras que en el escenario dos pueden presentarse centenas de casos”.



Con la llegada de este último escenario, los eventos masivos en espacios públicos cerrados y abiertos, como cines, estadios y plazas comerciales, quedarían suspendidos.



También habría suspensión de cualquier tipo de actividad en centros de trabajo que presenten brotes activos de la enfermedad, y se realizaría cuarentena generalizada.



En algunos estados como Quintana Roo, Michoacán, Jalisco y Yucatán ya están aplicando medidas como toque de queda, multas, cierres de fronteras y hasta cárcel para aquellos con síntomas que no acaten las medidas de aislamiento.



El jueves de la semana pasada, la Secretaría de Salud federal aseguró que “no hay duda” de que el país llegará a la Fase tres de la emergencia epidemiológica, por lo que llamó a la población a seguir las recomendaciones de la jornada de 'Sana Distancia' para reducir los contagios, al menos hasta el 19 de abril, cuando se estima concluya la emergencia sanitaria.



“Se va a dar, no hay duda de que se va a dar, es la fase de más transmisión y la fase donde el riesgo principal es que se sature el sistema de salud”, advirtió el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero del Gobierno de la República sobre todo lo relativo con la epidemia.



Los cálculos de la Secretaría de Salud estiman que el COVID-19 infectaría a entre 0.5 por ciento y 1 por ciento de la población total del país, lo que podría representar hasta 1.2 millones de personas.



Sin embargo, López-Gatell dijo que en la fase tres, si la mayor cantidad de personas no sale a la calle durante estas cuatro semanas, “en lugar de una curva epidémica inmensa que supera la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las persona enfermas, sobre todo las críticamente enfermas”. Con información de Rivelino Rueda y Notimex



4.- Hace casi 15 días, el contenido de una columna de Federico Reyes Heroles Garza González, convocó a la polémica en el país. El hijo de Jesús Reyes Heroles, veracruzano que fuera Secretario de Gobernación del Gobierno Federal y otros cargos más, estableció:



Colapso.- Federico Reyes Heroles.



• El liderazgo se colapsa porque las mentiras y los engaños tienen patas cortas, no llegan lejos.



Esto escribió:



“...Todo se precipitó. Las dudas se disiparon. La 4T se colapsa, no sabe gobernar. Economía, seguridad, salud, educación, se vienen abajo. La velocidad es aterradora. Pero quizá lo más grave es el colapso ético.



La mentira.- Cuando un gobierno es sorprendido mintiendo, la legitimidad se desmorona. Comenzaron mintiendo y siguen haciéndolo. No existían los 500 mmdp, pero lo repitieron hasta el cansancio. Mintieron porque no hay la voluntad de transparentar las compras públicas, hoy proliferan las asignaciones directas. Mintieron con los logros efímeros del huachicol. Mintieron con la disminución de la violencia. Mintieron diciendo que no había desabasto. Mintieron con la viabilidad de Dos Bocas y Santa Lucía. Mintieron con las cifras del superávit fiscal y de la producción petrolera. Mintieron con los logros de sus programas sociales. Mintieron inventando casos de corrupción que nunca demostraron, sobre todo en las organizaciones de la sociedad civil. Mintieron burdamente con las cifras de la marcha contra la violencia hacia las mujeres. Mintieron con la designación de la presidenta de la CNDH. La mentira como forma de gobierno los llevó a esta crisis en la peor condición.



Hoy es difícil creer en las cifras dadas del COVID-19: decenas de casos de “neumonía atípica”, hospitales saturados, epidemiólogos que no saben cuáles son los síntomas. En un mar de mentiras las dudas corroen a la sociedad mexicana. ¿Por qué creerles?



El engaño.- Cuando un gobierno engaña, parte del supuesto de que la población es oligofrénica, tonta, estúpida. Por supuesto no lo es. Engañan con las consultas como forma de decisión, engañan, pues son una farsa. Engañan, pues no representan nada y lo saben. Pero la farsa se les cayó con el caso de Constellation Brands, ahora el mundo sabe de qué están hechas las consultas, sabe del engaño en la cancelación del NAIM y por ello estará de nuevo en la agenda, porque proviene de una farsa. Engañaron al evadir hechos tratando de imponer la agenda nacional desde la mañanera. Fracasaron. La rifa del avión fue un engaño burdo. Engañaron con las cifras de los migrantes y su condición. Engañaron, o lo intentaron, con la revocación de mandato en año electoral. Engañaron con los permisos del Tren Maya. Engañaron, porque las subastas no ayudan en nada a unas finanzas públicas que están contra la pared. Engañaron con su “profundo respeto a la ley”, pues han sido 18 meses de triquiñuelas, entre ellas una reforma al sistema de justicia que se quedó sin autoría, pero que coincidía en las amenazas a las libertades individuales.



El liderazgo se colapsa porque las mentiras y los engaños tienen patas cortas, no llegan lejos. Se colapsa porque incendiaron a una sociedad que está mucho más organizada e informada de lo que imaginaron. Una sociedad que sigue las compras públicas, las licitaciones a modo, las cifras económicas y sociales. Una sociedad que pregunta y descree de la palabra presidencial, el gran instrumento de mentira y engaño. Ciudadanos que se bajan de los aviones donde viaja el Presidente, que exigen que se tome la temperatura antes de abordar. Se colapsa porque hablar desde La Rumorosa de los daños estéticos de la energía eólica -en plena crisis sanitaria- es patético. Se colapsa porque esa sociedad hoy, ante las mentiras y engaños, está más alerta que nunca. Se colapsa porque pensaron que las redes sociales eran territorio exclusivo de la 4T, mostrando su desprecio hacia los ciudadanos libres. Las perdieron. Se colapsa porque creían y vendían la idea de que la popularidad del Gran Líder era estable e intocable y hoy cae en picada. Estamos en otro país y no lo entienden. Fueron esperanza, hoy son referente de hipocresía.



El ridículo presidencial a nadie beneficia. Las mentiras y los engaños se toparon muy rápido con un México que hoy los denuncia.



Ahora, ante el colapso y la debilidad opositora, es la sociedad la que debe asumir el liderazgo ético con información e ideas...”



Marzo 31 del 2020.