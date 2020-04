AMLO, destruyendo al país

“No son tiempos de indiferencia”

El Papa a mandatarios

Si el 80 por ciento de los recursos que generan los 32 estados del país a lo largo de 40 años han ido a parar a las arcas de la federación y solo el 16 por ciento se queda en los estados, el 4% en los municipios, por un pacto fiscal ventajoso para el gobierno federal que dispone de casi todos los recursos para sus programas, entre los que han destacado los electoreros y luego los caprichos como sucede hoy con el tren maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto que AMLO quiere porque el de Texcoco no le gustó, lo que provoca la miseria en que están los gobiernos estatales y más los municipios, la propuesta de cambiar ese pacto fiscal para que sea más equitativo es un planteamiento sensato sobre todo para el momento de crisis, de salud y económica que se vive en el país.Ya son al menos cuatro los gobernadores, tres que llegaron a su cargo tras ser postulados por distintos partidos y uno independiente, los que están demandado un cambio en el pacto fiscal vigente.Se trata de los gobernadores de Jalisco, el de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro; el priista de Coahuila, Miguel Riquelme; el panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, de Nuevo León, quienes se quejan de que mediante este amañado pacto fiscal las entidades que más producen reciben menos aportaciones.El de Jalisco, Enrique Alfaro, ha advertido que, de ignorarse su petición, buscaría dejar el pacto federal y aseguró que hay rutas legales para hacerlo.“Estoy a favor de que se revise el pacto fiscal”, dijo Alfaro en conferencia de prensa, “pero si no hay voluntad, ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados, que estamos produciendo riqueza, trabajo y oportunidades para la gente”.El emecista reaccionó a las propuestas lanzadas el miércoles por empresarios jaliscienses y el jueves por el senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Samuel García, de rehacer el pacto ante la falta de reciprocidad de la Federación con los estados. Tanto el senador, quien abiertamente pidió al gobierno de Nuevo León abandonar el convenio fiscal, como los empresarios, recalcaron el trato injusto a las entidades que generan muchos impuestos y reciben poco de esos recursos aportados, lo que se ha evidenciado aún más en la crisis del Covid-19.“Entiendo la postura de Nuevo León”, dijo Alfaro, “(pero) primero habría que mandar un mensaje de voluntad para revisar el pacto fiscal, tratando de que no tengamos que romperlo, pero por supuesto que existe la ruta legal para salirnos de ese acuerdo”.Sobre el mismo tema del leonino pacto fiscal con el que juega la federación, los estados y los municipios, el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano (MC), el fin de semana puso a circular un documento en el que analiza la situación de salud y económica de las familias mexicanas en este momento de crisis y con este gobierno que, en vez de invertir los fondos que maneja en obras de beneficio para todos, reparte el dinero con la intención de comprar el voto para las elecciones del 2021 y en obras que son un capricho personal.Pide que el documento se difunda en las redes sociales y afirma que el tiempo de su cuarentena lo pasará dedicado al cien por ciento a eso, a explicar por qué es necesario que los estados se salgan del pacto fiscal de la federación.“Esta es la única solución real para proteger a nuestra salud, economía, familias, trabajos, MIPYMES etc., en lugar de que se tiren en proyectos faraónicos de AMLO como DOS BOCAS, TREN MAYA, TRANSISMICO, y sus programas electorales a fondo perdido”, dice el joven Senador de Nuevo León.“Viene el momento más difícil para México. En medio de una pandemia global donde vivimos con miedo y angustia, en la que solo pensamos en que nuestras familias no se enfermen, en los millones que podrían perder sus empleos y en no morir. Cada vez habrá más contagiados, más hospitales colapsados, y lamentablemente más muertos, que sus seres queridos no podrán despedir. En un escenario así de crítico, AMLO le da la espalda a México. En vez de tirar el dinero como lo hace el presidente queremos invertirlo en NUESTRA FAMILIA, ECONOMÍA Y SALUD”.Y aquí lanza la propuesta de romper con la federación, en cuanto al pacto fiscal, en los siguientes términos: “Nuevo León hace 40 años cedió sus impuestos a la federación vía el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal adhiriéndose vía un convenio al mismo. Ese sistema tenía una razón de ser, los estados no cobraban y casi todos vivían del petróleo. Hoy no es así, el petróleo ya no alcanza, y los estados producen y dan su dinero vía impuestos al SAT que luego regresan vía una bolsa federal a estados y municipios. La federación se queda un 80% y solo da 16% a Estados y 4% a municipios. Eso no es todo, con los años, han modificado la fórmula con tintes electorales para que entre más poblado y pobre, más dinero.“Seguimos anquilosados a un convenio de 1978 que nos quita año con año el 80% de nuestro dinero. Ahora con la Modernización, las tecnologías, la contabilidad electrónica, las DIOTS, cruces informativos, declaraciones mensuales y anuales y sobre todo la reforma fiscal 2013 que permite el cobro, auditoría y presentación electrónica con buzón tributario, ya no ocupamos al SAT, el estado vía su tesorería pueden cobrar el ISR, IVA y otros impuestos que no son federales, ya que conforme al 124 Constitucional son locales”.“En vez de tirar el dinero como lo hace el presidente queremos invertirlo en Nuevo León, porque con esos 460 mil millones de pesos podemos enfrentar la crisis. Con ese dinero podríamos plantear un plan de alivio fiscal, inyectarle recursos a las mipymes en el estado, generar un seguro de desempleo y fortalecer nuestro sistema de salud con más camas, más respiradores, más pruebas para detectar a tiempo y encapsular el contagio, pero sobre todo en equipamiento para el personal médico, quienes serán los héroes de esta batalla y a los que el presidente y su gobierno han ignorado en todo el país. Necesitamos ese dinero para reconstruir Nuevo León después de las graves consecuencias que va dejar la pandemia.“Esto no es por ningún motivo una sedición o independencia de Nuevo León. Amamos a nuestro país que es México, lo que proponemos es cambiar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que estamos convencidos es la gran tragedia de México, porque financieramente vuelve centralista a un país con vocación federal constitucional y le quita vida y equilibrio a los contrapesos y a la democracia. No puede el 80% del presupuesto estar en manos de una persona, no es sano. Hoy desgraciadamente nos damos cuenta con nuestro Presidente lo peligroso que es esa fórmula. No puede y no debe en un país federal, con contrapesos, división de poderes, 3 órdenes de gobierno y órganos autónomos, una sola persona decidir por todos”.La tarde noche del pasado sábado, gente perversa, que sobra, se dieron a la tarea de difundir el rumor de que el exgobernador Fidel Herrera Beltrán había fallecido, lo que fue desmentido de inmediato por su esposa la señora Rosa Margarita Borunda de Herrera y su hijo Javier Herrera Borunda. Ciertamente Fidel fue objeto de una recaída pero, gracias a la atención inmediata que le dieron llevándolo a un hospital de la CDMX, los médicos lo atendieron, lo estabilizaron y comenzó la recuperación. Hoy debe estar de regreso a su casa donde concluirá el tratamiento al que fue sometido para estar de nuevo bien.Coincide esta perversidad en contra de uno de los políticos más brillantes que hemos conocido, provisto de un coeficiente intelectual muy superior al normal en cualquier ser humano, quien además supo ganarse el cariño o cuando menos el afecto y reconocimiento de muchos veracruzanos, con una serie de fotos de él siendo gobernador de Veracruz, que fueron subidas con leyendas alusivas a su hiperactividad contrastada con la lentitud de nuestras actuales autoridades que no han sabido estar a la altura de las circunstancias para resolver los problemas que han enfrentado, pocos y simples por cierto.Lo primero que se piensa es que el tambo que gobierna Veracruz se encargó de difundir la falsa versión, pero les falló, al parecer hay Fidel para rato, lástima que ya no en condiciones óptimas para que continuara activo en política.Todos los casos de neumonía atípica son coronavirus: Hugo López-Gatell... ¡Madres!Escríbanos a [email protected]