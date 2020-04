Movimiento Ciudadano; tocan la puerta...

1.-Para nada estorba tener información relacionada con los hospitales propiedad de particulares, que han suscrito convenio con el gobierno federal, para la prestación de servicios médicos en esta álgida temporada de males crecientes.





Esta es la información de la que se dispone hasta ayer por la tarde: “...Este lunes [ayer] se firmó el convenio 'Todos juntos contra el Covid-19', entre el gobierno federal y hospitales privados, con el fin de garantizar que los hospitales públicos no se saturen y puedan atender de manera más eficiente a los enfermos contagiados por el coronavirus.



El convenio se realizó entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pemex, y la Asociación Nacional de Hospitales Privados, el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados, así como las clínicas y hospitales.



Los hospitales que participarán hasta el momento en dicho convenio son:



El Centro Médico ABC campus Observatorio

Los Hospitales Ángeles

El Grupo Dalinde / San Ángel Inn

Hospital de Beneficencia Española

Hospitales Christus Muguerza

Hospitales MAC

Hospital San Javier

Hospital Star Médica

Hospital Médica Sur

Grupo Torre Médica

Clínica del Noroeste

Hospital CEMAIN

Hospital D’María

Hospital Ginequito



Los hospitales del convenio darán servicios como:



Atención de parto, embarazo y puerperio

Cesáreas

Enfermedades del apéndice

Hernias complicadas

Úlceras gástricas y duodenal complicadas

Endoscopias

Algunas urgencias que son abdominales

¿En qué consiste el convenio?



Con el convenio se busca que se realice una integración en un solo sistema nacional de salud, con el fin de hacer frente a esta contingencia.



Este acuerdo permitirá tener 3,115 camas en los hospitales del sector privado que por tal liberará la posible ocupación de esa cantidad de camas en las instancias de seguridad públicas.



Con esta medida también se podrá garantizar la atención de 12,500 pacientes de Covid-19 en los hospitales públicos.



Los hospitales del convenio brindarán servicios médicos y hospitalarios de segundo nivel a partir del 23 de abril hasta el 23 de mayo".- El Economista.



Ojalá que el petate no se consuma en las llamas del “puro cuento” del que los mexicanos están [mos] hasta “la coronilla”.



2.- Al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, alguna vez motejado como Tío Fide, independientemente de que sus malquerientes no lo tengan en sus oraciones diarias, deben reconocérsele méritos políticos y obras a favor de los veracruzanos. Fidel, como se sabe, lucha por su vida a consecuencia de los infartos cerebrales que le han privado de locomoción y otras facultades, vitales para desear que la vida siga su camino.



Ya será el juicio de la historia quien lo ubique en el lugar que le corresponda. Nosotros sólo vemos qué logros tuvo para la sociedad del estado, y nada más.



Fuerza Fidel; lucha sin cansancio todos los días.



3.- Movimiento Ciudadano, el partido que antes fue el partido naranja, si sus dirigentes se “ponen buzos”, puede ocupar los espacios que han dejado, hasta hoy, el PAN y el PRI.



Porque si bien es cierto que este 2020 no será año de elecciones federales [y las estatales ya han sido pospuestas], sí en cambio, después de que las cosas se acomoden después de la pandemia, se entraría de frente a las elecciones del 2021, en la lucha frontal en la búsqueda del contra peso político que tanta falta hace en la república.



Los espacios esperan.



4.- ¿Y cómo para que sirven “las barricadas y retenes” que algunas autoridades municipales siguen manteniendo en la entrada a las cabeceras municipales para que no ingresen mexicanos con placas de otras entidades? El Covid-19 no necesita credencial de elector; placas locales y demás “pruebas” que los encargados de los retenes les piden a los ciudadanos que pretendan entrar a pueblos, villas y rancherías.



El Covid 19 anda por todas partes y no distingue entre personas con batas sanitarias y policías mal encarados-



En fin, cada quien lo suyo...