En el cabús del tren... ¿la tercera edad...?

En Italia, los hospitales están tan sobrecargados que el personal médico tiene que decidir, como en tiempos de guerra, quién será atendido y quién no. ¿Llegaremos a esa situación en Suiza? [¿o en México?] Y si es así, ¿sobre qué criterios decidirán los médicos?



Con la crisis del coronavirus, ¿se debe dar prioridad a los pacientes jóvenes en detrimento de los ancianos? ¿Vamos a reservar respiradores artificiales en primer lugar para padres de niños pequeños? ¿Habrá que dejar de lado a un paciente de 90 años, con el pretexto de su avanzada edad? Sibilla Bondolfi.-







1.- En el planeta del Covid-19, se han abierto muchos espacios. Cuestión de buscarlos, que sí se encuentran. Así, por ejemplo, “...Un juez de la Ciudad de México concedió una suspensión de plano, a una doctora de un hospital del Estado de México y a su hijo, quienes se ampararon al considerarse en alto riesgo de ser infectados por COVID-19.



La medida obliga a las autoridades federales y estatales a hacer lo necesario para evitar que la mujer y su menor hijo, quien padece rinitis, se contagien por COVID-19. La doctora fue asignada a un área de atención especializada de esa cepa de coronavirus.



La mujer relató que en el hospital donde labora, del Instituto de Salud del Estado de México, ubicado en Naucalpan, no existen las medidas adecuadas de sanidad para evitar el contagio del nuevo coronavirus lo que pone en riesgo su salud y la de su familia.



Destacó que como médico tratante, solo le dieron cien cubre bocas sencillos para atender a pacientes infectados, además de que en el nosocomio se instaló una carpa de plástico para atenderlos, aun cuando es sabido que en ese material sobrevive por más tiempo el virus SARS-CoV2.



La médico dijo que dicha área no ha sido sanitizada, lo que genera un foco de infecciones permanente.



De ahí que consideró que no se le debe obligar a asistir a laborar hasta en tanto se le brinde el material necesario para la realización de actividades de trabajo, en el contexto de la pandemia de COVID-19.



Al respecto Gabriel Regis López, juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recordó que el artículo primero constitucional consagra el principio pro persona.



Dijo que este establece que los derechos humanos deben interpretarse en la forma más amplia en favor de los gobernados.



Regis López recalcó que la propia Constitución obliga al Estado mexicano a salvaguardar el derecho a la salud, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin.



Por ello, advirtió que del análisis sistemático de las disposiciones relativas de la Constitución y leyes secundarias, así como los demás instrumentos internacionales relacionados con el tema, se advierte que los actos reclamados por la doctora y su hijo impactan en su derecho a la salud e incluso en el derecho a la vida.



Con base en ello decidió otorgar la "suspensión de plano" para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para que se permita a la doctora no presentarse a laborar si no cuenta con el equipo médico apropiado para evitar pueda contagiarse.



El juez dijo que la medida debe aplicarse sin que ello implique un descuento por ausencia, pues debe garantizarse que perciba el sueldo respectivo, ya que el no tomar en cuenta que su menor hijo pertenece a un grupo vulnerable se puede traducir en el contagio del virus.



De no tomarse la medida, señaló, podría causarse un daño de imposible reparación en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida.



Agregó que con la suspensión de plano otorgada se garantiza el interés superior del menor quejoso, e incluso de la colectividad, “pues es un hecho notorio para la sociedad que al día de hoy, dicha pandemia se extendió a más de 160 países, y en México existen 3441 casos confirmados”.



2.- De cosas menores.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público impugnará resolución con la que se pide pronunciamiento de AMLO sobre facilidades fiscales ante Covid-19



El Fiscoanalista.-abril-2020.---------------------------------------------------------------------- En diversos medios de comunicación se informó que una empresa mexicana logró ganar un amparo para no pagar sus impuestos ante la contingencia del coronavirus y que se permita la realización de los mismos diferidos o en parcialidades al término de la misma.



Sin embargo, la Secretaría de Hacienda aclaró en un comunicado que la suspensión no se otorgó para eso, sino para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncie sobre medidas en materia de condonar, eximir o prorrogar el pago de contribuciones federales y sus accesorios, derivado de la emergencia sanitaria.



Fue la empresa Cano Soto y Asociados, ubicada en San Luis Potosí, la que promovió el juicio de amparo número 293/2020, en contra de actos de López Obrador y otras autoridades. Pero la Secretaría de Hacienda afirmó que a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) impugnará la resolución del juicio.



La dependencia afirma que la suspensión de oficio para que López Obrador se pronuncie sobre contribuciones federales es ilegal. Esto se debe a que no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo para otorgar tales suspensiones. Además, se trata de facultades discrecionales del Presidente y deben ser acordes a las reformas constitucionales recientes, que prohíben la condonación de impuestos.-------------------------------------------------------------------------- Puedes revisar la información publicada por la Secretaría de Hacienda aquí / Fecha de publicación: 7 de abril de 2020.



3.-Dice La Jornada [faltaba más] “...Aunque mantienen una actitud crítica contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigentes del PAN, PRD y MC, así como el ex mandatario Felipe Calderón, rechazaron el ofrecimiento del jefe del Ejecutivo Federal para adelantar a 2021 la revocación del mandato del político tabasqueño.



En redes sociales, el líder pansita Marko Cortés señaló: “El Presidente no entiende que es jefe del Estado Mexicano. Debería convocarnos a construir un frente común y dejar a un lado temas electorales. Es una irresponsabilidad hablar de revocación cuando urge saber cómo superar la pandemia de #COVID19 y la crisis económica que generará”.



Por su lado el ex presidente Felipe Calderón destacó que “México en la peor crisis económica y sanitaria de la era moderna; el Presidente debe estar concentrado absolutamente en esos temas, no distraerse ni querer distraer. Pensar en México, no en él mismo”.



Ángel Ávila, integrante de la dirigencia nacional del PRD, añadió por su lado que la revocación de mandato será en el 2022 y pidió a López Obrador que cumpla con la ley. Los presidentes no pueden intervenir en los procesos electorales, “no coma ansias señor presidente, respetemos entre todos los procesos democráticos”.



Por su lado Clemente Castañeda, dirigente de Movimiento Ciudadano subrayó: “En vez de concentrarse en la crisis económica y de salud provocada por el #coronavirus, la cual lastima a millones de familias mexicanas, el presidente está pensando en la revocación de su mandato. ¡Increíble!”



La oposición ha pugnado por que la revocación de mandato se efectúe en 2022 y no el 2021, porque “... teme que la popularidad de López Obrador influya en los comicios intermedios y no puedan arrebatarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados y obtenga las gubernaturas en disputa...”



Y que esperaban: ¿Que la oposición se coloque la soga en el cuello? Por cierto, el PRI ha guardado sepulcral silencio. ¿Qué estarán esperando? ¿Al COVID-19?



4.- Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SRE, no es un todólogo; simplemente anda detrás de la liebre porque está convencido de que en el gabinete actual, no hay otro funcionario con mayor peso político que él, que pueda cazarla.



Aunque falta mucho tiempo para que haya elecciones presidenciales, Ebrard no tiene por ahora, rival que aspire a lo mismo... pero con el poder, todo es posible...



P.D.- La Organización Mundial de la Salud...ya no tendrá los dólares de USA...