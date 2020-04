... Pese a la crisis que estamos viviendo como consecuencia del obligado paro de actividades para evitar el contagio masivo del Coronavirus, algunos elementos de las corporaciones de Tránsito y Vialidad de los municipios conurbados de Veracruz – Boca del Río, están abusando de los pocos conductores del servicio urbano y suburbano que aún circulan por la zona, así como de automovilistas, particularmente de las damas que son presa de los nervios.Como botón que sirva de muestra, les expondremos amables lectores un caso sucedido hace algunos días en la calle Dos Bahías, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, donde un motopatrullero de la dirección municipal de Tránsito y Vialidad, detuvo un autobús de la línea Norte- Sur, pidiéndole al chofer que descendiera de la unidad, que apuradamente llevaba a bordo cinco pasajeros.El argumento para detenerlo explicó el agente de tránsito, es que llevaba abierta la puerta del autobús lo cual así era porque un pasajero estaba por descender.Ante la mirada de los ya cuatro pasajeros del autobús urbano, el chofer de la unidad sacó de su bolsa un billete de cincuenta pesos y oh sorpresa, el motopatrullero montó en cólera porque era un insulto lo que le estaba ofreciendo, según narraron personas que viajaban en ese “Norte- Sur”.“Oye es que la cosa está muy difícil, que no ves que ni pasajeros hay”, argumentó el chofer, a lo que el motopatrullero le respondió palabras más, palabas menos, que a él la crisis no le afectaba porque seguía recibiendo su salario y por eso no andaba de muerto de hambre. Plop y Recontra plop diría nuestra amiga la periodista Elia Melchi.Se armó tal estira y afloje entre el chofer con sus cincuenta pesos y el asalariado motopatrullero, que fue necesaria la intervención de otros elementos de la corporación de Tránsito y Vialidad de la ciudad de Veracruz, quienes quisieron atemperar la situación.Para no hacer el cuento largo amables lectores, el asunto terminó en que se levantó la infracción al chofer de la unidad, que el motopatrullero ya quería hasta llevarse al corralón, de no ser por los cuatro pasajeros que reclamaron por la media hora que llevaban a bordo del autobús urbano.Bien decía la abuela Nila, “hay quienes ven la procesión y no se hincan”.... Hace unos días Roy Campos, presidente Mitofsky Group, dio a conocer la aprobación de los gobernadores de los estados por parte de sus gobernados y destacó el caso del mandatario veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, cuya preferencia descendió en seis meses del lugar 11 al 21, perdiendo un punto por mes.En septiembre pasado, García Jiménez estaba en el décimo primer lugar con aprobación del 41 por ciento de sus gobernados y para marzo de este año, ya había descendido al lugar vigésimo primero con aceptación del 35 por ciento.Roy Campos, con muchos años en lo que hace, explicó que este notable descenso del ejecutivo estatal veracruzano en el ranking de la aceptación de los gobernadores se debe por supuesto a la inseguridad y, sobre todo, a los asuntos de comunicación de gobierno.“Creo que su comunicación no ha sido la mas adecuada, de hecho, cada vez que sabemos cosas del gobernador han sido más bien cosas negativas, no se habla de lo positivo, siempre de lo negativo”, explicó Roy Campos para sustentar el por qué del notable descenso de García Jiménez en el ranking de los gobernadores de los estados.Eso mismo que el presidente de Mitofsky Group expuso recientemente para explicar los motivos del descenso en la aprobación de los veracruzanos hacia su gobernador, ya se le ha hecho ver a García Jiménez, quien se empecina en negar el hecho y las recomendaciones de que no es lo mismo andar en campaña que gobernar.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar