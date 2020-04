Piden unirse contra AMLO

“Nunca tan pocos han causado tanto daño a tantos”.

Miguel Molina Chacón

Lo publica el portal Sin Embargo: “En un hecho inédito quizás entre la prensa más poderosa del mundo, el diario británico Financial Times sorprendió hoy al hacer un llamado a los partidos opositores, a los gobernadores y a los líderes empresariales a unirse y oponerse a las políticas del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.“Los políticos de todos los partidos, los gobernadores estatales y los líderes empresariales deben unirse para acordar un programa económico y de salud integral para tratar el coronavirus y presionar a su Presidente”, dijo en su espacio editorial de casa, que es la voz oficial del medio. “Deben lanzarse desafíos legales contra algunas de sus políticas más cuestionables. La terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros cuatro años y medio de López Obrador podrían hacerle a México”, dice el editorial.Apenas una semana antes, Financial Times había sorprendido al mundo al contradecir su misma ideología liberal. “Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como inversiones, no como cargas, y buscar fórmulas para que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución será debatida otra vez; los privilegios de las personas mayores y de los más ricos serán cuestionados. Políticas consideradas excéntricas hasta ahora, como la renta básica y los impuestos a las rentas más altas, tendrán que formar parte de las propuestas”.Pero ahora ha convocado a los distintos sectores mexicanos a retar al Presidente mexicano.“Los populistas de izquierda de América Latina tienen una reputación bien ganada como grandes gastadores. El venezolano Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales y Dilma Rousseff en Brasil agotaron las arcas del Gobierno para perseguir sus sueños políticos. Todo terminó en ruina económica o política”, consideró el periódico.El Presidente de México ha sido la excepción a la regla de los “populistas de izquierda de América Latina”, que tienen una reputación bien ganada de grandes gastadores, lo que ha llevado a la ruina económica o política, publicó hoy el Financial Times.En un duro editorial firmado por el Consejo Editorial del periódico británico, titulado “La tragedia presidencial en desarrollo de México”, se planteó que Andrés Manuel López Obrador “puede haber alarmado a empresas e inversores con sus diatribas contra el neoliberalismo, una búsqueda de grandes proyectos cuestionables y las promesas de una transformación revolucionaria. Pero al menos, podían asegurarse, que era reacio a pedir prestados atracones y gastar en juergas. El consenso de los inversores fue que las políticas de López Obrador significaron una decadencia institucional gradual y un estancamiento económico creciente: una oportunidad perdida, pero no un desastre”. Sin embargo, el diario, indicó que la crisis del coronavirus ahora ha expuesto nuevas y peligrosas debilidades.Platicando con el exdiputado local, ligado a los trabajadores de la industria cañera de Veracruz, José Luis Enríquez Ambell, desmiente que Veracruz vaya a contribuir a combatir la emergencia sanitaria nacional por el Covid-19 a través de la producción de 183.9 millones de litros de alcohol de los ingenios y alcoholeras veracruzanas, como lo dijo públicamente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.“¡Esa cantidad no la produce ni el país!, somos deficitarios en alcohol; tan solo el consumo per cápita es de alrededor de 300 millones de litros y no lo cubrimos”, nos aclara el político en aparente receso.No es de sorprender tanta desinformación y engaño pues el presidente López Obrador días atrás también mencionó, en el mismo sentido, algunos ingenios que ni destilería de alcohol tienen.Y lanza la hipótesis kafkiana: “salvo que vayan a comprar la producción mundial de azúcar podría caber esa posibilidad que anunció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, lo cual no lo creo”.David Owen, autor de "En el poder y en la enfermedad", denomina Síndrome de Hybris, a la embriaguez del poder, al caer en la persistencia del error y, peor aún, en la incapacidad de cambiar de rumbo, dado que hacerlo supondría admitir que se ha cometido un error... Así remata la charla José Luis Enríquez Ambell.El plan económico de México para afrontar la Covid-19 es ortodoxo y austero. Otras naciones latinoamericanas han respondido a la emergencia sanitaria dando salarios de emergencia a trabajadores informales, han aumentado en niveles históricos su gasto público o eliminaron el pago de servicios como electricidad y agua.No en México. El país dará batalla a la pandemia con medidas que habrían hecho feliz al Fondo Monetario Internacional de los noventa: redujo los salarios de los trabajadores del Estado y los obligó a devolver su bono navideño, recortó el presupuesto público de varias secretarías y a las pequeñas empresas solo les extendió créditos. El gasto público se incrementó en solo 0.7 puntos del PIB.Para enfrentar esta crisis compleja, parece que el único as bajo la manga del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es continuar con los programas sociales de siempre. Pero esta política es equivocada y mediocre. Equivocada porque los programas no atienden a los nuevos desempleados pobres e informales que surgirán como consecuencia de la Covid-19. Y mediocre porque parece asumir que en crisis anteriores el Estado se ha endeudado sin beneficiar a los pobresA través de su cuenta de Twitter, la senadora Lily Téllez renunció a Morena, afirmando que tomó la decisión por “diferencias de criterio”, luego que en varias ocasiones se manifestara contraria a las posturas del Movimiento Regeneración Nacional, como en el tema de la despenalización del aborto, gratuito y seguro, e incluso llamó traidores a sus compañeros por presentar una iniciativa al respecto.“Dejo la bancada de Morena por diferencias de criterio. Agradezco a Alfonso Durazo, a Ricardo Monreal, y en especial al presidente de la República por el respeto que han tenido hacia mi persona. Me quedo como senadora sin partido, comprometida a seguir hablando con la verdad”.Y añadió que se quedaba como senadora sin partido, comprometida a seguir hablando con la verdad.Apenas en diciembre de 2019, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena pidió a Monreal separar a Lilly Téllez del grupo parlamentario al considerar que “no comparte, respeta, ni representa lo establecido en los documentos básicos” del partido.“Hoy el futuro de México está en los hospitales, no en las urnas, el momento llegará pero, por hoy, serénese señor presidente”: Héctor Yunes Landa.Escribanos a [email protected]