SSP: fraudes impunes

Desde septiembre de 2018, tanto Cuitláhuac García Jiménez, entonces gobernador electo, como Eric Cisneros Burgos, perfilado ya para ocupar la Secretaría de Gobierno, comenzaron a ventilar el caso de las videocámaras adquiridas por la administración yunista, remarcando que aparte de ser obsoletas, “se pagaron mil 200 millones de pesos por adelantado y el trabajo (de instalación) no se concluyó”.



Y es que en octubre de 2017, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares había anunciado que instalarían 6 mil 476 cámaras de videovigilancia, lo que aumentaría en mil 700 por ciento el número de estos dispositivos, pues sólo funcionaban 180 en toda la entidad. El ex mandatario panista detalló que este moderno sistema sería instalado en ciudades de seis regiones estratégicas: Pánuco con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084. La cobertura total alcanzaría una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros cuadrados de territorio.



En el foro “Acciones Preventivas contra el Delito” realizado en el Instituto de Municipal de Arte y Cultura (IMAC), de Xalapa, García Jiménez pidió a los miembros del Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016-2018, creado por Yunes Linares, que se cercioraran de recibir “información detallada de las cámaras de vigilancia y de la empresa concesionaria.”



Cuitláhuac se refería a Comtelsat, una empresa beneficiada por Yunes Linares pese a que había sido inhabilitada en septiembre de 2014 por la Secretaría de la Función Pública por defraudar a PEMEX, y a la que en ese mismo año también le fueron embargadas las cuentas bancarias por el incumplimiento del pago a sus trabajadores, al IMSS, Infonavit y al SAT. El contratista resultó ser Manuel Arroyo, propietario del diario capitalino El Financiero.



Hasta el momento, que se sepa, no ha habido consecuencias penales por este millonario fraude, pese a que todavía hace un par de meses el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, había declarado que “solamente opera, y con deficiencias, el 34 por ciento” de las 6 mil 316 de cámaras que la administración anterior instaló en la entidad.



Ahora ha trascendido que un sofisticado equipo de espionaje, por el que la administración de Yunes Linares pagó 365 millones de pesos y el cual incluye un Sistema de Inteligencia para Identificación de Metadata de Objetivos; Sistema de Monitoreo; Sistema de Análisis de Imágenes y Videos con Aprendizaje Profundo; Sistema Forense de Identificación de Usuarios y Redes de Vínculos, así como un Sistema para Protección de las Tecnologías de la Información; Sistema de Análisis de Voz en Reacciones Emocionales; Sistema de Análisis de Video con Reconocimiento Facial; Sistemas de Soporte Técnico en Monitoreo y Vigilancia, y un Sistema de Monitoreo de Redes Sociales, no ha sido detectado –y por ende utilizado– en ninguna área de Seguridad Pública, según informes proporcionados oficialmente vía la Unidad de Transparencia y que este martes fueron publicados en el portal Espejodelpoder.com.



En respuesta a la petición realizada en el sistema INFORMEX-Veracruz con folio 00551520 de fecha 23 de febrero 2020, donde se requiere “Número total de usos del Sistema de Análisis de Voz en Reacciones Emocionales de dicha dependencia durante el 2019 y lo que va del 2020. Incluir número total, dividido por mes, y dónde fue aplicado, es decir, redes sociales, plataforma digital o archivos de voz individuales” (sic), la titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, Marisela Guadalupe González Meza Rueda, mediante el Oficio No. SSP/UDT/0457/2020 del 09 de marzo 2020 remitió a su vez las respuestas de diversos funcionarios de esta dependencia estatal, los cuales negaron la existencia de archivos y el uso de este sofisticado equipo.



Mediante el Oficio No. SSP/DGCECC/EJ/1894/2020, la Mtra. Omaira del Ángel Benavides, Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, respondió por ejemplo que “la Autoridad que represento, no posee dicha información, al no ser materia propia del conocimiento y dentro de las facultades de este Centro de Evaluación y Control de Confianza, por lo que carece de competencia para otorgarle la oportuna atención, conforme a los artículos 198, 200, 201, 204, 205, 207, 209 y 210 de la ley Número 310del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz; y 60, 61 y 63 del Reglamento Interior de la SSP.



Igualmente, el Lic. Raúl Alberto Vázquez Rasgado, Secretario Técnico del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a través del Oficio No. SESCESP/ST/0032/2020 contestó “que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en esta Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública; no se localizó documento o registro alguno, respecto al Sistema de Análisis de Voz en reacciones Emocionales, del que se desprenda la información requerida por el peticionario.”



A su vez, el Vicealmirante AN. PAH. DEM. RET. Laureano Suárez Allen, Director General de Prevención y Reinserción Social, afirmó también por escrito, según el Oficio No. SSP-DGPRS/RS/082/2020, que “esta Dirección General NO utiliza el Sistema de Voz en Reacciones Emocionales”, aunque sí admitió que “realiza toma de voz de muestra de voz a toda persona privada de su libertad, misma que es enviada al Centro Estatal de Información para su alimentación al Sistema AVIS (Sistema Automatizado de Identificación Biométrica por Voz).”



La Dra. Linda Castro Gaínza, Subsecretaria de Logística, mediante los Oficios No. SSP/OFNA.SUBLOG/0408/2020 y SSP/OFNA.SUBLOG/0427/2020 confirmó haber realizado también “una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, para documentarlo”, pero que tampoco encontró nada. Para respaldar su dicho remitió copia del Oficio No. SSP/DGCPE/MAR/039/2020, signado por el Lic. Luis Villarreal Treviño, Director General del Centro de Planeación y Estrategia, a través del cual le notificó que “no se cuenta con los equipos descritos, así como ningún tipo de archivo vinculado a la solicitud en mención…”



Igualmente remitió copia del Oficio No. C4/DG/1134/2020, signado por el Lic. Valentín Rosas Triana, Encargado de Despacho de la Dirección General de Centro Estatal de Control, en el que también asegura que no encontró información del sistema de Análisis de Video con Reconocimiento Facial, “por lo que no es posible proporcionar la información solicitada…”



También, según el Oficio No. SSP-SUBLOG-0094-2020, la Subdirección de Prospectiva en Seguridad Pública de la Dirección General de Planeación y Estrategia, informó que “en esta dependencia no cuenta con antecedente o información alguna relativa a un software, programa, sistema y/o dispositivo, cuya función sea el monitoreo de redes sociales, ni de ningún otro tipo, que se encuentre en función o vías de implementación en esta Institución.”