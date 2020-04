¿Ley de voluntad anticipada qué resuelve?

1.- El dos de este mes reproduje la letra de un canto que parecía atractivo y que recorría algunas regiones de España.



Me comentaron que esa letra convocaba a la depresión. Argumenté que podría ser una bandera en tiempos del Conavid-19. Y por allí se fueron las palabras en torno a la letra de Resistiré, resistiré.



¿Y qué ha sucedido? Ayer por la mañana, una treintena de cantantes hicieron circular ese himno a la resistencia contra el virus mortal que asola al mundo, más allá de cuitas personales y depresiones...



Y sí, esta es la letra:



Cuando pierda todas las partidas

Cuando duerma con la soledad

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz

Cuando sienta miedo del silencio

Cuando cueste mantenerse en pie

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared

Resistiré



Erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré



Para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré



Cuando el mundo pierda toda magia

Cuando mi enemigo sea yo

Cuando me apuñale la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz

Cuando me amenace la locura

Cuando en mi moneda salga cruz

Cuando el diablo pase la factura

O si alguna vez me faltas tú

Resistiré



Erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré



Para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré



Siempre vendrán tiempos mejores, agrego.



2.- Después de que el Rector de la UNAM dijo lo que se merecía “el documento equis”, que se aprobó sin discusión [para dirimir el conflicto político entre el Secretario y Subsecretario de Salud] llamado “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Critica” publicada sin los votos de reglamentación por el Consejo de Salubridad General, en la que se establece que ante la saturación de los servicios de cuidados intensivos por el Covid-19, se priorizara a pacientes Jóvenes sobre todo adultos mayores, o de aquellos que tengan una enfermedad crónica, la tal guía se vino abajo.



Esto la derrumbó: Frente a la pandemia por Covid-19, “los derechos humanos no están en contingencia” ni es posible transmitir “la idea errónea” de que existen futuros más importantes que otros, establecen académicos e investigadores universitarios ante el Proyecto Guía de Triaje para la Asignación de Recursos de Medicina Crítica elaborado por el Consejo por el Consejo de Salubridad General (CNS).



Demandan que antes de su aprobación definitiva, la conocida originalmente como guía bioética sea consultada y sometida a revisión.



Y debe hacerse así, argumentan, “para evitar que se difunda información que, a partir de argumentos de supervivencia, indirectamente promueva imágenes negativas sobre las personas que envejecen, la vejez y el envejecimiento y que, más allá de colaborar en el entendimiento de la crisis sanitaria que vivimos, propicie acciones discriminatorias o que promuevan la idea de que la vida y los futuros que pueden construir los ciudadanos mayores de 60 años valen menos que los del resto de la sociedad”.



Motivo de rechazo y controversia desde que se conoció su contenido el sábado pasado, esta guía tuvo algunos cambios ayer aunque sin eliminar el concepto de “vida por completarse” y asegura que podría parecer “injustamente discriminatorio hacia los adultos mayores, pero esto no es así”.



Sin embargo, en un documento dirigido tanto a las autoridades como a la opinión pública, científicos y estudiosos (entre ellos los especialistas en temas sobre envejecimiento) citan diversos instrumentos de aprobación internacional como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y donde se reconoce el pleno goce y las garantías individuales de los mayores de 60 años.



Entre estos están, puntualizan, el Derecho a la Vida y a la Dignidad en la Vejez, el derecho a la Seguridad y a una Vida Libre de Violencia y también el Derecho a la Salud como una obligación irrenunciable del Estado y que no podrá restringirse o suspenderse y se otorgará sin discriminación.



El documento es al mismo tiempo un llamado a los más amplios sectores de la sociedad “a sumarse a proteger y adoptar medidas” para garantizar los derechos de las personas mayores y sus familias, y a los gobiernos de los tres niveles “a honrar la democracia desde la realidad que viven las personas con 60 y más años”.



Se trata de sector poblacional – se remarca también- conformado por 15.4 millones de mexicanos, de los cuales 73.1 por ciento son totalmente independientes y más del 80 por ciento participan en programas comunitarios y sociales, “por lo que son parte fundamental de nuestra sociedad”.



Los lineamientos que propone el CNS, plantean frases y ejemplos que podrían promover medidas de actuación y edadistas que no tomarán en cuenta el principio pro persona de los mayores de 60 años y que su vida podría ser menospreciada.



“Pedimos que se cumpla con el mandato de velar por la protección y promoción de los derechos humanos de las personas mayores, ello redituaría favorablemente en el mejoramiento de la convivencia intergeneracional” de los mexicanos, indica también el documento.



Piden los firmantes además, ser parte del desarrollo de una política incluyente y con perspectiva de garantías individuales para las personas mayores.



Dentro de los nombres que suscriben el documento se encuentran expertos de diversos institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) así como especialistas de otras instituciones académicas públicas y privadas y sociedades de gerontogeriatría, entre otros.- Elvira Vargas.-La Jornada.



Seguro que olvidaron que el presidente AMLO sería fuerte candidato a quedar fuera de los privilegios porque es adulto mayor y tiene algunas dolencias cardiacas. Pero en fin, tienen el poder...



3.- ¿Vale la voluntad anticipada para morir con dignidad? Eutanasia pues, opina la astrónoma Julieta Fierro. [La ley de Voluntad anticipada está vigente en la ciudad de México. [La Ciudad de México fue la primera entidad de la nación en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada en enero de 2008]. Esta ley ha sido aprobada en 14 estados de la República, en los cuales, más de 10 mil personas han firmado el documento desde la fecha en que se estableció. Estas son las entidades que tienen en vigencia esa ley: Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala.]



Vaya que el Covid-19 ha desatado otra guerra: Los opinólogos discuten sobre la vida y la muerte de “los de mayor edad”. El juez de la horca, el Conavid-19 no juega si quiere uno morir “con dignidad” o dejar vía abierta para los que habitan el planeta de la tercera edad decidan... si quieren...



Y sobre esto la verborrea sigue: “El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo la noche de este miércoles que no es necesario todavía decretar la fase 3 por la epidemia de coronavirus.



"No es necesario todavía, está pronto, no es que no queramos decir", afirmó al salir de una reunión de Palacio Nacional encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Descartó que ya existan en el país las condiciones para que se decrete esta fase.



Sobre los puntos que se abordaron en la reunión comentó: "Vimos, como en toda la semana, el desarrollo de la pandemia, algunos puntos, no lo que ustedes esperan de que se anunciara algo diferente, pero sí va haber un mensaje para la población porque está colaborando muy bien y lo hemos constando, por eso nos tardamos en varias ciudades haciendo un acopio de lo qué está sucediendo".



Aseguró que no se fortalecerán las medidas de asilamiento pero sí las de distancia social. "No de asilamiento, sino de distancia social, lo que ya hemos aprendido lo tenemos que reforzar, porque hay ejemplo de los países que no lo han podido seguir, han tenido una situación diferente", afirmó.



"Tenemos que fortalecerlo quedándonos en casa, y la perspectiva que se va a presentar (este jueves) es como siempre, real, clara", agregó.