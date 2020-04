López-Gatell, ídolo y villano

“Desesperado, AMLO ordena

investigar a Enrique Peña”

Después de la conferencia mañanera de este jueves, en la que estuvo presente eclipsando con su carisma a Andrés Manuel López Obrador, observamos en las redes sociales y en pláticas con amigos que el doctor Hugo López-Gatell se ha ganado el cariño y la admiración de los mexicanos por aclarar sus dudas sobre el Covid-19.El subsecretario Hugo López-Gatell ha hecho que sus recomendaciones ante el Covid-19 se vuelvan virales entre los jóvenes gracias a la red social TikTok; su ya famoso #QuédateEnCasa es toda una tendencia pues se han hecho toda clase de videos mientras se mata el tiempo en el hogar.No es un secreto que el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de México se ha convertido en todo un héroe gracias al manejo que le da a la pandemia del coronavirus. Desde stickers hasta detalles sobre el pasado juvenil de López-Gatell han indagado sus aficionados.Sin embargo, el profesionalismo y la agudeza de la periodista Denise Dresser se han encargado de destazar al héroe que para muchos mexicanos nos salvará de la terrible pandemia del coronavirus.En un trabajo periodístico que le publica Proceso, la maestra de la UNAM y brillante comunicadora Denise Dresser se refiere a “el porqué de la confianza –casi obcecada– en el modelo de “centinela vigilante” para medir la propagación y el curso del coronavirus, cuando la mayor parte de los países afectados reconocen la importancia de las pruebas masivas. El porqué detrás de la decisión de no exigir cubrebocas para toda la población, cuando se ha descubierto que los infectados asintomáticos lo pueden transmitir, incluso hablando. El porqué la Secretaría de Salud no ha hecho público –y compartido con la comunidad científica– el modelo en el cual está calculando el número de infecciones y muertes, y en función de eso, el mejor y el peor escenario”.Dresser cuestiona: “Las razones por las cuales las compras de equipo –incluyendo ventiladores, cubrebocas y guantes– se hicieron de manera tardía y a precios muy elevados, después de haber permitido su venta masiva a China en febrero. Las razones detrás de la lentitud en la reconversión hospitalaria y la tardanza en adiestrar al personal de salud a seguir los protocolos necesarios.“Éstas son preguntas legítimas que López-Gatell no ha contestado con la precisión y la claridad y la transparencia exigidas. Detrás de su elocuencia reiterativa, las dudas persisten y las contradicciones continúan. Basta leer la magnífica entrevista que le hace Richard Ensor, de The Economist, en la que, ante las preguntas punzantes, el subsecretario reconoce que México no tiene manera de calcular el avance del coronavirus porque su método “centinela” sólo revela tendencias y estimaciones, como la de 26 mil 519 casos de Covid-19 hasta el momento. No puede medir a los asintomáticos ni casos en los cuales se ha negado la prueba a posibles infectados, por lo que probablemente esa estimación conservadora está subregistrando la expansión del virus. Ensor propone métricas alternativas utilizadas en otros países y López-Gatell le responde que México no está preparado para instrumentarlas.“Es indudable que el lopezobradorismo heredó un sistema de salud enclenque, deteriorado, mal financiado, corroído por la corrupción y saqueado a lo largo de los sexenios. Pero también es cierto que el gobierno actual hizo recortes que agravaron la situación, permitió subejercicios presupuestales que impidieron actuar con mayor velocidad y politizó la pandemia con posturas polarizantes que el propio AMLO desplegó y López-Gatell a veces emula. Con frecuencia la defensa de un proyecto ideológico se impone a la defensa sanitaria del país. Así lo constatan distintas entrevistas del subsecretario en los medios, donde el protagonista no es López-Gatell el científico, sino López-Gatell el defensor del presidente y su visión. En ocasiones muestra una cara consternada y alerta que México se enfrenta a su “última oportunidad”, pero después se le ve sonriente y radiante, afirmando que “vamos bien.“¿Cómo saberlo ante información tan contrastante e insuficiente? ¿Cuando hay una pugna permanente entre el López-Gatell entrenado para decir la verdad y el López-Gatell que por razones políticas opta por difuminarla? ¿Cuando ante preguntas válidas basadas en información que empieza a ser publicada en revistas académicas internacionales, responde que “no hay evidencia técnica o científica”? ¿Cuando por el protagonismo mediático al que la crisis lo ha propulsado, el subsecretario no parece estar al tanto de lo que expertos en su propio tema están argumentando y publicando? ¿Cuando López-Gatell sugiere que los países que han impuesto medidas de aislamiento social más severas, lo hacen por razones políticas, no por razones técnicas, pero la evidencia sugiere que el aislamiento social más severo sí ayuda a aplanar la curva? ¿Cuando dice que Suecia y Australia están haciendo exactamente lo mismo que México, pero no es así? ¿Cuando se cierra la actividad industrial excepto a sectores que proveen insumos para Dos Bocas y el Tren Maya, y el subsecretario de salud justifica esa decisión?“López-Gatell afirma que las lecciones aprendidas de la influenza fueron el impacto dañino del protagonismo y la politización. Ojalá aplicara esas lecciones a sí mismo. Porque en esta coyuntura crítica y con tantas vidas en juego, México no necesita un santo frente al cual hincarse, sino un científico que defienda decisiones necesarias. Las medidas adecuadas –a veces políticamente costosas– tendrían que ser dictadas por su conciencia y su entrenamiento, no por su ego y no por Andrés Manuel López Obrador".¡Madres!....Ante el desplome de Morena en las preferencias electorales y la cercanía del proceso electoral de 2021, el presidente López Obrador amenaza con investigar a Enrique Peña Nieto, el expresidente, con lo que sabe que recuperará simpatías, pero… ¿lo investigará y procesará en verdad?, eso quisiéramos todos los mexicanos, a eso se comprometió en campaña y esa es su obligación. Adelante.