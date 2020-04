... Lo dicho en 20 segundos la noche del viernes pasado por el lector de noticias Javier Alatorre en el noticiero estelar de TV Azteca, llamando a la sociedad a no hacerle caso al subsecretario de Salud Hugo López- Gatell, trajo consigo la visibilización de una realidad que se vive en México, el uso político de los medios de comunicación para diversos fines, todos relacionados con poder y dinero.El hecho que ha generado un sinnúmero de comentarios no solo de especialistas en el tema de los medios de comunicación, sino de la sociedad en general que se ha manifestado sobre todo a través de las redes sociales en contra de lo dicho por Javier Alatorre, evidencia también la urgencia de actualizar las leyes en la materia.El llamado a la desobediencia que hizo pública y abiertamente Javier Alatorre es a decir de algunos especialistas, motivo suficiente para la revocación de la concesión a TV Azteca, de acuerdo con el Artículo 303 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR)Sin embargo, a decir de otros especialistas, ninguno de los 20 causales establecidos en el citado Artículo 303 de la LFTR, encuadra en el llamado a la resistencia que hizo el lector de noticias de TV Azteca, empleado de Ricardo Salinas Pliego.Otros especialistas en medios de comunicación coinciden en que quizá lo dicho por Javier Alatorre podría encuadrarse en los delitos de Sabotaje y Conspiración, previstos en los artículos 140 y 141 del Código Penal Federal.Como habrán leído amables lectores, realmente no existe el sustento legal para proceder en caso de que una empresa de comunicación, en su búsqueda de poder y dinero llame a la insurrección, entendida esta como: “Sublevación de un colectivo contra la autoridad”.La libertad de expresión es otra cosa y no fue el caso de TV Azteca, que conste. Lo expresado en 20 segundos por Javier Alatorre en el noticiero estelar de TV Azteca, para no hacerle caso al subsecretario de Salud Hugo López- Gatell, fue un abierto llamado a la confrontación con la autoridad de esa entelequia llamada Estado, que cumpliendo con su obligación constitucional encabeza las acciones para paliar la pandemia del Coronavirus en México.Por ello, luego de este suceso será necesario que los legisladores federales y sus decenas de asesores, se detengan a actualizar las leyes vigentes relacionadas con los medios de comunicación, no vaya a ser que, de ver, se le antoje a Televisa hacer lo mismo que TV Azteca, un día de estos.No esperemos que el niño se ahogue para tapar el pozo.… Con los 20 segundos del desliz verbal de Javier Alatorre, también se evidenció que el Juarismo sigue vigente en México, particularmente con aquello de que a los amigos “La Ley y la Gracia”, dicho esto porque el mismo ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador se refirió al lector de noticias de TV Azteca como “mi amigo”.Bien decía la abuela Nila, con estos amigos para que quieres enemigos.… Por todo lo anterior, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), emitió un comunicado, en donde hace un llamado a la televisora de Ricardo Salinas Pliego a “rectificar ese irresponsable exhorto y en lo subsecuente darle un tratamiento profesional a sus señalamientos críticos”.“Los miembros de nuestras asociaciones académicas apelamos a una comunicación responsable que permita a la ciudadanía contar con medios que ayuden a comprender y sobrellevar el complejo momento que estamos viviendo. Necesitamos preservar el derecho a la información y también garantizar el derecho como audiencia a recibir información responsable de todos los medios de comunicación”.… Este lunes 20 de abril, se estarán cumpliendo tres semanas del asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, allá en la zona centro de la ciudad de Papantla, al norte del estado de Veracruz, sin que la autoridad procuradora de justicia dé con el o los responsables de tan artero crimen.Es justo y necesario que la Fiscalía General del Estado (FGE) resuelva este asesinato, para que no se imponga -nuevamente- la impunidad, que como dijo el filósofo Fernando Savater precisamente en el estado de Veracruz, duele más que el delito.Acallar de esta manera las voces de quienes denuncian anomalías y abusos no debe volverse costumbre en Veracruz.Si así fuera, es que alguien no está cumpliendo con su obligación.… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar