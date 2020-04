Cañeros: Endémica zafra

*¿Izquierda sin riqueza?

*La esperanza agrícola

*¿Escándalo televisivo?



Años tiene (¿o deberíamos escribir no años, sino décadas?) que se ha hecho referencia a las frecuentes pérdidas que impactan negativamente la economía de los campesinos productores de caña de azúcar, es más, para apegarnos a los tiempos actuales se podría referir que tales escenarios, desastrosos para la economía tanto veracruzana como oaxaqueña, constituyen por su frecuencia, prácticamente parte de una ya arraigada maléfica tradición, escenario que incluso podría calificarse con tonalidades de rangos sadomasoquistas, en tanto que no se puede encontrar una explicación claramente razonable, para que el campesinado veracruzano y oaxaqueño, persista en la práctica de un cultivo que con regularidad origina más preocupaciones que entusiastas alegrías y satisfacciones.



Todo hace indicar que los hombres del campo “refieren fidelidad” al cultivo de caña, porque resulta “más cómodo y obviamente de menores esfuerzos” dedicarse al cultivo de la gramínea que al de otros productos, en tanto que la misma cepa de la caña tiene vida para varias zafras, prolongación que “aminora” el esfuerzo de los campesinos por varios años, durante los cuales sólo se dedican al mantenimiento de las cepas, de la cual brotarán nuevas cañas en el transcurrir de cinco, seis o siete zafras más, obteniendo con ello dividendos al no invertir recursos mayores en la realización de nuevas siembras, sino espaciadamente después de cada determinado número de años, según las condiciones que priven en cada región.



Pero tales prácticas y “ventajas” no evitan que, por condiciones climáticas o por daños originados a las cepas existentes, pudieran sobrevenir bajos niveles en calidad y cantidad de la caña producida, escenarios a los que se agregan los altibajos, que son significativamente recurrentes y que, invariablemente tienen su curso en el precio del endulzante, tanto al interior como hacia el exterior del país.



Cabe referir que algunos de los derivados originados en los espacios de la industria azucarera, como lo es el alcohol e incluso el aguardiente y el piloncillo, representan productos de significativo precio en el mercado nacional, primordialmente en determinadas temporadas como son los tiempos actuales, cuando por efectos de la pandemia del coronavirus, la demanda de alcohol e incluso de aguardiente refleja notorio incremento, tanto así que en los días actuales el alcohol y aguardiente desapareció del mercado, originado tal panorama por la excesiva demanda del producto, que se ha catalogado como elemental desinfectante para evitar ser afectado por la pandemia que invade a México, al igual que a incontables países en el mundo.



Desafortunadamente, los elevados precios que en algunos comercios estuvieron registrando productos derivados de la caña como lo es el alcohol, en poco o nada beneficiarán a los productores de caña, simple y sencillamente porque la zafra que dio origen a dichas existencias de alcohol, ya agotadas comercialmente, forman parte de cosechas anteriores que no contemplan alcances en beneficio de cañeros por escenarios como el referido.



Recientemente algunos ingenios azucareros han anunciado que de inmediato reiniciarán la producción de alcohol, para tratar de suplir la escasez ante la insistente demanda, pero sobre el tema de los cañeros y sus ingresos nada se ha referido, sin embargo, no se descarta que las organizaciones de productores de la gramínea, pudieran ejecutar llamadas de atención e incluso reclamos, para que ante el incremento en la producción alcoholera, así como factiblemente en su precio, se considere la posibilidad de programar una partida económica especial en beneficio del campesinado, escenario que (por el momento) no se ha hecho notar por ninguna de las partes involucradas en el tema...



Y es obligado adelantar en tanto que no faltan quienes todo lo malentienden y le acreditan torceduras, que no se trata en éste caso de obtener utilidades teniendo como origen una pandemia, sino puntualizar con claridad que es urgente y necesario disponer de alcohol, pero de la misma forma estar conscientes de que el sector agrario, se podría decir que la zona rural en lo general, como resultado de la pandemia que afecta la economía, transita por espacios de perniciosa emergencia económica, porque sus frutas y verduras se marchitan en mercados y calles sin consumidores, resguardados ante los efectos de la pandemia, panorama preocupante en el que incuestionablemente, resultaría para los cañeros un alivio el que alcanzaran un inesperado agregado a sus ingresos, procedente del emergente incremento en la producción de alcohol.



Sin embargo, en últimas fechas se anuncia que de los tres ingenios que ya terminaron la actual zafra, suman 790 millones de pesos en pérdidas, lo que ya habla de que la crisis en ésos ámbitos viene para largo...



Ya tendremos la oportunidad de registrar el cómo termina la historia.



LO QUE SE LEE



En las redes de internet, vía twitter, se lee en el espacio del usuario que se identifica como “Aprendiz de Brujo”:



“A mis 49 años he visto cinco papas, ocho presidentes, el asesinato de un candidato presidencial, caer las Torres Gemelas en Nueva York, toda la saga de Star Wars y ahora una nueva pandemia. Pero nunca he visto a un Gobierno de izquierda crear Empleo y Riqueza”.



¿Cuál sería apreciado lector su punto de vista al respecto?... ¿En realidad se podría calificar al actual gobierno mexicano como una estructura de izquierda?



LO QUE SE VE



Que muchos han sido (por más de 100 años) los programas federales aplicados en el campo mexicano para incrementar la productividad tanto agrícola, como ganadera, avícola y forestal, por lo que no se pueden calificar de realmente nuevos los actuales esfuerzos para tales fines, lo que sí se podrían referir como novedosos son sus características como el caso de “Sembrando Vida”, un proyecto que se busca convertir en exitoso en los marcos de la Cuarta Transformación, para lo cual incluso se intenta dotar de sistemas de comunicación vía internet a zonas rurales aisladas, que permita convertirse en un enlace de comunicación emergente y de orientación comunitaria, para elevar la producción agrícola en el país e incluso la autoproducción de alimentos, por parte de las familias del ámbito rural en zonas tradicionalmente aisladas... Habrá tiempo de medir y calificar los resultados.



LO QUE SE OYE



Que algo “muy extraño” se registra entre el aparente distanciamiento de la línea informativa del Canal 13 y los programas en materia de salud en torno a la pandemia, aplicados por la cuarta transformación, ello se interpreta porque la postura radicalmente opuesta asumida últimamente en los comentarios e información de dicho canal, ahora claramente adversa a las acciones oficiales ejecutadas para la contención del virus, de alguna forma contradicen “los buenos oficios” que aparentemente habían privado entre dicha cadena informativa y el Gobierno de la Transformación.



El tema, incuestionablemente ocupará la atención de la colectividad y, obviamente, de los medios de comunicación... Ya se verá en qué termina la historia o si se convierte en una “historia sin fin”... Ahí la dejamos.