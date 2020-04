El Tec de Misantla, un orgullo

“Defender al pobre no es ser

comunista, es el centro del Evangelio”

El Papa Francisco

Una amiga que ha dedicado su vida a la literatura y al trabajo académico dentro de la UV recomendaba a otra que, en estos días de cuarentena, para no aburrirse, se pusiera a leer las columnas de comentario político que se publican en los distintos portales informativos, a lo que la interlocutora respondió: no vale la pena, son monotemáticas y, por lo mismo, se hacen aburridas.Y en parte tiene razón: si revisamos los trabajos periodísticos catalogados dentro del género de columna, cuando menos el 80 por ciento aborda el mismo tema en un día, con distintas aristas que es lo que las hace interesantes, pero es lo mismo. Te das cuenta (enseñan fácilmente los calzones) que hay quienes cobran por seguir la línea que les marcan a cambio de unos pesos, y los que opinan con toda libertad.Lo que sí es que los actores de esos textos siempre son los mismos: el gobernador del estado, su secretario de gobierno, que no el nuestro; dos que tres secretarios de despacho, los miembros del poder legislativo, los del judicial, los dirigentes de los partidos políticos, el súper delegado de Morena o la súper alcancía de AMLO en Veracruz y dos que tres alcaldes. A esos personajes se concretan los columnistas en sus trabajos diarios, o sea, a la grilla local, de muy baja manufactura por cierto en comparación con la actividad política de otros tiempos.Hoy nosotros queremos dedicar nuestro primer bloque a ponderar el trabajo de los jóvenes veracruzanos, de los que estudian en la institución de educación tecnológica más importante del estado, de la que egresan generaciones de paisanos que se incorporan de inmediato al trabajo productivo y se dedican a engrandecer al estado sin estar esperando reconocimientos oficiales (por cierto, que injustamente no tienen) sino a poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas con extraordinarios resultados en todos los casos; nos referimos al Instituto Tecnológico Superior de Misantla, la institución ejemplar en materia educativa de todo el estado.Y en estos tiempos de incertidumbre, pánico colectivo y problemas serios de salud por la presencia de la pandemia del coronavirus, el Tecnológico de Misantla cumple de inmediato con una de las premisas que tienen los tecnológicos desde su creación, consistente en generar soluciones y respuestas a las exigencias de la población, como hoy la pandemia del Covid-19, contribuyendo con la elaboración de 2 mil caretas de protección que serán entregadas al Sector Salud de diversos municipios, así como con la elaboración y distribución de gel antibacterial y solución antiviral.Hace unos días, de manera voluntaria, algunos estudiantes de la Maestría en Ingeniería Industrial, así como personal de Servicios Generales, se dieron cita en las instalaciones del ITSM para apoyar en la fabricación de las caretas y contribuir a generar herramientas de protección para el personal del Sector Salud, que lucha para poder controlar la propagación del virus, al mismo tiempo que le da atención a la población con sospecha de contagio.El Instituto Tecnológico Superior de Misantla, bajo la dirección del maestro José Roberto Arenas Martínez, se ha sumado de manera incondicional a la lucha para evitar la propagación del virus, respetado siempre las indicaciones de la sana distancia y ejecutando cada una de las instrucciones emitidas por las autoridades sanitarias para prevenir el contagio.La bióloga Magaly Cruz Marzoa, Consultora Técnica Ambiental de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, en coordinación de la ingeniera Aracely Romano, Jefa de la carrera de Bioquímica del Tecnológico de Misantla, fueron las encargadas de dirigir la elaboración de más de 10 mil 800 litros de la solución antiviral.La Procuraduría del Medio Ambiente ha negociado con los ingenios la donación de alcohol para que se fabriquen soluciones antivirales o gel antibacterial a través de instituciones como el Tecnológico de Misantla, que cuentan con la disponibilidad de su personal, así como con los laboratorios y espacios para realizar estos productos que servirán para ayudar a diversos sectores en estos momentos de riesgo sanitario. Eso es lo importante, no prometer sino cooperar en especie. Con esto, el Tec de Misantla da un valioso ejemplo de solidaridad en momentos cuando se requiere.Y hablando de acciones de solidaridad ciudadana que están haciendo falta en tiempos tan difíciles como los que estamos padeciendo, la oficina de Comunicación de la Arquidiócesis de Xalapa, a cargo del presbítero José Manuel Suazo Reyes, en su comunicado de este domingo nos informa que el pasado 2 de abril, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (Cáritas Mexicana) dio a conocer el proyecto jesuita REDES VECINALES DE SOLIDARIDAD (REVES), un sistema de comunicación grupal que permitirá atender solidariamente a los más vulnerables en estos tiempos de la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19. El presupuesto del que se parte es que entre vecinos, paisanos o colonos, es más fácil conocerse.Generalmente, los vecinos ubican a las personas vulnerables que viven cerca de su hogar o a los conocidos que están desempleados. Hay personas que han perdido sus trabajos o ya no pueden llevar a cabo sus oficios y servicios en la comunidad. Algunas personas se han adaptado con creatividad en otro oficio, pero a otros se les ha dificultado. Hay vecinos que dependen de lo que hacían cada día para sobrevivir, hay algunos otros que tienen algún padecimiento y alguna incapacidad, y eso por lo general lo conocen los vecinos.El proyecto REVES busca socializar la caridad expresada en la solidaridad en estos tiempos de contingencia. En algunos casos, el aislamiento físico está afectando los estados emocionales de las personas, no faltan ocasiones donde empieza a aflorar la agresividad y la violencia familiar, empieza a existir dificultades en la comunicación y la tolerancia; en muchos casos, los ingresos familiares se están viendo afectados, de ahí la necesidad de crear mecanismos de solidaridad de unos con otros. Las REVES, son “vecinas y vecinos... que en la coherencia con su fe cristiana se organizan para cuidarse, ayudarse y enfrentar esta contingencia de manera más efectiva, priorizando a quienes más lo necesitan sin distinción de credo o religión”. “Se trata de crear desde la comunión los mecanismos de comunicación, soporte y ayuda, para vivir el aislamiento físico desde el acompañamiento solidario y la seguridad comunitaria”.El proyecto REVES puede organizarse a nivel vecinal, sectorial y municipal y permitirá atender de alguna manera la salud de los vecinos y las necesidades de alimentación y abasto de medicamentos urgentes, así como información de utilidad. De hecho, ya existen estas estructuras por otros motivos. Con el apoyo de las plataformas digitales la gente se ha agrupado para apoyarse y estar en comunicación. En el caso de las parroquias o los decanatos también existen varias estructuras eclesiales que serán de gran ayuda para echar adelante este proyecto solidario. Una cosa muy buena es que la red ayuda a ubicar a las familias con antecedentes de violencia doméstica, para ofrecerles redes de comunicación afectiva y cuidado a fin de prevenir situaciones de irritabilidad o agresividad. La bondad de esta red es que fortalece la solidaridad entre vecinos y favorece la comunicación con las autoridades civiles y/o religiosas para actuar de forma coordinada... Y así sigue dando detalles sobre este proyecto de apoyo ciudadano mutuo... Bienvenido.En una ríspida reunión que rayaba en lecturas obligadas de la Constitución, funcionarios de Banxico le negaron al presidente Andrés Manuel López Obrador los remanentes que dispone y que son exclusivamente para la política monetaria que respalde la paridad de divisas. El enojo del presidente llegó a su máximo, cuando le recordaron que en el pasado, él mismo durante 20 años exigió que los presidentes de la República no deberían de meter mano a Banxico, y que dichas reformas habían sido avaladas por la izquierda que hoy milita en Morena. La reunión terminó sin acuerdos, porque no tenía por qué haberlos.El presidente está desesperado.Ya no tiene dinero.Todos quienes hemos trabajado en un medio de comunicación sabemos que no hay comentario que se publique, nota que se suba a un portal o cosa que se diga en la tele o la radio, que no esté autorizada por el dueño de la empresa. Pierden el tiempo quienes se dedican a defender o insultar al lector de notas Javier Alatorre, quien conminó a su audiencia a no hacer caso a las recomendaciones de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y encargado del manejo de la pandemia del Covid-19 del gobierno de AMLO. Alatorre solo obedeció instrucciones de su patrón el socio de López Obrador. ¿Por qué lo hicieron?, a lo mejor para tender una cortina de humo sobre asuntos de la maltrecha economía que va dejando con sus desatinos el presidente, o para bajarle puntos al funcionario de Salud que ya rebasó en credibilidad y carisma a El Peje. Como recomendó Salinas: no se hagan bolas.Escríbanos a [email protected]