AMLO: segunda llamada

Ayer domingo, a través de una carta publicada en varios medios impresos capitalinos titulada “México nos necesita a todas y todos”, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador veracruzano Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, y los coordinadores de las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara alta del Congreso de la Unión advirtieron que sus grupos legislativos no acudirán a la sesión de este lunes si la mayoría gobernante mantiene su cerrazón y busca sólo imponer la aprobación de la Ley de Amnistía, cuando la situación actual por la pandemia del Covid-19 exige incluir en el debate un Acuerdo Nacional para enfrentar la urgencia sanitaria y económica.



Delgado Rannauro y Mauricio Kuri González, del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, hicieron un llamado “a la concordia, a que terminemos con las descalificaciones, las denostaciones, las imposiciones y comencemos a pensar y a trabajar juntos, conjuntado esfuerzos por el bien de las y los mexicanos”, a la vez que le reiteraron al Presidente “nuestra voluntad política para construir, teniendo siempre claro que el objetivo superior es México.”



Esta es la segunda llamada de atención que de manera apremiante le hace el ex gobernador de Veracruz a López Obrador, cuyas candidaturas presidenciales de 2006 y 2012 apoyó como dirigente nacional de Convergencia y Movimiento Ciudadano. Hace un par de semanas, el martes 7, a través de las redes sociales Dante difundió otra amplia misiva pero de manera personal, pese a que –puntualizó– se había propuesto no procurar la atención de AMLO, al menos, durante la primera mitad de su administración.



“Sé que antes de comenzar a exigir resultados, había que dar espacio a que construyeras las bases de tu proyecto de país y lo echaras a andar. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 apareció y sus terribles consecuencias están generando hondas heridas en el mundo y en nuestro país”, le expuso el senador veracruzano, quien a la vez le externó: “Me preocupa demasiado que, en unos pocos meses, a más tardar un año, te des cuenta de que nuevamente te equivocaste. Me angustia pensarlo porque para entonces las consecuencias serán, por mucho, las más graves en comparación con cualquiera de tus errores pasados. En 2006 sabías que te estabas equivocando, pero únicamente perdiste la Presidencia; en cambio, tus errores de 2020 habrán desbarrancado la economía y el aparato productivo del país”.



Desde entonces le expuso que “aún es tiempo de que adviertas que llevas al país al precipicio, que rectifiques y tomes las decisiones que se esperan de un Presidente sensato y responsable”, convocándolo “a que desempeñes el cargo con visión de grandeza”.



“Si aún tienes el respaldo de una parte de la población, ahora construye, con sentido social, la Unidad Nacional con las otras partes. Solo así lograrás estar a la altura de los grandes momentos de la historia. De lo contrario, no solo vas a fracasar como lo hicieron los presidentes anteriores, sino que habrás logrado afianzar la tragedia de México”.



Fue la segunda llamada. ¿Reaccionará López Obrador? Quienes presumen de conocer al político tabasqueño francamente dudan que vaya a responder tal como se lo demandan en su exhorto los senadores de la oposición, no obstante que este sábado los hospitales de la Ciudad de México comenzaron a saturarse con infectados por coronavirus, mientras que en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, anunció el confinamiento obligatorio a partir de este lunes. Apenas viene lo peor de la epidemia.