La suerte está echada...

1.-Hágase la ley, y la ley se hizo. Ayer cuando la tarde caía, la tropa que comanda Ricardo Monreal Avila cantaba el alirón de la victoria: La ley de amnistía [recordar que únicamente beneficia a reos de la Federación] ya formaba parte de la historia legista express. Ahora sólo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



Instrucciones cumplidas.



Así lo festinó la Jornada: En comisiones, con el voto de Morena y sus aliados, el Senado aprobó la minuta de Ley General de Amnistía, por la que se liberará a unos cinco mil indígenas sentenciados bajo procesos irregulares, mujeres que sufrieron abortos y los encarceladas por consumo y posesión de droga, así como a adultos mayores que corren riesgo en los centros de reclusión ante posibles contagios por el Covid-19.



El dictamen será discutido más tarde en el pleno del Senado, ya que la intención es aprobarlo hoy mismo, a fin de que sea turnado al ejecutivo federal para su promulgación.



Tal como lo habían anunciado, PRI, PAN, MC y PRD no asistieron a la sesión, que se llevó a cabo bajo estrictas medidas sanitarias, tanto para el ingreso al edificio de Reforma e Insurgentes, como en salón en que se llevó a cabo la reunión de las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.



El presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias, comentó que las senadoras Claudia Ruíz Massieu, del PRI y la panista Nadia Navarro, se inconformaron por la convocatoria a esa reunión extraordinaria, pero, recalcó, se justifica por la emergencia sanitaria, ya que ayudará a despresurizar los centros penitenciarios, para evitar posibles contagios.



También de Morena, el senador Eduardo Ramírez resaltó que con esa amnistía, no se vulnera la norma jurídica, ya que se beneficiará a quienes no han cometido delitos graves y que además no sean reincidentes.



Durante la reunión, la senadora del PT, Nancy de la Sierra se inconformó porque se liberará a quienes han cometido “delitos de parentesco”, es decir aborto, lo que motivó la respuesta de la Morenista Malú Micher, quién recalcó que muchas de las reclusas a las que se beneficiará es por hacer sufrido incluso abortos naturales o fortuitos.



“No es cierto que se esté liberando a asesinas, lo que estamos haciendo es restituir derechos a personas inocentes y aquella que llevan ya mucho tiempo en reclusión y tienen derecho a la amnistía”.



2.- Tírenle al negro, que bien ganado se lo tiene. Raymundo Riva Palacio dice en parte de su columna de ayer en el Financiero: “...Lo que dicen los gobernadores es que no les han dado los equipos y los insumos que el subsecretario afirma les proporcionaron, y que el número de casos que tienen es superior a lo que él asegura que son. La propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ha apoyado públicamente al subsecretario, en privado muestra su gran preocupación porque la cifra de contagios en la capital federal tuvo un repunte anómalo en menos de 48 horas, sin saber a qué obedece.



Las críticas de los políticos las ha manejado políticamente el subsecretario con un grado de cinismo que exacerba. Las de los expertos, sin embargo, las ignora. López-Gatell debería responder sus cuestionamientos para dar certidumbre a sus explicaciones. No basta que sea articulado y con facilidad para la verborrea mediática, sino que también tenga la disponibilidad para rebatir técnicamente. No es un político, sino el responsable de manejar la crisis. Y hasta este momento, sólo brinca contra los políticos, pero frente a quienes le rebaten sus deficiencias con conocimientos técnicos, esconde la cabeza.



López-Gatell debe explicar por qué si, a diferencia de los responsables de enfrentar el coronavirus en muchas partes del mundo, tuvo el tiempo suficiente para diseñar una estrategia adecuada, cometió errores en el plan de acción preventivo y operativo, como apuntó Óscar David Hernández, experto en temas de salud y presidente y fundador del Premio Nacional de Salud.



El primero, señaló, fue definir que más allá de los síntomas de Covid-19 que presentara un paciente, debía haber mantenido contacto con alguien que hubiera viajado a las zonas afectadas por el virus. Ello significó, según Hernández, que muchos posibles casos de coronavirus no fueran detectados con oportunidad, y que las acciones de sanidad preventivas no se activaran.



De esa forma, hubo pacientes registrados por coronavirus en México que no fueron diagnosticados con la enfermedad, porque no tenían evidencia de contacto en países con el virus o personas infectadas, que era el lineamiento establecido por el subsecretario, lo que llevó al subregistro y los señalamientos de casos de neumonía atípica que no quedaron como Covid-19. No sabemos, a ciencia cierta, cuántos contagiados hay en México.



El subsecretario estima que por cada paciente confirmado, hay ocho más contagiados. El modelo matemático de la Secretaría de Salud, empero, da un rango de uno por 30, y la Universidad de Stanford difundió un nuevo modelo donde el número de contagios por cada uno confirmado es de 50. Si esto se extrapola a México, los siete mil 497 casos registrados hasta el sábado serían entre 374 mil y 599 mil, con una tasa de letalidad de 7 por ciento. El alto número de muertos no va a ser registrado por los lineamientos de López-Gatell, expuestos en un oficio de la Secretaría de Salud de Puebla, del 13 de abril, donde se indica que ninguna persona podrá tener acta de defunción del coronavirus, si no se le realizó la prueba que lo confirme. Es decir, habrá muchos muertos de coronavirus registrados como fallecimientos por otra enfermedad.



Una de las dudas que envuelven a muchos mexicanos es cómo el número de contagios y fallecimientos es relativamente bajo en comparación con otras naciones. Una de las respuestas de los expertos es que obedece al bajísimo número de pruebas, que puede ocultar lo que está sucediendo en realidad. Un académico respetado que trabajó en el gobierno de López Obrador, Tonatiuh Guillén López, observó que un porcentaje elevado de fallecimientos ocurrió el mismo día en que se acudió o ingresó a un servicio médico, y que el 20 por ciento fue en el umbral de su muerte. Si se añaden los decesos del día siguiente, añadió, hay otro 17 por ciento de casos, similar a quienes sólo sobrevivieron dos días. ¿Por qué llegaron a los hospitales cuando los márgenes para atenderlos con éxito eran tan bajos?



Una vez más, regresamos a los lineamientos establecidos por el subsecretario, quien tendría que aclarar que no cometió un error que ha tenido consecuencias letales, en lugar de ufanarse que México está haciendo lo que ningún otro país. Ojalá tenga razón, y no sus críticos. De otra forma, los errores cometidos provocarán muertes que podrían haberse evitado, y no sólo será quemado en leña verde el subsecretario, sino también el Presidente, al final de cuentas, responsable último de lo que suceda, para bien o para mal...”



Y como dice el dicho: “Cuando el río suena, es que agua lleva”... pues claro; que otra cosa podría llevar...



3.- La Suprema Corte de Justicia llama a la tranquilidad y sosiego [en un lance inesperado]. Y ojalá no haya oídos sordos ni ojos tapados para quienes va el mensaje. Así lo dijeron ayer:



Al asegurar que “nadie estaba preparado para que todo cambiara en un abrir y cerrar de ojos”, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pidió a gobiernos, partidos y políticos, dejar de lado sus diferencias porque “están en juego miles de vidas” ante el desafío de frenar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.



En una inédita sesión de pleno en la que participaron los 11 ministros vía remota (a través de video llamada), Zaldívar Lelo de Larrea informó que gracias a las medidas de suspensión de actividades que ordenó desde marzo el Poder Judicial de la Federación, no hay ningún contagio hasta ahora en los 48,000 servidores públicos que componen ese Poder.



“Por primera vez en su historia, esta Suprema Corte sesiona a través de videoconferencia, transmitida en vivo por televisión y por plataformas digitales, lo que sin duda marcará un antes y un después en la forma de impartir justicia en nuestro país. Resulta de enorme trascendencia que este Tribunal retome su función, la cual es esencial para nuestro estado constitucional y democrático de derecho. Aún en las circunstancias difíciles por las que atravesamos, la justicia trabaja para los ciudadanos y estará a la altura de la exigencia de la sociedad”, apuntó.



El Ministro Presidente pidió a gobernantes, partidos y políticos dejar de lado sus diferencias e intereses para anteponer la necesidad de proteger a las personas ante la pandemia de Covid-19.



“Hoy, más que nunca, es necesario que nuestros actos se orienten por un sentido de responsabilidad y solidaridad. Que dejemos atrás nuestros desacuerdos y diferencias y que sumemos todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos y todas nuestras energías a enfrentar esta emergencia que representa una amenaza común.



“Están en juego miles de vidas. Está en juego la capacidad de las personas de aportar a sus hogares el sustento diario y satisfacer sus necesidades básicas. Es momento de anteponer los intereses de la Nación, y el bienestar de las personas más vulnerables, ante cualquier aspiración personal o de grupo, por legítima que sea”, expresó.



El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea aseveró que la única manera que el país y sus ciudadanos salgan delante de la actual contingencia y de las posteriores secuelas, es si hay unidad entre todos los Poderes, gobiernos, partidos y ciudadanos.



“Tomemos una pausa; hagamos un paréntesis, tomemos por un momento distancia. Tengamos la grandeza de hacer a un lado nuestras diferencias. Ya habrá tiempo para resolver nuestros diferendos políticos, inherentes a la democracia misma. Hoy es tiempo de unidad, de solidaridad y de generosidad. La única forma en que México saldrá adelante de las dificultades presentes y las que se avecinan, será si todos actuamos en una misma dirección. Si nos cuidamos y ayudamos a cuidar a quienes más lo necesitan. En estos momentos difíciles hago un llamado a que caminemos juntos, dejando por un instante de lado nuestros desacuerdos. Encontremos un espacio de neutralidad en el que haya paz. Juntos saldremos adelante”, destacó.



Aseveró que México y el mundo entero enfrentan la peor crisis de salud y económica que la humanidad ha debido pasar en casi un siglo debido a la pandemia de Covid-19 que también “está produciendo en nuestras sociedades una enorme cantidad de sufrimiento humano”.



“Estamos frente a situaciones-límite que nos ponen a prueba en lo individual y en lo colectivo; en lo público y en lo privado; en lo local y en lo global. Hace apenas unas semanas nadie anticipaba el grado al cual nuestras vidas se verían trastocadas en tan poco tiempo. Nadie estaba preparado para que todo cambiara en un abrir y cerrar de ojos. Todos hemos debido adaptarnos y tomar decisiones difíciles.



“Los tribunales no somos la excepción. La emergencia sanitaria ha obligado a los sistemas judiciales de todo el mundo a buscar soluciones que permitan, dentro de lo posible, continuar prestando el servicio de administración de justicia, sin poner en riesgo vidas humanas, cuya protección en estos momentos es prioritaria”, dijo Zaldívar Lelo de Larrea.



P.D. ¿Draconiana medida por el Covid-19 en Michoacán?