Veracruz, el mejor informado en Covid-19

De acuerdo a un estudio realizado en los primeros días de abril por Quinto Elemento Lab, una renombrada organización independiente que hace investigaciones sobre justicia y transparencia, Veracruz es el tercer estado más transparente en cuanto al tema del desarrollo del coronavirus en la entidad ya que se lleva una actualización por municipios.Dicho estudio informa que los 5 estados que más opacidad han tenido son: La Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro y Yucatán, quienes se han negado a llevar un conteo más preciso por municipio, argumentando que en caso de dar los números exactos y el lugar donde se concentran, se estaría abonando al pánico y podría facilitar actos de discriminación o violencia.Por otro lado, Guanajuato, Aguascalientes y Veracruz, que son los tres primeros lugares en transparencia sobre este tema a nivel nacional, respectivamente, han llevado a cabo un desglose preciso de las cifras ya que, como argumentan funcionarios del sector salud de Veracruz, "dar los datos reales del desarrollo de la epidemia es fundamental para que la población esté informada y tome mayores medidas preventivas".Además, en la entidad veracruzana destaca la creación de un mapa interactivo que actualiza diario su información y el cual es de muy fácil navegación, con el fin de servir a la ciudadanía como herramienta preventiva. Pueden revisar este mapa en la página coronavirus.veracruz.gob.mxMuy preocupante la situación que vivimos los xalapeños en cuanto a la pandemia del Covid-19 porque, oficialmente (que eso nadie lo cree), desde hace cuando menos diez días solo se registran cinco casos confirmados de esta maldita enfermedad, en esta ciudad, cifra que sujeta al método “centinela” o sea multiplicada por ocho, son 40 los habitantes de la capital del Estado a los que ha alcanzado el coronavirus, mientras en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y en la cuenca del Papaloapan, los casos se concentra el resto, que da casi 150 contagiados, también por ocho.Y nos preocupa porque durante un recorrido que hicimos por la colonia Revolución, la Veracruz, San Bruno hasta casi llegar a San Andrés Tlanelhuayocan; en la congregación de El Castillo y Las Trancas, la gente vive en un mundo ajeno al real, como si no estuvieran enterados de la pandemia, o como si supieran que son inmunes al virus y hacen su vida normal, saliendo a las calles sin las precauciones necesarias, cuando menos un cubre bocas, saludando de mano a la flota, apapachándose con todo y el tremendo calor que nos azota, empujándose entre ellos en las zonas donde hay puestos y exponiéndose al contagio sin el menor temor.Quisiéramos pensar que lo hacen ignorando que vivimos momentos en los que debemos extremar una serie de medidas para salvar la vida de una pandemia que azota ¡al mundo!, no solo a Veracruz o al país.Nos explicaban que los casos de contagio que se han presentado en la capital del Estado son de personas que han tenido contacto con otras que llegan del extranjero, especialmente de los Estados Unidos, España e Italia, pero contagios locales no hemos tenido; por esa razón, son pocos los que tiene registrada la autoridad del sector salud en Veracruz.Sea lo que usted quiera y mande pero la irresponsabilidad de tanta gente que vive en colonias tan pobladas como las que mencionamos líneas arriba, ponen en serio peligro al resto de los habitantes de Xalapa que nos estamos cuidando de un posible contagio observando las normas que nos dieron a conocer desde el inicio del problema.A menos que una fuerza muy poderosa, divina, nos proteja, es que los xalapeños no seremos víctimas de la ferocidad de la pandemia, pero eso es una ilusión. Ni para pensar que Dios nos protege, una ciudad infestada de pecadores como Xalapa está muy lejos de un acto de misericordia divina.Por eso, lo que hagamos por nosotros es lo único que tenemos a la mano para defendernos de la pandemia. De cualquier forma es muy preocupante.Hasta donde sabemos por los medios en Estados Unidos, se están desarrollando políticas adicionales de apoyo entre el gobierno federal y las cámaras legislativas que podrían dar a conocerse esta semana. Mientras los mercados financieros están muy pendientes del desarrollo de estas medidas, tendremos semanas de alta volatilidad conforme se avanza en la información.Mención especial merece este lunes la fuerte caída del precio del barril de petróleo a niveles mínimos de 21 años. El motivo: la falta de demanda y de espacios para almacenar la producción. Analistas consideran que la OPEP+ deberá revisar sus cifras de oferta nuevamente a la baja para ajustarse a los niveles reales de demanda.El impacto importante lo sufren las empresas con costos superiores al precio de mercado, impactando en la producción shale en el vecino del norte. Así, el precio del barril de petróleo WTI en estos momentos está en 13.57 dólares, lo que representa una caída de más de 25% sobre los precios de la semana pasada.A pesar de la caída del precio del petróleo, los mercados de valores en Asia terminan el día en terrenos mixtos con Japón a la baja y China ligeramente positivo a pesar de las acusaciones del presidente Trump sobre el origen e intención del virus en referencia directa a este país y su responsabilidad en el contagio global, lo que puede señalar parte de su futura estrategia de reelección en Estados Unidos.En Europa, los mercados se encuentran ligeramente positivos ante la temporada de reportes, si bien el impacto del precio del petróleo los puede llevar a terrenos negativos. Los futuros en USA apuntan a la baja. El dólar inicia la semana en niveles de $24.16, arriba del cierre del viernes pasado, en respuesta a la caída del petróleo.El euro está en 26.26 pesos, considerada una de las monedas más depreciadas a nivel mundial en la medida que la CE no ha logrado integrar un programa presupuestal de rescate de la zona. La libra cotiza en 30.12 pesos a pesar de las críticas que el gobierno de Boris Johnson ha tenido sobre el manejo del virus.Esta semana tendremos información económica relevante en EEUU y la temporada de reportes financieros hoy destaca los reportes de Halliburton a la apertura del mercado y de IBM al cierre... Tenía razón Paco Ignacio Taibo II, nos la metieron doblada.La evolución de la deuda pública de los estados ha sido una carga muy pesada para sanear las finanzas estatales, la cual tiene un impacto directo en los recursos que se comprometen al pago de intereses, y estos no pueden ser destinados a las necesidades más sentidas de la población o para invertir en obras que permitan dinamizar la economía y generar mejores condiciones de vida para la población vía generación de nuevos empleos.Veracruz ha sido uno de los estados más castigados en este rubro en la última década, donde lejos de amortizar los montos de la deuda, se ha venido incrementando año con año.Fue en la administración duartista donde los montos de la deuda pública se dispararon por el mal manejo de las finanzas, el saqueo y la opacidad con la fueron manejados los recursos. En el bienio de Miguel Ángel Yunes, se llevó a cabo una reestructura que poco favorecía la disminución del capital. Lo anterior, debido a que no existía certeza en la capacidad de pago, el Estado se encontraba dentro de las entidades con peor manejo de las finanzas, las calificadoras nos tenían en el peor lugar de sus reportes y las alertas de hacienda dejaban en claro que el Gobierno no podía dar garantías y los bancos no participaron para ofrecer las mejores tasas.En el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez mucho se ha hablado que el manejo de las finanzas está en buenas manos y va mejorando por el orden, transparencia y la disciplina financiera con la que se trabaja en la SEFIPLAN, donde el titular de la dependencia, José Luis Lima Franco, ha demostrado que la austeridad no es sinónimo de fracaso como mucho dicen. Ha sido precisamente la Ley de Austeridad la que ha servido como eje rector para el manejo de las finanzas y encaminar la toma de decisiones poniendo en el centro el interés común, ganado confianza en los mercados, en la banca, las calificadoras, y que ha permitido mejorar dentro del sistema de alertas de hacienda.En un escenario como el que estamos viviendo a nivel mundial, estas son buenas noticias para Veracruz. La crisis sanitaria ha desencadenado una crisis económica a nivel mundial, nacional y donde los estados no están exentos, y donde los estados con mayor margen por concepto de manejo de deuda, podrán tener mejores condiciones para buscar fuentes que permitan inversiones enfocadas a la generación de empleos y dinamizar la economía.No todo pinta mal para Veracruz, el estado va recuperando su fuerza.“Lo que más admiro de Hugo López-Gatell es la manera en que reivindica el servicio público. Qué fortuna ver ese ejemplo todos los días”. 