Nahle: negro panorama

Aunque es zacatecana de nacimiento, Rocío Nahle, actual secretaria de Energía, aspira a gobernar Veracruz en el 2024. Y si bien es cierto que la Constitución Política del estado le impediría ser postulada a este cargo de elección popular porque no es nativa de la entidad ni hija de padres veracruzanos, en cambio el artículo 116 de la Carta Magna federal sí la habilita ya que la senadora con licencia lleva más de 30 años residiendo en Coatzacoalcos.El caso de Nahle es el mismo de su ex compañero de escaño Ricardo Ahued, quien también dejó la Cámara alta del Congreso de la Unión para hacerse cargo de la Administración General de Aduanas por invitación del presidente López Obrador. Ahued, como se sabe, tampoco es oriundo de Veracruz sino del estado de Hidalgo, pero era apenas un niño cuando sus padres llegaron a residir a Xalapa, municipio que gobernó postulado por el PRI en el trienio 2004-2007.Sin embargo, hasta ahora, por el desempeño de ambos en el gobierno federal, el panorama de la sucesión en Veracruz parece pintar mucho mejor para Ahued que para Nahle, pese al reto que representa para el hidalguense lidiar con la fangosa área de las Aduanas. Empero a la titular de la SENER, aparte de algunos errores personales, se le han presentado inesperadamente graves circunstancias adversas que están totalmente fuera de su control y que le representarán en el corto plazo un fuerte desgaste político.Y es que no obstante que la semana anterior presumió en una conferencia mañanera del presidente López Obrador que en la reciente reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) había recibido aplausos especiales del Ministro y Príncipe de Arabia Saudita –lo cual ha sido desmentido en un video que difundieron sus detractores en las redes sociales–, Nahle nada podrá hacer para frenar el incontenible desplome del precio internacional del petróleo, que obviamente impactará el polémico proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas y repercutirá también en la vulnerabilidad financiera de PEMEX, la empresa productiva del Estado mexicano que el viernes pasado fue degradada por dos agencias calificadoras internacionales que la colocaron al borde de los llamados “bonos basura”.De nada le sirvió inventar que la delegación mexicana representada por ella fue reconocida y aplaudida por los árabes, pues este martes el crudo tipo West Texas Intermediate –que sirve de referencia para cotizar la mezcla mexicana– había perdido en la jornada 69.46% de su valor y se cotizaba a 5.58 dólares por barril, debido a una venta masiva de Arabia Saudita en los mercados de Texas y Louisiana. Y la tendencia continuaba a la baja.Como se recordará, en la reunión con la OPEP, Nahle acordó que PEMEX reduciría solamente el 6% de su producción, es decir, 100 mil barriles por día, para lo cual el presidente López Obrador fue apoyado por su homólogo Donald Trump, quien se comprometió a que Estados Unidos dejaría de producir otros 250 mil barriles diarios extras que le exigían a México para estabilizar los precios petroleros, afectados también por la pandemia del coronavirus.Ante tanta desinformación y fake news que han circulado principalmente en las redes sociales acerca de la epidemia del coronavirus, bien vale la pena destacar un estudio realizado en los primeros días de abril por Quinto Elemento Lab –una renombrada organización independiente que hace investigaciones sobre justicia y transparencia–, en el cual se reconoce a Veracruz como el tercer estado más transparente en cuanto al tema del desarrollo del Covid-19 en la entidad, ya que las autoridades sanitarias del estado llevan una puntual actualización del avance de esta enfermedad por cada uno de los 212 municipios.En contraparte, dicho estudio refiere que los 5 estados que más opacidad han tenido son: la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro y Yucatán, quienes se han negado a llevar un conteo más preciso por cada municipalidad pretextando que si dan los números exactos y el lugar donde se concentran, se estaría generando pánico y, a la vez, facilitando actos de discriminación o violencia.Sin embargo, los estados de Guanajuato, Aguascalientes y Veracruz, que son los tres primeros lugares en transparencia sobre este tema a nivel nacional, respectivamente, han llevado a cabo un desglose preciso de las cifras ya que, como argumentan funcionarios veracruzanos del Sector Salud, “dar los datos reales del desarrollo de la epidemia es fundamental para que la población esté informada y tome mayores medidas preventivas.”Además, en la entidad que gobierna Cuitláhuac García se destaca también por la creación de un mapa interactivo que sube y actualiza diariamente su información y el cual es de muy fácil navegación, siéndole de gran utilidad a la ciudadanía como herramienta preventiva. Dicho mapa puede ser consultado en la página www.coronavirus.veracruz.gob.mx