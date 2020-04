¿Y como qué es periodismo profesional?

1.- Y lo dijo AMLO en la mañanera de Ayer: “...En México no hay periodismo profesional...” Y en esta afirmación todos caben.



“...En un nuevo cuestionamiento al desempeño de los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en México “no hay un periodismo profesional, independiente, no digo que objetivo, porque eso es difícil, la objetividad, es muy relativa pero ética. Son muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo en la radio y la televisión. No generalizó pero no supieron entender la nueva realidad. Le siguieron con lo mismo, desesperados, optaron muchos por la mentira”.



Durante una conferencia de prensa que se prolongó más allá de dos horas y media, el mandatario se abrió espacio para descalificar la actuación de los medios de comunicación destacando que se ha perdido el periodismo independiente. Para el mandatario, en la actualidad hay un periodismo que es independiente del poder político pero no del poder económico.



Aunque reconoció que en todos los medios hay periodistas que hacen su labor profesionalmente, hay departamentos “de corte y confección, para no decir censura”, donde se adecua la información. López Obrador cuestionó que en su gobierno haya medios que lo descalifican todos los días, “no puedo decir magnesia en lugar de gimnasia porque me tupen”. Y más adelante añadió: “¿por qué no era así con el gobierno anterior? ¿Con Calderón? ¿Con Fox? ¿Con Zedillo? ¿Con Salinas?”



En su larga disertación sobre la prensa durante la cual incluso acotó a manera de disculpa “ya estoy terminando, yo sé que desespera pero como no puedo hablar de corrido”. Aludió algunos nombres de periodistas de quienes en su origen hacían periodismo independiente y profesional “pero se volvieron conservadores, claro, siempre hay tentaciones...”, algunos “optaron incluso por la mentira”.



Esta vez fue más allá de sus recurrentes críticas a los que califica como medios conservadores pues recorrió buena parte de los medios escritos Reforma, El Universal, Milenio, Excélsior, así como las televisoras, López Obrador aseveró que ahora no sólo en las noticias, sino en la plana de colaboradores critican a su gobierno.



En consideración del Presidente “los mejores medios escritos es La Jornada, antes en Uno mas Uno hubo una buena época después del golpe a Excélsior y Proceso, y ahí se formaron muchos pero la mayoría se echó a perder.



Dijo sentirse tranquilo porque “nos defienden creo que tres (periodistas) y estoy hablando de periodistas. Nos defiende muchísima gente por eso puedo estar tranquilo, porque hay millones en redes sociales que nos defienden pero les digo, quienes defienden, en estos últimos días, Federico Arreola, que nos defiende enfrenta toda esta campaña de calumnias, Enrique Galván, de La Jornada, Pedro Miguel”.



Sin embargo, López Obrador abordó con especial cuidado, tomándose su tiempo en su respuesta la situación de Televisión Azteca.



Después de un apretado resumen de los excesos de la televisora del Ajusco, una reportera le cuestionó: "Parece que usted mide con doble vara a los medios, porque un conductor de Tv Azteca llama a no hacer caso..."



"Televisión Azteca pues hicimos nosotros nuestro planteamiento. Mencioné que fue un error el de Alatorre y que lo consideraba mi amigo y que fue irreflexivo y que todos cometemos errores, porque así es y yo espero pues que cambien esa conducta, porque los otros son distintos, porque pues consigna”.



Aunque se le mencionó que las empresas de ese grupo siguen funcionando y se le cuestionó, no respondió los cuestonamientos...” Nota en la Jornada.-Alonso Urrutia y Néstor Jiménez.-



2.- En seguimiento a lo de ayer [Planeta Coronavid-19.- “...II..- Dentro de un año, tal vez estemos mirando con admiración el éxito de China en contener la pandemia, y con horror el fracaso de Estados Unidos, (hago la heroica presunción de que la declaración de China de que la transmisión declina con rapidez es más o menos precisa).



La incapacidad de nuestras instituciones de mantener cerrada la caja de Pandora apenas si causa sorpresa: desde 2000 hemos visto repetidas fallas en la atención a la salud en la línea frontal.



Por ejemplo, las temporadas de influenza de 2009 y 2018 colmaron hospitales en todo Estados Unidos, exponiendo la pasmosa escasez de camas de hospital después de años de recortes en la capacidad de internamiento de pacientes, con tal de elevar las utilidades económicas.



La crisis se remonta a la ofensiva de las corporaciones que llevó a Ronald Reagan al poder y convirtió a destacados miembros del Partido Demócrata en sus cajas de resonancia neoliberales. De acuerdo con la Asociación Estadunidense de Hospitales, el número de camas disminuyó en un extraordinario 39 por ciento entre 1981 y 1999. El propósito fue elevar las ganancias al incrementar el “censo” (el número de camas ocupadas). Sin embargo, el objetivo gerencial de 80 por ciento de ocupación significó que los hospitales ya no tenían capacidad de absorber el ingreso de pacientes durante las epidemias y las emergencias médicas.



En el nuevo siglo, la medicina de urgencias ha continuado reduciéndose en el sector privado a causa del imperativo de “valor accionario” de incrementar los dividendos a corto plazo, y en el sector público, por la austeridad fiscal y las reducciones en los presupuestos estatales y federales destinados a prepararse para contingencias. En consecuencia, existen solo 45 mil camas de terapia intensiva disponibles para hacer frente al proyectado ingreso de casos graves y críticos de coronavirus, (en comparación, los sudafricanos tienen disponibles tres veces más camas por cada mil personas que los estadunidenses).



Según una investigación de USA Today, “solo ocho estados cuentan con suficientes camas de hospital para atender al millón de estadunidenses de 60 años y más que podrían enfermar de Covid-19”.



Al mismo tiempo, los republicanos han rechazado todos los esfuerzos por reconstruir las redes de seguridad despedazadas por los recortes presupuestarios de 2008. Los departamentos de salud locales y estatales –la primera línea vital de defensa– tienen 25 menos personal hoy que antes del Lunes Negro de hace doce años.



Además, en los diez años anteriores el presupuesto de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades ha caído 10 por ciento en términos reales. Desde la coronación de Trump, los recortes fiscales se han exacerbado.



El New York Times informó en fecha reciente que “21 por ciento de los departamentos locales de salud reportaron reducciones en los presupuestos para el año fiscal 2017”. Trump también cerró la oficina de pandemia de la Casa Blanca, dirección establecida por Obama después del brote de ébola de 2014 para asegurar una respuesta nacional rápida y bien coordinada a nuevas epidemias.



Apenas tres meses antes del brote, también cerró el proyecto PREDICT, sistema de advertencia temprana de pandemias y ayuda exterior establecido a raíz de la crisis de gripe aviar, en 2005.



Según la revista Science, en el curso de los años PREDICT “descubrió más de mil virus de familias virales que contienen zoonosis, entre ellos virus involucrados en brotes recientes, y otros de interés público actual”. En ese total se incluían 160 coronavirus potencialmente peligrosos identificados en murciélagos y otros animales.



Estamos en las primeras etapas de un Katrina médico. Al dejar de invertir en la preparación médica ante emergencias, al mismo tiempo que la opinión de expertos ha recomendado una expansión importante de la capacidad, carecemos de insumos básicos de baja tecnología, así como de respiradores y camas de urgencias. Las existencias nacionales y regionales se han mantenido en niveles muy por debajo de lo que indican los modelos epidémicos.



Por tanto, la debacle de equipos de prueba ha coincidido con una escasez crítica de equipo de protección para los trabajadores de la salud. Los enfermeros militantes, nuestra conciencia social nacional, procuran que todos entendamos los graves peligros creados por existencias inadecuadas de material de proyección, como las mascarillas N95. También nos recuerdan que los hospitales se han convertido en invernaderos para supermicrobios resistentes a los antibióticos, tales como el S. aureus y el C. difficile, que pueden llegar a ser asesinos secundarios importantes en los saturados pabellones hospitalarios...”



P.D.- ¿Qué sucedió ayer en el Ayuntamiento de Álamo? Que lo investigue Sherlock Holmes...