Sánchez Cordero los defiende

“Se sancionará a los alcaldes que

impidan el acceso a sus municipios”

Eric Cisneros Burgos

La obsesión protagónica del señor Eric Cisneros Burgos, puesto en la secretaría de Gobierno por la ingeniera Rocío Nahle, no tiene límites.Lo vemos en recorridos que hace acompañando al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, hasta adelante, para ocupar ese sitio en las fotos, lo escuchamos hacer declaraciones sin sustento a los medios, solo por el afán de figurar y vemos su foto ahora en las oficinas públicas, colocada junto a la del gobernador al mismo tamaño y es algo que sorprende a todos porque el significado de ese cuadro con la imagen del gobernante es una especie de mensaje directo para que los ciudadanos vean quién manda en Veracruz...Con motivo de la presencia de la pandemia del coronavirus en la entidad, varios alcaldes de municipios donde no hay infectados decidieron poner filtros en las entradas a fin de evitar que alguien llegue con el virus y arranque el contagio, lo que consideran pueden evitar, y así es, si controlan las entradas en un desplante de auténtica preocupación por la salud de quienes gobiernan, se llama compromiso social.Pues ante esto el señor Cisneros les lanzó una amenaza de sanción si incurrían en esa práctica. En vez de agradecer que hay alcaldes preocupados por la salud de los paisanos que viven en sus demarcaciones y con eso están cooperando al control estatal de la pandemia, el señor los amenaza con sancionarlos... ¡qué falta de sentido común, qué ansia de figurar, que forma tan primitiva de hacerse notar, que ausencia de oficio político!Y vean lo que se gana quien actúa con torpeza: ante el acoso que sufren alcaldes de Veracruz por parte de Eric Cisneros Burgos, quien los amenaza por emplear planes para proteger a la población, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sale en defensa de los ediles.En la videoconferencia Diálogos Virtuales del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), la funcionaria fue muy clara al exponer que los municipios pueden tomar sus propias medidas sanitarias para proteger a sus ciudadanos del Covid-19.Incluso, la funcionaria del Gobierno Federal expuso que son los alcaldes quienes tienen el primer contacto con la población, por lo que cuentan con la soberanía que la Ley les confiere para tomar las medidas que consideren oportunas.“La fase 3 es una fase de mayor contagio y por lo tanto tiene que ser una fase en donde más que nunca nos cuidemos, más que nunca acatemos las disposiciones del Consejo de Salubridad General, y más que nunca nos quedemos en casa. Ustedes saben perfectamente, porque ustedes son el nivel más cercano a los ciudadanos”, les dijo Sánchez Cordero.Y mientras la titular de la Secretaría de Gobernación defiende a los alcaldes, el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, advirtió que se aplicarán sanciones legales a los alcaldes que no permitan el ingreso y libre tránsito en sus municipios.A los alcaldes, el funcionario los ha acusado de excederse en las medidas que han adoptado para cuidar a su población.Por esta postura autoritaria y absurda, el dirigente del PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, condenó la incongruencia con la que se conduce el Gobierno de Morena en Veracruz al dejar en el abandono a los municipios veracruzanos cuando inició la crisis sanitaria, y luego intimidarlos por las medidas que los mismos alcaldes y alcaldesas implementaron para proteger a la población.El Presidente del Comité Directivo Estatal, Joaquín Guzmán Avilés, exigió que se frene el hostigamiento contra los presidentes municipales, y se respalde de inmediato a los municipios veracruzanos que han tenido que actuar solos durante la contingencia sanitaria.Con esos “colaboradores”, para qué quiere enemigos el joven gobernante.Una extraordinaria noticia para los derechohabientes y jubilados y pensionados es la que da a conocer el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual con el propósito de contribuir a reactivar la economía y el empleo en el país, rediseñará el programa de Préstamos Personales 2020, en el cual se otorgarán cerca de 672 mil créditos por un monto de 35 mil millones de pesos.Pero, además, se anuncia la realización, por primera vez, de un sorteo electrónico con transparencia y equidad para otorgar esta prestación y apoyar las finanzas de los servidores públicos, jubilados y pensionados.Esto lo da a conocer Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto, quien explicó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y como parte del Plan para la Reactivación de la Economía que el gobierno de México iniciará después de la contingencia generada por el Covid-19, las tasas de interés de todos los préstamos personales bajan 1.5 por ciento y se incrementará el 18 por ciento el monto de los créditos ordinarios, mejor conocidos como verdes.Con este tipo de préstamos ahora los trabajadores podrán recibir hasta 36 mil 800 pesos, con la tasa de interés más baja del mercado, 7.5 por ciento, lo que permitirá un mayor beneficio económico, puntualizó Ramírez Pineda.Agregó que, en colaboración con las representaciones sindicales de la FSTSE, SNTE, AAPAUNAM, FEDESSP y SNTISSSTE, y miembros de la Junta Directiva del Instituto, se realizan estas medidas para enfrentar las circunstancias extraordinarias que enfrenta el país para beneficiar a trabajadores, jubilados y pensionados del ISSSTE.Por su parte, el Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Edgar Díaz Garcilazo, explicó que el próximo sorteo de Préstamos Personales tiene el propósito de que todos los trabajadores al servicio del Estado tengan la misma posibilidad de acceder a esta prestación desde la comodidad de su casa o área laboral sin necesidad de contar con un Formato de Solicitud.“Con estas acciones, además de mejorar la atención a nuestros derechohabientes con un Programa de Préstamos Personales más transparente, justo, equitativo y accesible, se contribuirá a generar una derrama económica en todas y cada una de las entidades federativas, en apoyo a la reactivación de la economía nacional y el empleo”. Una oportuna decisión.Ante el incremento de casos de Covid-19, personal médico de los distintos nosocomios del país continúan manifestándose debido a que no cuentan con el material e insumos necesarios para atender a los pacientes sospechosos u hospitalizados a causa de la enfermedad viral.Como es de todos conocido, los materiales solicitados por el personal de las unidades de salud son principalmente cubrebocas, caretas protectoras, guantes, gel antibacterial, alcohol y otros insumos.Quienes toman las calles para manifestarse y exigir los insumos, comentan que para hacer frente a la pandemia necesitan uniformes y bandas quirúrgicas, gafas de protección, overoles, botas desechables, cloro, trapeadores, jabón, bolsas y alcohol en gel.En nuestro estado, de acuerdo con información publicada en medios, el Hospital General de Veracruz también concentró a 200 trabajadores protestando por la falta de insumos médicos, quienes acusan al director Sócrates Gutiérrez Castro de negarse a proporcionar el material, además de enviar al personal sin la capacitación y perfil adecuado para atender pacientes con coronavirus y solo exponerlos a contagiarse. Tienen previsto iniciar una demanda de carácter laboral y acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.Cabe recordar que las manifestaciones realizadas por el personal médico han tenido lugar desde el pasado mes de marzo, siendo la primera de éstas la registrada en las inmediaciones de la Unidad de Medicina Familiar 71 del IMSS, Veracruz.Con todo y la súper Fiscal Verónica Hernández Giadáns, Veracruz sigue siendo primer lugar en secuestro. Y a propósito de genios, su jefe Eric pidió una entrevista en RTV para ir a decir que para no contagiarse de Covid-19 hay que mantenerse sanos, no infectarse.... ¡Bravo!