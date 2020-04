Ricardo Ahued Bardahuil: le llaman...

1.- De lejos da la impresión de que el senador Ricardo Ahued Bardahuil decidió tronar los cuetes antes de la fiesta.



Pero de cerca lo parece más.



Sin embargo, tendrían una óptica errónea quienes quieren ver al hidalguense-veracruzano de ya, sentado en la silla del poder en el edificio que da frente al parque Juárez en la capital de Veracruz.



El palacio de gobierno de Xalapa no es el destino inmediato de Ricardo. Y no lo sería porque, seguramente al senador no le interesa suplir al actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez sólo para gobernar unos meses, habida cuenta de que aún no se cumplen los dos años de ejercicio del ingeniero xalapeño, y, en consecuencia, para ingresar a la gubernatura tendría que haber elecciones para concluir el sexenio que aún está distante.



Es más simple deducir que Ricardo pueda llegar a la Secretaría de Gobierno y, desde allí, ver los toros desde la barrera, sólo al principio porque, lo que Veracruz requiere es que las cosas en palacio marchen bien y mejor.



2.- Pero esto es sólo una deducción. Otra podría ser que, en realidad Ricardo regrese al Senado y desde allí, lejos de las luces del poder y del desgaste, espere pacientemente que los tiempos se cumplan porque, en realidad hay que darle el beneficio de la duda en este asunto a quien tiene el timón de la república: El tabasqueño de Macuspana, sobre esto, también tendría mano.



3.- Otra más: que Ahued Bardahuil vaya a otro cargo en la Federación para aligerar la carga en algunas áreas que se han vuelto tortuosas para la marcha del gobierno federal.



Aquí en Xalapa y en la región centro del estado, se apuesta porque la salida del Senador de la Administración de Aduanas, se ha debido a su eficiente trabajo y de allí que el Presidente AMLO le vaya a encargar otra encomienda de difícil cumplimiento.



Pero, por lo pronto, Ernesto Pérez Astorga, suplente en funciones en el senado, ha prendido, seguramente, algunas veladoras para que Ricardo tenga mejor destino y con ello, seguir sentado en los sillones de poder en el Senado de la República.



Hoy, por lo pronto, la suerte está echada.



4.- Anota don Pepe Fonseca en su Café Político en el Economista, que hay una paulatina pauperización en la clase media nacional y esgrime estos argumentos:



“...Hay dinero para solventar la crisis de liquidez y fortalecer la disponibilidad de crédito en el sistema bancario, y en el otro extremo el gobierno acelera la asignación de fondos para los sectores más vulnerables.



En esa narrativa, digan lo que digan, no se incluye a las pequeñas y medianas empresas y a los que diariamente son despedidos de sus trabajos, son las clases medias, al margen de esos ambiciosos programas.



Como sea, en los próximos meses veremos la creciente pauperización de las clases medias, las cuales han pagado el costo social y económico de todas crisis resultantes del fracaso programas gubernamentales.



Pandemia, se agrava la emergencia



A pesar de los irresponsables mensajes de los impacientes porque la economía se ponga en marcha, tal y como lo advirtió el doctor Hugo López-Gatell, ya empezó la etapa de lo peor de la pandemia por el Covid-19.



En sólo 24 horas fallecieron 145 personas y empieza a multiplicarse exponencialmente los contagios, al extremo que la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, advirtió que el sistema hospitalario de la ciudad está a punto de saturarse.



Por eso, antes de lo previsto, a partir de hoy las instituciones del sector público enviarán pacientes al sistema privado. Es posible que el gobierno de CDMX, contra los deseos de Palacio, deba tomar medidas coercitivas para la sana distancia



Periodismo: lo que resiste, apoya



Cuando sale a trabajar un reportero, un camarógrafo o un fotógrafo, sólo piensa en cómo traerá la nota que le ordenaron. Más tarde en las redacciones se revisan y a veces se pulen las notas para hacerlas atractivas para ser transmitidas o publicadas.



Esa es la diaria jornada el periodismo, el oficio del nacer y morir diariamente, tan distinto a las definiciones conceptuales de quienes creen que es una profesión para salvar al mundo o a la sociedad.



Se informa y se critica, pero, contrario a lo que cree el Presidente López Obrador, criticar no es atacar. Y si del pasado hablamos, hace casi cuatro décadas que un liberal republicano, don Jesús Reyes Heroles advirtió: “lo que resiste, apoya”...



P.D.- Por cierto, El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció este miércoles que, derivado de la emergencia sanitaria por el coronavirus y de la saturación de la página SAT-ID para tramitar la contraseña, extenderá el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas del 30 de abril al 30 de junio.



“Con el fin de facilitar la recaudación y promover que los trámites se realicen desde casa preferentemente, el SAT ha decidido extender el plazo para realizar la declaración de personas físicas hasta el día 30 de junio de 2020”, dijo en un comunicado.



SAT extiende plazos para la presentación de declaración de personas físicas.