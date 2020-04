Comercio: Pandémica ambición

*El emergente Ricardo Ahued

*Los escenarios mortíferos

*Ventiladores mexicanos



Ejemplo notorio que refiere las prácticas nada honorables de conocidas empresas comerciales, es que en los últimos días las autoridades del ramo en el territorio mexicano, se han visto precisadas a imponer severas multas ante el incremento arbitrario de precios, que aprovechando la emergencia de la pandemia se advirtió como claramente notorio en diversos establecimientos, incluyendo diversos centros comerciales de origen norteamericano de reconocida identificación, que han contemplado a la pandemia como una oportunidad para obtener mayores ingresos.



En los reportes difundidos por medios de comunicación, con base a datos proporcionados por las autoridades que supervisan la correcta actuación del comercio en el territorio mexicano, se citan como empresas investigadas por denuncias de alteraciones en los precios, a conocidas compañías como Wal-Mart, Bodegas Aurrera e incluso Soriana, junto con otras.



Las referencias sobre abusos en los precios que pudieran representar sanciones monetarias superiores a los cuatro millones de pesos, dejan con claridad la huella de una práctica que por siempre ha sido reprobable, no sólo porque se lastima la economía de la colectividad en lo general, sino porque paralelamente a ello, tales abusos se ejecutan aprovechando los vendavales de una pandemia que otorga curso hacia severos quebrantos entre la colectividad, originando angustia, dolor y luto en millones de personas, con efectos colaterales de elevada tensión social, escenarios de ámbitos internacionales en los cuales no faltan quienes registran y aplican la oportunidad de incrementar ingresos, utilizando para ello los angustiantes impactos negativos originados por la pandemia.



Los hechos en referencia deberían de ser difundidos con notoriedad por todos los medios de comunicación, porque constituyen la vía para que mayor número de consumidores obtengan información sobre el tema y, con ello, tengan a la mano la posibilidad de evaluar los niveles de honorabilidad y solidaridad de cada empresa comercial, lo que les podría auxiliar en la determinación sobre a quienes se debe comprar y, de la misma forma, enlistar a los que son merecedores del rechazo y señalamiento de los consumidores.



Nadie que sea capaz de utilizar la pandemia para incrementar ingresos al tiempo de favorecer la carestía, merece el respeto de la sociedad y, mucho menos, el beneficio de la presencia de los consumidores en sus instalaciones, por lo que las autoridades bien actuarán no sólo aplicando las medidas correctivas pertinentes, sino paralelamente a ello, proceder a la difusión de la identidad de aquellas empresas que están utilizando el dolor y la angustia de sus clientes, para incrementar en mayor forma las utilidades comerciales.



LO QUE SE LEE



Es en los días actuales el senador con licencia ya cercano a su reintegración al Congreso de la Nación, Don Ricardo Ahued Bardahuil, uno de los xalapeños que tanto como persona, como en su reconocida trayectoria empresarial, al igual que en su transcurrir por los laberintos de la actividad política, representa una figura de elevado reconocimiento por parte de la ciudadanía veracruzana, porque preciso es referir que su prestigio es refrendado de norte a sur en lo que constituye el prolongado territorio de los jarochos, que se inicia en los límites con Tamaulipas y se prolonga hasta llegar a las franjas con tierras tabasqueñas, regiones en las que se desarrolló en su niñez y juventud el actual Presidente de los Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, quien se asegura mantiene una especial afinidad y afecto con el referido político y empresario veracruzano Ricardo Ahued Bardahuil.



Y todo hace indicar que quien en los últimos días se ha desempeñado como titular en el área aduanera del país, podría convertirse de alguna forma en una figura emergente en los ámbitos de la vida política veracruzana, ya sea como impulsor desde el Senado para la aplicación de programas en beneficio del desarrollo de Veracruz, incluyendo acciones de mayor contundencia para lograr el decrecimiento delincuencial, así como el incremento en el desarrollo empresarial, al tiempo que su figura crece como viable hacia la gubernatura veracruzana, escenario que originaría impactos positivos tanto en los diversos ámbitos y estratos de la vida estatal, como entre la colectividad en lo general, incluyendo a militantes de diversos partidos políticos.



En concreto, la imagen, figura y trayectoria del empresario y político Ricardo Ahued Bardahuil, mucho atraerá la atención en los días, meses y años por venir, de ello que no queden dudas.



LO QUE SE VE



Que pese al impacto socio-económico que se registra como resultado directo de la pandemia que nos lastima, la actividad delictiva en México y en el territorio veracruzano en especial, persiste como un problema cotidiano que con todo y las diversas acciones ejecutadas por el Gobierno de la Transformación, sus efectos nocivos parecieran escenarios arraigados sin posibilidades de ser erradicados, hecho que se suma a la insatisfacción social que impera entre los veracruzanos ahora acrecentada por los mortales efectos del coronavirus.



Las imágenes y narraciones de los medios de comunicación locales, se encuentran saturados tanto de los avances de la plaga que nos invade quebrantando nuestra salud y estabilidad, como de los escenarios que suman la cadena de asaltos, extorciones, agresiones y crímenes en lo general, a los que se agregan escalofriantes rangos de dolor y muerte, que conforman el escenario cotidiano de los veracruzanos.



Lo que hoy se registra en Veracruz tanto por la pandemia como por la ola criminal, sobrepasa los niveles de pesar que se pudieron haber registrado en tierras jarochos en las últimas décadas, situación que por lógica mantiene en el desaliento y el estancamiento socioeconómico a los ámbitos veracruzanos, sin que se registren esperanzas fundamentas que pudieran ofertarnos de manera inmediata un mejor porvenir.



LO QUE SE OYE



De claros rangos alentadores y reflejos positivos para el país, es que el sector industrial mexicano haya tomado la determinación de unir esfuerzos entre varias empresas, para construir de inmediato ventiladores apropiados con la finalidad de auxiliar a pacientes agredidos por el coronavirus, tecnología que será desarrollada con base a lo ya existente pero con aportaciones del ingenio y creatividad que caracteriza a los mexicanos.



El anuncio es registrado con elevado optimismo tanto por los ámbitos gubernamentales como por la sociedad en lo general y, para el caso, se confía que para mediados del próximo mes de mayo, podrían estar en servicio los primeros ventiladores construidos con tecnología nacional... Excelente la aportación para alcanzar un magnífico escenario preñado de humanismo.