'Enferman' a Ahued

Sobre la renuncia de Ricardo Ahued a la Administración General de Aduanas (AGA) comenzaron a elucubrarse una serie de conjeturas, algunas absurdas como esa de que vendría a relevar a Eric Cisneros en la Secretaría de Gobierno.



Este mismo jueves por la tarde, el ex diputado y ex alcalde de Xalapa salió a confirmar que ya se había reunido con el presidente López Obrador, a quien le expuso los motivos personales por los que había decidido dimitir al cargo, y sin ocultar su molestia reprochó la intención “perversa” de haber filtrado a los medios un documento oficial en el que se infería que su separación se debía a razones de salud.



Y es que, en efecto, según el oficio que el 15 de abril pasado le dirigió la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez, la titular del SAT le indicaba lo siguiente: “Hago referencia su manifestación expresa realizada el día de ayer en el sentido de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, así como a las medidas preventivas que con motivo de la contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV2 (COVID-19), ha implementado el Servicio de Administración Tributaria”.



Luego de citar los Acuerdos respectivos en la materia para atender esta emergencia sanitaria, la señora Buenrostro le reiteraba: “Al respecto, considerando que –en virtud de que ha manifestado presentar síntomas de enfermedad respiratoria además de ubicarse en el sector de la población que se indica en el Artículo Segundo, inciso e) del Acuerdo del 24 de marzo de 2020 antes citado, así como en el Artículo Primero, fracción V del Acuerdo del 31 de marzo del 2020 antes referido– a efecto de preservar su salud y la del personal a su cargo, deberá cumplir resguardo domiciliario corresponsable hasta el 30 de abril del 2020 o hasta la fecha que dicho resguardo resulte aplicable conforme a las prórrogas que determine la Secretaría de Salud”. O sea, hasta el 30 de mayo próximo, según el nuevo plazo de confinamiento establecido por las autoridades sanitarias.



En el oficio, la jefa del SAT le notificaba a Ahued que los asuntos de la AGA quedarían a cargo de la licenciada Martha Patricia Hernández Gutiérrez, Administradora Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, cuando la gente de confianza del ex alcalde xalapeño es Patricia Ortega Pardo, Administradora Central de Modernización Aduanera, la cual acaba de padecer una seria afección cardiaca.



Sin embargo, lo que despertó suspicacias fue un comentario que este jueves difundió en Twitter el abogado veracruzano Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República y ex embajador de México en Francia, quien atribuyó la dimisión de Ahued a posibles conflictos con la poderosa jefa del SAT, Raquel Buenrostro, a la que como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda le adjudicaron también en 2019 las renuncias del senador Germán Martínez Cázares a la Dirección General del IMSS, y de Carlos Urzúa, ex titular de la SHCP.



Morales Lechuga –ex jefe de Ortega Pardo en la PGR y en la embajada de París durante el salinato– escribió: “El director de Aduanas Ricardo Ahued, excelente servidor público, ha renunciado. No aguanta a Raquel Buenrostro, el verdadero poder tras el trono, en su lugar va un subsecretario de Trabajo”.



Sin embargo, en declaraciones que por vía telefónica hizo ayer a la reportera Claudia Montero, del diario digital Alcaporpolitico.com, al preguntársele sobre los rumores de que su salida de la Administración General de Aduanas se debía a que no tenía buena relación con la jefa del SAT, Ahued sólo respondió de manera escueta que habrá muchos temas que saldrán a la luz pública.



Por lo mientras, el senador con licencia prometió que este viernes dará más detalles de su salida del gabinete federal y de su reincorporación a la Cámara alta del Congreso de la Unión, cuyo escaño lo estuvo ocupando su suplente Ernesto Pérez Astorga durante los últimos nueve meses.