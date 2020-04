Ahued, víctima del Bronx-MORENO

Fue a finales de junio o en la primera semana de julio del año pasado cuando me avisaron del Colegio Altotonga AC, que me andaba localizando con urgencia mi contador; que ya llevaba varias llamadas. Lo que hice al terminar la conversación fue marcarle a su despacho al profesionista para reportarme, sorprendido, desde luego, por la insistencia que me mencionaban de mi centro de trabajo.“Maestro, disculpe las molestias, pero lo andan localizando del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, que se comunique usted por favor al teléfono tal, con esta persona, pero que es necesario que lo haga cuanto antes, que si ese número está ocupado le marque a este otro celular, que es el personal, ya son 7 veces que me hablan”, me dijo mi contador, quien se dijo sorprendido cuando de esa dependencia le informaron que dieron con él, debido a que él declaraba mis impuestos.Concatenada a la llamada que realizaba, entraban en mi teléfono celular varios mensajes de whatsapp, unos de las oficinas estatales de Movimiento Ciudadano y otro de un directivo del Diario de Xalapa, cuyos textos eran similares al mensaje que me estaba dando el contador, así que, atribulado, decidí marcar de inmediato al primer número, al estar ocupado, digité el segundo, contestándome una persona a quien le mencioné quien era y de inmediato me dijo:Fueron unos 8 o 10 minutos de una franca conversación con don Ricardo Ahued, quien al enterarse ese mismo día, por un artículo que publique en los distintos medios de comunicación que lo imprimen, sobre un alto costo que lame cobraba por la llegada desde Berlín, Alemania, de un paquete de 300 textos de la, de mi último libro, que iban a ser ocupados para la presentación del mismo, que, en la ciudad de Xalapa, ordenó me ubicaran para darme la razón >la injusticia de pagar casi cuatro decenas de miles de pesos en la aduana por el arribo de libros<, dándome la buena noticia de que el cobro se reducía a menos de dos mil pesos. Aderezamos la plática con algunos comentarios de la voracidad de las aduanas para con la cultura, como del libro mismo y más, del personaje, el maestro José Luis Lobato, quedando de encontrarnos más adelante para obsequiarle el mismo, debido al interés mostrado por el senador con licencia, en ese momento Director General de Aduanas en México.Ese y otros comportamientos de Ricardo Ahued Bardahuil son los que lo han hecho acreditarse como un hombre honesto, cabal, serio, responsable, de palabra. Votó como diputado federal contra el aumento al IVA porque le había empeñado su palabra a sus representados de Veracruz; y como diputado local de Veracruz lo hizo contra la cuenta pública presentada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, en ambos casos, contrario a las exigencias que su partido, el PRI, les exigía a todos sus legisladores.Su prestigio como político de palabra hizo que los MORENOS de Veracruz se lo jalaran, más por los votos que les conseguiría que por lo que Ricardo Ahued representaba.La realidad me da la razón, porque hoy, es el BRONX MORENO el quepara sacarlo de la Dirección Nacional de Aduanas, y colocar allí gente afín a los negros negocios que se hacen diariamente en las 49 aduanas y 8 administraciones centrales del país, donde se menean miles y miles de millones de dólares diariamente. ¡Ya lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador: es un monstruo de 100 cabezas!Es el mismo BRONX MORENO que está a punto de sacar también a Alfonso Romo de Palacio Nacional, y es el mismo BRONX MORENO que acá, en Veracruz, andan felices por la caída de Ahued, dado que piensan que es un enemigo menos en sus ambiciones por la candidatura al gobierno estatal para 2024, sin observar que la correlación de fuerzas políticas ya les es desfavorable.¿Qué lectura política hay que darle pues, a la salida de don Ricardo de Aduanas y su reincorporación al Senado de la República? Solo una, que la misma obedece al empoderamiento del BRONX MORENO que es el que la cristalizó, porque vieron a un hombre que no pudieron doblar. Ahora, la respuesta de su futuro en política solo él la conocerá, pero conociéndolo por sus acciones solo apuntaré que