Pepe Yunes no solo parece, es

Ni la lámpara de Diógenes ni expertos en localizar agujas en pajares servirán en Veracruz para encontrar a los candidatos idóneos, que la gente voluntariamente quiera apoyar con su voto en las urnas en las próximas elecciones de 2021, en las que se elegirá a diputados federales, locales y presidentes municipales.Y es que para estar en condiciones de competir, los nueve partidos con presencia nacional y los cuatro o tres que el OPLE autorice, se necesita que cuenten con cuadros de alta rentabilidad electoral, capaces de ganar por sí solos. Los partidos, incluyendo Morena, no podrán con sus siglas encumbrar nuevos representantes populares.El único que está en condiciones de competir y ganar por cualquier partido es el joven José Yunes Zorrilla, expresidente municipal de su natal Perote, exdiputado local y federal, exsenador de la República y excandidato al gobierno del Estado, siempre bajo las siglas de su partido, el PRI, del que también ha sido presidente del CDE además de otros encargos dentro del Comité Ejecutivo Nacional.En la pasada contienda, las mejores propuestas fueron sin duda las de Pepe Yunes; la ola que se formó con el Movimiento Regeneración Nacional lo arrastró hacia la derrota y su proyecto quedó pendiente. Pero antes de este pasaje, y siendo Senador de la República, dedicó gran parte de su tiempo a gestionar recursos para la ejecución de grandes proyectos en los municipios.El boulevard de Martínez de la Torre, por ejemplo, fue construido con recursos gestionados por Yunes, y así como esa obra, en un centenar de municipios más, como Xalapa, se dejó sentir el apoyo de un político que sabe interpretar adecuadamente cuál es la función de un representante popular o de una autoridad electa en las urnas.Obviamente, como él ya no hay, los que tuvieron esa mística de servicio se han marchado, cumplieron en este mundo con su misión y se fueron, lo malo es que dejaron la responsabilidad de conducir los destinos de un estado como Veracruz, en manos de personas que interpretaron la llegada al poder como una especie de premio que les estaban dando para que, de ahí, y de acuerdo a su rapacidad e imaginación, se hicieran inmensamente ricos, como lo hicieron, dedicando su tiempo a robar, haciendo de lado el progreso y el bienestar del pueblo, ya sea como diputados locales o federales, como senadores o como gobernadores.El desastre que provocaron fue el pretexto y la bandera que usó la llamada 4T para tomar por asalto el poder, con el cuento de combatir la corrupción e iniciar una nueva era de gobiernos honestos que lleven al país por el rumbo del progreso, lo que hasta hoy no han cumplirlo, por el contrario, se corrompieron, decepcionando al pueblo que votó por ellos con la confianza de que eran la gran oportunidad para lograr un cambio.José Yunes Zorrilla, un político profesional, con amplia experiencia y probado compromiso social, dueño de un capital político propio, no del PRI, estará sin duda en las boletas electorales, posiblemente buscando una diputación federal con el apoyo de los partidos que conformen la gran alianza, dispuesto a reiniciar su actividad política desde la tribuna del Congreso, dando clases de cultura política y de cultura general, de gran tribuno. Dice el refrán popular que “para ser hay que parecer” y Pepe es, no solo parece.Ante un imparable escenario de recesión económica, derivado del impacto de la pandemia de Covid-19 en los sectores productivos, el gobierno de Veracruz analiza alternativas para acceder a recursos, mediante estrategias que ya se han establecido en otros estados del país, lo cual ha quedado demostrado públicamente por algunas publicaciones en redes sociales del gobernador Cuitláhuac García, en las que se observa al titular del ejecutivo en reunión con el secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, José Luis Lima Franco.Para fortuna del gobierno estatal, gracias al orden que por fin se le ha dado al manejo de recursos en Veracruz, la semana pasada se anunció una reducción de la deuda estatal por 3 mil millones de pesos; lo cual da un buen margen de maniobra para hacer frente a la contingencia desde el lado financiero.Según especialistas, el modelo de deuda a largo plazo es el viable en situaciones como las que vivimos, ya que las deudas a corto plazo sirven únicamente para “parchar” hoyos; las y los veracruzanos esperamos que, como han pintado el panorama en el manejo de las finanzas de Veracruz, desde las oficinas de Sefiplan se acceda a recursos, si es necesario, mediante una deuda de largo plazo que permita seguir con el desarrollo de infraestructura social, lo que en automático generaría empleos y trabajo para las empresas y familias veracruzanas. Al parecer será el único camino aquí y en todos lados.También será necesario que la disciplina financiera que han demostrado Lima Franco y su equipo siga siendo uno de sus valores de trabajo, porque para meter lana al estado será necesario pedir. El escenario obliga y es lo que debe hacerse con responsabilidad, así que el gobernador Cuitláhuac García seguramente dejará la encomienda en uno de sus más institucionales compañeros de gabinete, José Luis Lima.Como no tienen contactos a nivel de Presidencia, como acostumbraban tener panistas y priistas, lo que les permitía reaccionar bien ante cualquier eventualidad, los más importantes colaboradores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez se llevaron tremendo susto cuando trascendió la sorpresiva renuncia del empresario xalapeño Ricardo Ahued a la Administración General de Aduanas.Y como en Veracruz se está esperando, desde hace meses, un ajuste en el equipo de gobierno del ingeniero Cuitláhuac García, la renuncia del honesto y honrado empresario xalapeño Ricardo Ahued cimbró la estructura gubernamental, especialmente en la oficina del más odiado de los funcionarios, del secretario Eric Cisneros, quien no solo ha sido un estorbo para las buenas intenciones del gobernador sino un muro que va creciendo todos los días para que solo llegue al mes de noviembre y, en diciembre, Cuitláhuac sea relevado del cargo de gobernador del estado.Y, bueno, todo tiene lógica, hasta los madrazos que se le dejaron venir a don Ricardo apenas trascendió lo de su renuncia, sobre lo que quisiéramos poner algunas consideraciones tras la madriza que le pegaron sus malquerientes, o de ardidos que le han pedido y no les ha dado porque él, ni al gallo de la pasión, así es y nadie lo cambia.Quienes lo han tratado de fastidiar en los medios, insinúan que no aguantó la madriza; que le sacó a la relación con los capos de la droga que en contenedores llega, desde hace muchos años por los muelles, casi toda; que se coludió con ellos, que por lo mismo doña Raquel Buenrostro (malajeta), titular del SAT, ya había ordenado una investigación a fondo contra el personal de Ricardo Ahued, en el puerto de Tuxpan, en la que participaron el SAT, la Marina y la Unidad de Inteligencia Financiera, descubriendo un tremendo negocio de Ahued con los líderes de los cárteles, por lo que fue prácticamente corrido... Puras jaladas.Pero además hay un principio en política que don Ricardo no lo ignora, y menos lo dejaría pasar: a un presidente no se le renuncia, él te corre, pero jamás lo puedes humillar con la mamada de que “señor, ya me voy, aquí está mi renuncia”, eso no pasa en ningún gobierno, pensamos que de ningún país, por lo mismo tenemos que descartar que don Ricardo Ahued haya renunciado, y tampoco lo renunciaron, de otra manera no va a agradecer al Palacio Nacional al jefe de las instituciones; si lo hubieran cachado en algo relacionado con corrupción, con malos manejos, con sociedades inconfesables, lo meten a la cárcel y no le dan la salida que le dieron, esa salida tiene otras interpretaciones: pésele a quien le pese, la carrera de don Ricardo Ahued Bardahuil apenas comienza en Veracruz... Como dicen los clásicos (¿?), al tiempo.AMLO se refirió a la corrupción en las 40 aduanas como un “monstruo de mil cabezas”, un problema difícil de erradicar, lo que hizo que Ahued empacara sus cosas. Ricardo Ahued mostró quién es realmente y decepcionó. No está hecho para enfrentar los grandes retos con espíritu de colaboración hacia los malandros.Pero no deja de llamar la atención el hecho de que varios de los funcionarios a los que AMLO consideró “honestos y buenas personas”, no tardaron ni un año sirviendo en el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué se están yendo los honestos?El primer funcionario de peso que abandonó la a 4T fue el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien salió despotricando contra el presidente, no sin antes advertir que se venía una gran recesión.... No le hicimos caso, y ahora estamos en algo peor que una recesión. Otro de los “honestos” que también salió corriendo de la Cuarta Transformación fue Germán Martínez, director del IMSS, el cual no estuvo de acuerdo en que el gobierno de López Obrador aplicara “austeridad” en los recursos destinados a la salud de los pobres.Clara Torres, responsable del Programa de Bienestar, también se decepcionó de la 4T cuando se decidió eliminar el programa de las estancias infantiles y por otras acciones por las que no estuvo de acuerdo.Tonatiuh Guillén López dejó el Instituto Nacional de Migración tan pronto México y Estados Unidos firmaron el acuerdo migratorio y se evitó la imposición de aranceles. Él también fue reclutado por ser honesto y tampoco duró mucho.Así las cosas, los contados honestos que le entraron al proyecto de la 4T al lado de López Obrador, quien también presume de muy honesto, ya se fueron, quedan entonces los otros... Ni modo, más de lo mismo o peor que el PRIAN.La detención del periodista de Papantla, José Cárdenas, a quien la Fiscalía del Estado relaciona con el crimen de la compañera María Elena Ferral, presume entre el gremio periodístico una acción intimidatoria de parte del gobierno que, inspirado por los ataques que ha lanzado últimamente a la prensa crítica el presidente Andrés Manuel López Obrador, usa el triste y trágico caso de María Elena Ferral, para combatir a periodistas que le son incómodos y dejar el mensaje sobre la suerte que podemos correr quienes hacemos periodismo crítico “del bueno” diría AMLO.De acuerdo a declaraciones hechas por familiares, José Cárdenas ya había sido citado a declarar ante la Fiscalía, por lo que presumiblemente la indagatoria habría arrojado que existe una presunta responsabilidad de su parte. La familia de Cárdenas exige que se esclarezca su inocencia, ya que él en su momento colaboró con las autoridades y en documentos que les mostraron, existen nombres y datos que él nunca proporcionó.Se espera que en el transcurso de las próximas horas, José Cárdenas será presentado ante el juez de control para realizar su audiencia inicial y determinar si se legaliza su detención, nosotros permaneceremos pendientes del caso exigiendo ¡justicia!.Dice don José Mujica, ex presidente de Uruguay, que la pandemia del coronavirus se extendió en todo el país (México) porque su presidente López Obrador la dejó entrar y le permitió que se paseara. López Obrador reaccionó muy tarde, dice don Pepe.