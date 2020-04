AMLO: en nuestro país estamos domando la epidemia

1.- Y DESPUES DE LA TORMENTA... Ricardo Ahued Bardahuil ya debe estar en casa, con los suyos. La Dirección General de Aduanas [del SAT, que depende] ha quedado atrás.



Su despedida de funciones administrativas en el gobierno federal allí consta: Fotografías en la Casa Presidencial, con el Presidente de la República, AMLO, y también, para completar el día, con el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Día completo.



Dicen algunos: “tarde de salida de ensueño del gobierno federal”. Sonrisas, expresiones de satisfacción. Tarea cumplida.



Sólo Ricardo sabe el fondo de las cosas. Y éstas quedan con él.



Y no por esto don Pepe Fonseca, en su Café Político del Economista, se quedó con su visión. Esto dijo:



“...Es oficial la renuncia de Ricardo Ahued a la dirección de Aduanas, dicen que por diferencias con sus superiores inmediatos, otros afirman que ya terminó el diagnóstico de los problemas que hacen tan difícil resolver la problemática aduanal.



Sea como sea, ya no hay duda de que, al tener que designar un tercer titular en 16 meses de esta administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidirá el ritmo con el cual se atacarán los problemas del sistema aduanero.



Viejo problema, viejísimo, aderezado con modernas e ilegales prácticas, la Dirección General de Aduanas, inmune a la retórica de la regeneración, amenaza con ser la némesis del Gobierno de la República, el infranqueable muro para la utopía...”



2.- Ayer fue un toma y daca: Sobre una cantidad millonaria para apoyar a empresarios medianos y pequeños, a cargo del BID [Banco Interamericano de Desarrollo], El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó “...que no se opone a la posibilidad de entregar créditos hasta por 12,000 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero "siempre y cuando no sea a costillas del erario".



Durante conferencia de prensa, el Presidente también dijo que "además, no me está gustando el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. ¿Cómo que se aprueba un acuerdo y que Hacienda lo avale? ¿Qué estamos aquí de floreros? ¿Qué el presidente se entera de que hay un acuerdo y nada más van a pedirle a Hacienda que lo avale? O cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico. Es mucha la prepotencia. A ver, no es pleito, no es confrontación. Bueno, sí, confrontación de ideas pero a nadie de ellos que están aquí les va a gustar un Fobaproa dos", subrayó.



Por lo tanto y sobre el esquema alcanzado para recibir fondos del BID, López Obrador reiteró que "...si no es a cargo del presupuesto, adelante, pero si es a cargo del presupuesto, no lo acepto. Si no es con el aval del gobierno, no hay problema, bienvenida...”



Insistió que "no hay problema, se van a pagar estos créditos y ¿cuál es la garantía? Las reservas, no. Las reservas son de la nación, del pueblo de México". Comentó que ya hay hasta personalidades asegurando que no queremos apoyar a los empresarios. "Claro que sí, pero también a los indígenas, a los campesinos, a los tianguistas, a los taxistas, a los estudiantes. El gobierno ya no es un comité al servicio de una minoría".



Tras describir brevemente su esquema de créditos a los micro empresarios y quienes viven de la economía informal, López Obrador dijo que se ha usado el "discurso de las pymes (pequeñas y medianas empresas) para que los más grandes sacaran provecho y al final a las pymes no les llegaba nada y sólo eran los muy grandes los que se beneficiaban.



Estoy planteando esto, porque los del Banco de México están escuchando esto o les van a comentar, "nada de que empiecen a rescatar empresas quebradas y suceda lo que pasó con el Fobaproa, bancos quebrados, banqueros ricos".



3.- Y como este señalamiento exigía respuesta, esto dijo el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que: “...jamás...” han pedido el rescate o apoyo a grandes empresas, sólo liquidez para reactivar al sector productivo mexicano.



Luego de que el Jefe del Ejecutivo advirtiera que su gobierno no otorgará el aval para el crédito entre el BID y el Consejo Mexicano de Negocios, el líder de los empresarios en el país aclaró que no pretenden confrontarse y pidió dejar atrás las divisiones y posiciones partidistas o ideológicas para sostener un “diálogo de altura” a fin de enfrentar la crisis de salud y económica derivada de la emergencia sanitaria por el Covid-19.



“No queremos la confrontación; no es momento de diferencias...”, sostuvo el presidente del CCE, en medio de los señalamientos del presidente en el sentido de que no les gustaron “los moditos” del sector empresarial para alcanzar un acuerdo de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo. [notas del Economista]



4.- La concurrencia pide; exige, que haya comunidad de intereses de todos los mexicanos para ayudar los unos a los otros.



El árbitro, vestido de negro que responde al nombre de Covid-19, está sonriendo porque está logrando su propósito: Tratar de dividir a los mexicanos para que las tumbas se incrementen...