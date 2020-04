SEP: Estado de indefensión

*La campaña orizabeña

*Tensión empresarial

*Acribillaron al fiscal



Si la Secretaría de Educación de Veracruz que despacha en los mismos ámbitos donde radica y opera el Gobernador del Estado, “disimula” con tácticas de camuflaje, “que se cumplen” con los ordenamientos federales de acuerdo a las instrucciones giradas por la Presidencia de la República, por vía de la Secretaría de Salud, para que personal de algunas áreas de esa dependencia educativa, como de muchas más, no laboren ante la “cuarentena” dictada precisamente para los actuales días, que constituyen la etapa de mayor riesgo para la vida de los mexicanos... Tales disimulos que en los marcos de la actual administración federal y estatal, refieren “más de lo mismo”, originando reproche de integrantes de esa dependencia cuyo eco ya se escucha, denunciando que por instrucciones de las oficinas estatales de la SEP, en el área de auditorías y otras más, efectivamente no se checa el reloj para confirmar asistencia, pero quien no se presente a laborar ha sido amenazado de despido inmediato sin que le asistan derechos de ninguna índole, o sea, se irán a la calle sólo con lo que llevan puesto y, eso, si no portan alguna gorra o chaqueta que los identifique como empleados de dicha dependencia, porque de tal prenda también serán despojados.



No cabe duda que, al igual que siempre, como si se tratara de una “condena eterna”, en tierras mexicanas e incluso en los espacios en donde se anuncia oficialmente con bombo y platillo procesos de una “Cuarta Transformación”, seguimos actuando en los ámbitos de la mentira y el enmascaramiento de la realidad, herencia oxidante y dañina de un sistema político que por décadas ha practicado el encubrimiento de los hechos, pretendiendo reflejar realidades inexistentes y escenarios de papel, que se extinguen con la menor llamarada o el tenue soplido de la realidad, que al final siempre resulta arrolladora.



Con qué argumentos el Gobierno en tierras veracruzanas, tratará de “maquillar” los hechos para aparentar que salvaguarda los intereses personales, de aquellos funcionarios que se muestran en clara disposición para acatar instrucciones giradas para evitar el contagio, pero que, ante escenario perniciosos, de igual forma los colocan en elevado riesgo de contagio, tanto a ellos como a los hijos y familiares de quienes, pese a todo, “son obligados a no acatar la cuarentena”.



No cabe la menor duda: “Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo” y... El ejemplo lo tenemos ante sí los veracruzanos... Ya veremos cuál habrá de ser “el pretexto” para encubrir el mugrerío.



Ángulo llamativo del tema, es el que apenas hace unas horas, personalmente el Presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó ante los medios de comunicación, que gracias a la disciplina y respeto de todos los sectores de la población, hacia las normas dictadas por las autoridades, con la finalidad que la ciudadanía observe las indicaciones en torno a sus comportamiento e incluso apego a medidas restrictivas para evitar el contagio, se han logrado evitar índices muy superiores de contaminación pandémica, lo que de haber sucedido, incuestionablemente estaría colapsando la capacidad de atención de los centros hospitalarios con los que dispone el territorio nacional.



Ante tales argumentaciones del Presidente Mexicano, valdría preguntar: ¿Cuál entonces podría ser la reacción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso de la población?, cuando se confirme que trabajadores de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Veracruz, fueron obligados a no utilizar el reloj en el cual registran su ingreso y salida laboral, para evitar que en instancias superiores se conociera que están siendo forzados a seguir ejecutando procesos de auditoría, por encima del riesgo mortal que ello conlleva, a más de contravenir las instrucciones presidenciales y del sector salud que, para el caso, siguen vigentes.



No cabe duda que la razón le asiste a los campiranos cuando sostienen: “De que los hay... Los hay”



LO QUE SE LEE



Como saludable se aprecia que el Ayuntamiento de Orizaba presidido por el alcalde José Rojí López, se aplique en apoyo de autoridades médicas para emprender de inmediato una campaña en contra del “dengue”, “zika” y “chikungunya”, en tanto que se ha iniciado la temporada propicia para dichas epidemias que, de manera regular, cada año y precisamente en temporadas de calor dejan sentir su lastimosa presencia en tierras veracruzanas.



“Descacharrización” en todos los ámbitos de la ciudad, así como limpieza generalizada de techos, patios, parques, calles y jardines, constituyen acciones en las que el Ayuntamiento de la vieja Pluviosilla aportará su esfuerzo conjuntamente con toda la ciudadanía, con la idea de abatir los índices de dichos padecimientos, cuya presencia y desarrollo ya es tradicional que se registren en cuanto inicia la temporada de calor.



El alcalde de la vieja Pluviosilla, destaca la importancia que representa el no permitir avances graves del “chikungunya”, “zika” y “dengue” en fechas actuales, evitando con ello que se eleve la preocupación de la colectividad, ante la pandemia por la que actualmente transitamos y que, como resultado natural, ha elevado los niveles de tensión y angustia entre los diversos sectores de la población... Bien por Orizaba.



LO QUE SE VE



Que las críticas claramente severas y descalificadoras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, hacia el acuerdo pactado entre el sector empresarial con una institución bancaria, celebrado con la idea de lograr apoyos financieros a bajo costo, para afrontar la crisis en el sector empresarial que heredará la pandemia, han generado en ámbitos productivos desconcierto tanto al interior como hacia el exterior del país, así como un escenario de elevada polémica que, en las redes de internet, hacen sentir claros reflejos de elevada descalificación sobre los conceptos vertidos por el Presidente Mexicano.



Dicen quienes de esto saben, que el horno en materia financiera no está en condiciones apropiadas para elevar tensiones, por lo que más apropiado resultaría que en el tema impere el diálogo en la búsqueda de entendimientos, antes que arrojar mayores descalificaciones, hacia un tema apenas sostenido por un hilo que pudiera reventarse y originar conflictos superiores.



El horno no está para bollos decían los experimentados ancianos, quienes siempre han estado dotados de singular experiencia que es generadora de sabiduría... Ya veremos en qué termina la historia.



LO QUE SE OYE



Un escenario actual de la violencia pandémica que priva en tierras veracruzanas, lo es el infortunado asesinato del fiscal asignado a la región de Acayucan, licenciado Raúl Téllez, quien el día de ayer fue ejecutado a balazos por gatilleros desconocidos, hecho que vuelve a originar la atención sobre Veracruz en materia de inseguridad, renglón que persiste registrando elevados índices, cuyos efectos colaterales han originado el quebranto de incontable número de empresas y negocios en lo general en la región sur del Estado de Veracruz.



Incuestionablemente constituyen los notorios niveles de inseguridad, la primer causa por la que en Veracruz se ha acrecentado el desempleo, derivado no sólo del cierre de empresas con motivo del temor que priva entre la población, sino que por las mismas causas no existe la apertura de fuentes de trabajo desde tiempo atrás, lo que ha impactado negativamente la economía de todos los municipios no sólo de ésa región sureña, sino de prácticamente todos los municipios de tierras veracruzanas... Así están las cosas.