... Quienes radican y conocen la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, coincidirán en que ambos municipios están tan unidos geográficamente, que muchos no conocemos realmente donde termina uno e inicia el otro.Por ello quienes nos visitan cuando vienen a esta zona conurbada de poco más de 700 mil habitantes, dicen que vienen o vinieron a Veracruz y no a Boca del Río donde paran la mayoría de los foráneos, por encontrarse en este último municipio la más importante zona hotelera de la entidad veracruzana.En cuanto a desarrollo económico, los municipios de Boca del Río, conurbado con el de Alvarado por la llamada Riviera Veracruzana, son los de mayor pujanza pues en ellos se encuentran exclusivos fraccionamientos donde radican aquellos que tienen los recursos económicos para ir de vacaciones a esquiar a la Unión Americana, o bien viajar a cualquier parte del mundo.De hecho y recordarán amables lectores, en esta zona metropolitana Veracruz- Boca del Río – Alvarado, los primeros casos de Covid-19 fueron importados a esta región por quienes volvieron de sus paseos en el extranjero y de ellos tomó nota la Secretaría de Salud, además de activar los protocolos que se tenían en el momento, por lo que se tenía la certeza de las zonas residenciales en las que se ubicaban las personas que se habían contagiado del coronavirus.El 28 de marzo, hace un mes, el secretario estatal de salud, el neumólogo pediatra Roberto Ramos Alor, dio a conocer que los casos positivos por coronavirus en territorio veracruzano se distribuían de la siguiente manera: 13 en Boca del Río; 3 en Veracruz; 2 en Poza Rica; 1 uno en Ixtaczoquitlán; 1 en Xalapa y uno más en Coatzacoalcos.De estos 21 casos positivos, 15 de ellos eran importados y 6 asociados a importación.Pero oh sorpresa, amables lectores, un mes después, antier lunes 27 de abril, los casos positivos se dispararon en el municipio de Veracruz con 159 – 156 más que hace un mes-, mientras que en Boca del Río son 41, apenas 27 más que en marzo y en Alvarado, el tercero de esta zona metropolitana, existen siete casos.Para abundar en la duda razonable, de los 231 casos sospechosos que se investigan en 56 municipios, 66 son de Veracruz puerto, 19 de Boca del Río y dos en Alvarado.¿Qué hay de eso Josefina? decía Don Rubén Pabello Acosta, ex director y propietario del Vocero de la Provincia, Diario de Xalapa, para referirse a situaciones que no eran normales o bien mantenían un tufo de irregularidad.Que por favor alguien nos explique por qué el Covid-19 se contuvo en el municipio de Boca del Río y se disparó en el de Veracruz puerto, si están tan juntos y el intercambio de personas es permanente. Ambos por cierto gobernados por yunistas – panistas, Humberto Alonso Morelli y Fernando Yunes Márquez respectivamente.... Oficialmente nos falta mes y días de contingencia por el Covid-19, por lo que estamos justo en la etapa en que se deben mantener las acciones para evitar el contagio masivo y sobre todo, la muerte de personas a causa de esta enfermedad, por lo que sin buscar culpables, ni llevar a cabo una cacería de brujas, se deben encontrar los porqués de que los casos de Coronavirus se han disparado sólo en el municipio de Veracruz y no en Boca del Rìo, Alvarado u otros municipios aledaños. Que quede claro, esta investigación no debe hacerse por la vía epistolar como lo han hecho hasta ahora, a través de inútiles oficios de los que solo se busca un acuse de recibo.La vida de los veracruzanos del municipio de Veracruz es tan valiosa como la de quienes radican en Boca del Río, Alvarado y Xalapa. Para todos ellos gobiernan quienes circunstancialmente están al frente de los gobiernos estatal y federal, por lo que son corresponsables de garantizar el bien común en los 212 municipios veracruzanos, no solo en los gobernados por el partido político en el poder.Por todo lo anterior, es justo y necesario recordarles a todos los actores políticos antes señalados, que la omisión no solo es pecado, sino un delito. La manipulación de cifras, como dijera la Nana Goya, esa es otra historia.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar