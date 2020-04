Prima de “La Jefa”, se queda

“Verónica se blindó hasta ella

Como es de todos sabido, la actual encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, puede competir para buscar la titularidad del organismo, sin embargo, el diputado local de Morena, José Magdaleno Rosales Torres, dice que sería sano que diputados de la LXV Legislatura analicen nuevos perfiles para ocupar dicho cargo.Y, bueno, el morenista que parece “chivo en cristalería” tiene sus argumentos, y muy sólidos; asegura que lo correcto sería contemplar otros perfiles debido a que la imagen de Verónica Hernández resultó afectada después de que trascendió su parentesco con Guadalupe Hernández, alias “La Jefa”, ligada al grupo criminal de los Zetas. La iglesia en manos de Lutero, dice el refrán, ¿no?Magdaleno Rosales se les va con todo a Vero y su protector Eric Cisneros: “Por todos los cuestionamientos que ha tenido la señora, lo sano es que hubiera otra propuesta para que le dé a la institución legitimidad; esa es mi postura y la de varios compañeros más de la bancada del grupo legislativo de Morena en el Congreso del Estado. Ella ha sido muy cuestionada por el tema de su parienta, y así no puede seguir al frente del organismo”.El diputado dijo que varios de sus compañeros ven que con Hernández Giadáns a la Fiscalía le falta “legitimidad” porque quienes la mantienen en el cargo son ajenos al poder legislativo que es el que debe decidir quién va a ese puesto. Rosales Torres aseguró que sería conveniente para Veracruz proponer a alguien “que esté más neutral”, o cuyo perfil sea acorde con la institución que se representa.Al interior de la bancada de Morena, muchos no ven bien que la allegada al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, continúe al frente de un organismo autónomo. Cabe recordar que el último cargo que ocupó Verónica Hernández Giadáns, antes de su nombramiento en la FGE, fue el de directora General Jurídica del Gobierno de Veracruz.El cargo lo ocupó luego de que el 5 de diciembre el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, le concedió licencia para dejar la Notaría Pública 5 con sede en el municipio de Santiago Tuxtla. Por este tema, y su parentesco tan cercano con la Zeta, legisladores de Morena, han expresado que prefieren que otra persona ocupe el cargo.El Congreso del Estado sesionará este sábado 2 de mayo para comenzar el período ordinario de sesiones y se proyecta someter a discusión las convocatorias para renovar a los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.Nuestro amigo Juan Herrera Marín nos mandó este texto que nos viene como anillo al dedo, diría el gran Tlatoani López Obrador. Todo porque la edad se nos vino encima.“¿Pero qué les pasa? De golpe a los que somos mayores de 60 años, nos transformaron en una persona anciana, De golpe comenzaron a tratarnos como si fueras una persona limitada, a la que hay que ayudar porque sola no puede o no sabe. Hay que encerrarlos. De golpe, el mundo se debate si dejarnos encerrados o no, si valemos la pena vivos o no. O mejor dejarnos morir... teoría del descarte... Los abuelos arriba de 65 son endilgados con el “Título de los de más Riesgo.“¿Pero qué les pasa? ¿Quién construyó este mundo en que ahora viven? Déjennos cuidarnos solos. Nosotros, los que hasta hace media hora dirigíamos fábricas, organizaciones, instituciones o éramos profesionales independientes, algunos médicos de mucha experiencia nos quieren tratar como que valemos miseria ¡por la edad! No perdimos ni la razón, ni el juicio.“No nos cuiden de manera incorrecta. Consulten con nosotros qué hacer, tenemos sabiduría, experiencia, sentido común, somos los que hemos producido el capital y todo lo que ustedes tienen, y menos miedo que ustedes, los más jóvenes. Y aún más, tenemos valores, moral. SENTIMOS... tenemos sentimientos. De la misma manera que un púber de 13 años no se equipara a un joven de 25 y ambos están en diferentes etapas de la adolescencia, una persona de 65 no se equipara a una de 90, siendo ambas personas mayores en edad!“No se equivoquen, a nuestra edad tenemos mucho para enseñar y ustedes mucho que aprender. Ser mayor no es una plaga. Es un derecho que nos ganamos con trabajo y el respeto de muchas personas ajenas y aún con más admiración hacia nosotros que ustedes los que hoy nos tiran al cesto de la ropa sucia. Y es un legado nuestro, al que ustedes los jóvenes y dirigentes no querrán renunciar. ¡No nos pidan a nosotros que renunciemos! No, no nos vamos hacer a un lado. No somos jeringas descartables. Somos la generación que sostiene a los que vienen, sin que les haya costado nada. VALEMOS. Tenemos SANO ORGULLO. Y mucho menos, no vamos a morir por el COVID19. Tenemos bien puestos los aquellos y nuestro Sistema Inmunológico….!pendejos!”.Trabajadores del Hospital General de Zona número 71 del IMSS de la ciudad de Veracruz realizaron una colecta de material básico para protegerse, luego de que 83 trabajadores se contagiaran de Covid-19.Víctor Manuel Ramos Gutiérrez, enfermero del lugar, indicó que el último corte que les proporcionaron la semana pasada fue que 83 personas del hospital habían enfermado.“Lo que nosotros queremos evitar es que esa cifra aumente y sobre todo mantenerlas, aquellos compañeros que han sido detectados han sido enviados a sus hogares (…) con base a la tarjeta informativa son 83 los trabajadores al interior que son casos confirmados por COVID aquí”.El enfermero comenta que ya comenzaron a entregarles algunos equipos de protección, pero resultan insuficientes por lo que requieren de apoyo de la población.“Va encaminado a coadyuvar, a obtener ese equipo de protección que necesitan nuestros compañeros, digo coadyuvar porque ya se los están entregando, pero todo insumo es insuficiente, estamos haciendo un llamado a la sociedad civil a que apoyen al personal de salud y esta fue la iniciativa que tuvimos entre todos los trabajadores”.Comentó que lo que requieren con urgencia son cubre bocas, gorros, guantes, batas desechables, botas, alcohol, gel, entre otros insumos básicos.Dijo que han tenido una buena afluencia de la población quienes les están apoyando.“Nos han traído lo que realmente necesitamos que es cloro, cubrebocas, todo eso son insumos desechables que sí hacen mucha falta (…) aunque la institución nos brinde esos insumos se van a empezar a terminar y es el llamado que hacemos (…) este centro de acopio fue organizado por los trabajadores, los trabajadores preocupados por la institución por este hospital que tanto queremos, queremos proteger a nuestros compañeros”, nos comentó con vehemencia.Por otra parte, ha transcurrido casi un mes y medio desde que las enfermeras y los doctores del Hospital General de Veracruz alzaron la voz para exigir equipo de protección para evitar el menor contagio posible durante esta crisis sanitaria. Sin embargo siguen sin ser escuchados, pese a que las autoridades de Gobierno del Estado anuncian que han realizado entregas de equipo de protección y medicamentos a todos los hospitales públicos de la entidad.Además, denuncian que dentro del hospital se habilitaron diferentes áreas para la atención de personas con coronavirus sin las medidas de protección necesarias para el personal médico. Hace dos semanas, informó un camillero, solicitaron equipo de protección y les entregaron únicamente cubrebocas de mala calidad, los cuales, les dijeron tendrían que durarles una semana.Este nosocomio fue designado para atender casos de coronavirus y hasta el momento, según el personal médico inconforme, se encuentran internados casi 130 pacientes contagiados con el virus. En este país petrolizado y trasnochado hemos alcanzado los límites del absurdo; vale más una chela que un litro de crudo.