Un electorero por Ahued

En 17 meses que apenas lleva su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que nombrar al tercer titular de la Administración General de Aduanas, luego de que el senador de Veracruz con licencia, Ricardo Ahued, le renunció el jueves de la semana anterior.



El mandatario ha decidido proponer al Congreso de la Unión el nombramiento de Horacio Duarte Olivares, quien a diferencia de los dos antecesores en Aduanas –Ricardo Peralta, actual subsecretario de Gobernación, y Ahued Bardahuil–, tiene más cercanía con el Jefe del Poder Ejecutivo federal, pues ambos militaron anteriormente en el PRD.



Este abogado mexiquense, egresado de la UNAM, se ha ganado a pulso la confianza del tabasqueño, pues en la polémica sucesión presidencial de 2006 que oficialmente ganó el panista Felipe Calderón, se encargó del juicio de inconformidad de la “Coalición por el Bien de Todos” (PRD-PT-Convergencia) y, previamente, en 2005, se hizo cargo de la defensa legal de AMLO en el fallido proceso de desafuero que intentó la Cámara de Diputados para inhabilitar legalmente al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a quien las encuestas sobre tendencias electorales le daban 20 puntos de ventaja sobre el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, que originalmente era su más cercano adversario para suceder al ex presidente Vicente Fox, del PAN.



Sin embargo, este político oriundo de Texcoco tiene más experiencia en materia electoral, pues no sólo fue representante del partido del sol azteca y de MORENA ante el Consejo General del IFE y del INE, sino también ante los órganos electorales locales del Estado de México, Nayarit y Oaxaca.



Al inicio de esta administración, el 1 de diciembre de 2018, Duarte Olivares solicitó licencia como diputado federal para asumir la Subsecretaría del Empleo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual López Obrador decretó desaparecer apenas la semana anterior junto con otras nueve Subsecretarías de Estado para racionalizar el gasto corriente –que además del ajuste de gabinete incluyó recorte de sueldos y hasta de aguinaldos a la alta burocracia– con el propósito de destinar esos ahorros a mitigar el impacto sanitario y económico de la pandemia del Covid-19.



¿Logrará este experto en materia electoral descabezar al “monstruo de cien cabezas” –como definió AMLO al sistema aduanal–, lo que ni Peralta ni Ahued pudieron conseguir?



Para empezar, Horacio Duarte se va a encontrar con más de 77 denuncias que entre agosto de 2019 y marzo de este año presentó Ahued ante la Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presuntos actos de corrupción de empleados federales de las áreas aduanales, entre ellas una por la evasión de pagos de impuestos por IEPS e IVA en embarcaciones de hidrocarburos por más de mil 900 millones de pesos en la aduana del puerto de Tuxpan.



EMPRESARIOS PIDEN MÁS SEGURIDAD



Ha llamado la atención lo declarado recientemente por el empresario xalapeño David Velasco Chedraui, quien puntual ha advertido que la emergencia económica provocada por la pandemia del Covid-19 necesitará el respaldo de los gobiernos estatal y federal, con esquemas como los estímulos fiscales o las prórrogas, para que no impacte la liquidez de este relevante sector productivo.



Hace algunos días, con relación a su plantilla de trabajadores, Velasco Chedraui apuntó que acordó enviarlos a casa con goce de sueldo a pesar de lo que eso significaría para la productividad y liquidez de su empresa, y pidió que, por su parte, las autoridades gubernamentales cumplieran con su deber, sabedor de que el sector empresarial es el que crea empleos y mueve la economía contribuyendo a la estabilidad y bienestar social.



Por eso, otra preocupación que ha manifestado el ex alcalde y ex diputado local xalapeño es la que se refiere a la inseguridad y la violencia que afecta sobremanera a los hombres de negocios. Y es que ha comentado que pesar de los avances de Veracruz en materia de seguridad pública, los índices siguen altos en cuanto a los delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos y los secuestros “y ello podría desalentar la inversión privada, que genera empleos”.



Comentó que las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública consignan que durante marzo se cometieron en Veracruz 98 homicidios dolosos y 16 secuestros, lo cual calificó como preocupante, porque esas cifras significan más de 30 asesinatos dolosos cada día, y un secuestro cada doce horas.