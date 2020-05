Morenos, peores que todos

“Las cifras y la retórica de López Gatell

generan desconfianza e incertidumbre”

José Narro, ex secretario de Salud

La torcida concepción del ejercicio del poder, resultado de la ignorancia, la voracidad, el resentimiento social, la vocación por tener un comportamiento corrupto, es lo que ha influido para que muchos de los invitados al banquete sexenal se hayan servido con la cuchara grande y hoy cometan cualquier cantidad de abusos con la idea de que ahora les toca a ellos: ya fueron los priistas, ya pasaron los panistas, y hoy son los morenistas los dueños del estado.Nadie les dijo, antes de asumir sus cargos, que se trata de un servicio público, de trabajar en el área que les corresponde en beneficio de los paisanos, de invertir su esfuerzo y creatividad en hacer las cosas lo mejor posible, siendo atentos, amables, educados, respetuosos con sus paisanos, porque forman parte de un proyecto político que a nivel nacional encabeza Andrés Manuel López Obrador, y que le encargó a Cuitláhuac García Jiménez haciéndolo gobernador en Veracruz, de cuyos resultados depende el éxito o el fracaso de ese proyecto.Tenían que entender, todos los que han abusado y han metido a cuanto familiar han podido en la nomina estatal, que a ellos no los eligió el pueblo, que sus cargos son de confianza y no para siempre, pero sobre todo que si el Movimiento Regeneración Nacional que quiere hacer una transformación de fondo (la cuarta, dice AMLO), su contribución en términos de buenos resultados será decisiva para que se logre.La diferencia con los anteriores gobiernos, contra los que votaron 30 millones de mexicanos, es desterrar la corrupción, el nepotismo, los abusos del poder, y cambiar la cara a la función pública para convertirla en un servicio por el cual el ciudadano paga.En fin, no lo entienden así muchos funcionarios de Morena y como nos han recomendado líderes de otras instituciones políticas, no los distraigas, déjalos que sigan haciendo pendejadas que el pueblo se las va a cobrar, inevitablemente, en las urnas la próxima elección.Sobre el nepotismo, que es lo que más han hecho estos primitivos personajes habilitados como funcionarios, hemos hablado mucho, lo hemos denunciado hasta el cansancio y nada ha pasado, se dejó que los familiares que metieron en la estructura burocrática con importantes cargos para que ganen bien sin hacer nada, y hoy nos tenemos que referir a una consecuencia muy lamentable que pinta de cuerpo entero la forma de pensar de los dueños del balón.La señora Guadalupe Argüelles Lozada, habilitada como Secretaría del Trabajo y Productividad de este gobierno, cuando asumió el cargo de inmediato trató de imponer a su hija Quetzalli Cárdenas como jefa del Departamento Jurídico y de Amparos, lo que no pudo conseguir ante la avalancha de críticas que aparecieron en los medios.La ñora se resistía a quitar a la hija del cargo que ya le había dado de manera abusiva y absurda, hasta que alguien le ordenó que la retirara porque había otros casos más importantes que defender y aunque la joven fue sacrificada, hay quienes aseguran que permanece en la nómina, lo que no nos consta, pero lo que sí estuvo cañón fue lo que fue a hacer su vástago, Efrén Rogelio, allá por Chicontepec, a bordo de un vehículo oficial, de la Secretaría que su mamá dirigía, quien en estado de ebriedad y cargando droga, andaba derrochando prepotencia y poder poniendo en riesgo la vida de los habitantes de esa región.Pero sobre el tramo carretero estatal Chicontepec–Benito Juárez, a la altura del barrio Xilico, fue reportado a través del número de emergencia 911 un vehículo sospechoso con personas desconocidas en ese lugar. Rápidamente, las patrullas se dirigieron hasta el punto indicado; un joven, al ver la presencia de la policía intentó huir a pie del lugar, sin embargo, la policía logró detenerlo metros adelante.Tras revisar el vehículo Avenger color blanco con placas de circulación YKL-41-33 los oficiales informaron que la unidad era de uso exclusivo del gobierno estatal y pertenece a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. El mozalbete se identificó como Efrén Rogelio C. A., de 20 años de edad, de oficio estudiante, originario de la ciudad de Xalapa y vecino de Chicontepec, quien manifestó ser hijo de la licenciada Guadalupe Argüelles, titular de la Secretaría del Trabajo.Al revisar el vehículo, los polis encontraron droga y envases de cerveza, por lo que Efrencito fue enviado a los separos y el vehículo al corralón.Más tarde se dio a conocer que doña Lupe renunció al cargo de Secretaria para dedicarse a atender asuntos personales, seguramente va a dedicarse ahora sí a educar a su hijito, posiblemente lo tenga que llevar a Oceánica u otro centro de esos y a vigilar a la hija y al marido, puros asuntos personales que requieren su atención más que estar ahí en las oficinas de la Secretaría del Trabajo sin hacer nada...Sorprende lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a la renuncia de Ricardo Ahued a la Administración General de Aduanas, del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Dice don Peje que la renuncia se dio por diferencias, pero no explicó con quién, si con la titular del SAT Raquel Buenrostro o con los capos de la droga que controlan las aduanas por las que cruzan toneladas de productos que sirven para la elaboración de drogas sintéticas o contenedores retacados de droga.López Obrador designó a Horacio Duarte en el cargo que dejó Ahued, y como es costumbre del presidente, dijo que Horacio es una gente honesta, él no conoce de los otros. “Lo era también (Ricardo) Ahued, rectificó, una gente de primera, pero faltó coordinaciónSiempre hay diferencias al interior del Gobierno como en todos lados y lo mejor es cuando se trabaja de manera coordinada, cuando se acoplan los servidores públicos y no se confrontan”. Ahued, que ocupó el puesto por casi 11 meses, presentó su renuncia al cargo el 23 de abril.De acuerdo con fuentes del Senado, el ahora exfuncionario de Aduanas prepara su regreso a la Cámara alta para ocupar su escaño. López Obrador reveló el martes que propondrá al Senado designar a Horacio Duarte como nuevo director de la Administración General de Aduanas.El mandatario agregó que dio instrucciones a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina para que refuercen la vigilancia en las aduanas.El diputado federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, ya pintó su raya, dice que no está de acuerdo con las medidas implementadas por las autoridades sanitarias para combatir la pandemia del coronavirus, como la disminución de salarios de los políticos.Por medio de sus redes sociales, Muñoz Ledo llamó al Gobierno mexicano a que respete todas las empresas del país que estén bajo contrato.“No a la reducción de salarios, ni a la supresión de los aguinaldos. Sería violatorio de la ley. Debemos respetar los contratos colectivos, otorgar apoyos a las PyMEs y establecer una Renta Básica Universal. Por lo que sea, es saludable que le hayan quitado la notaría al arrogante empleado de Miguel Ángel Yunes Lunares, Leopoldo Domínguez Armengual... como un principio básico de la física, todo lo que sube baja.