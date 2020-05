Trágico primero de mayo

“A mí los malandros no me

han dado ni una despensa”

Manuel Huerta Ladrón de Guevara

¿Cuántos veracruzanos estarán sin empleo a consecuencia de la pandemia de Covid-19 que nos viene azotando desde hace un par de meses?... miles.Primero de mayo, día del trabajo, cuando hace años se celebraba que la gente contaba con un empleo que le daba ingresos suficientes para mantener a su familia, para ahorrar y pensar en adquirir una casita, un carrito, en progresar. Día en el que con mucho orgullo desfilaban portando mantas con leyendas de agradecimiento a sus patrones por los beneficios alcanzados a lo largo del año.Los contingentes de burócratas, maestros, electricistas, transportistas, trabajadores de las fábricas, de aguas potables y miles pasaban frente al balcón del Palacio de Gobierno donde el titular del Ejecutivo, en compañía de los dirigentes de las centrales obreras, presenciaba la parada cívica.Terminaban de marchar y se iban a sus centros de trabajo o a salones sociales rentados exprofeso, a compartir el pan y la sal y unos cuantos alipuses, para festejar el día del trabajo. Ese desfile era el más numeroso que se veía durante el año, los demás eran escolares con el apoyo militar pero no llegaban a juntar tanto participante como los obreros.En la medida en que se fueron cerrando fábricas, los líderes consiguieron no participar con sus huestes en el desfile, comenzaron a meterse contingentes de personas que iban a protestar por los raquíticos o nulos aumentos salariales, descontentos con sus líderes charros; el desfile fue perdiendo atractivo, se fue poniendo peligrosón, dejó de ser un día de fiesta obrera y comenzaron a llenarlo con campesinos acarreados de los alrededores de Xalapa.Hoy, por vez primera en la historia de este festejo que tiene sus orígenes en las luchas obreras de Chicago, Río Blanco y Orizaba, se suspende, no porque no haya quien todavía tiene trabajo, no, es por la pandemia que tanto nos agobia pues la amenaza que representa es de muerte. Y es cierto, sin la pandemia este desfile posiblemente lo hubieran realizado para conservar la tradición o porque se luciera el secretario Eric Cisneros, encabezando la parada, llevando de cada lado a los líderes, pero lo cierto es que son pocos los trabajadores que quedan, los que pueden presumir que tienen una plaza. El actual gobierno se encargó de echar a la calle a miles sin causa justificada y en su lugar metió a los amigos, parientes, queridas y queridos, que por ser “influyentes” no están obligados a nada, aunque sí con derecho a estirar la mano cada quincena para que caiga la lana.El de este 1 de mayo será un trágico festejo del “día del trabajo”. A los miles que fueron corridos del gobierno hay que sumar otros miles que han dejado de tener trabajo por la maldita pandemia, que trabajaban como taxistas, como meseros o en otras actividades en restaurantes y en todos los negocios que han cerrado porque no hay quien tenga para comprar y además no se atreven a salir por el contagio... A la del coronavirus hay que sumar la pandemia del desempleo, de la hambruna y luego la de la violencia.Maricarmen Cortés, la especialista en temas de economía, opina sobre la situación en que se encuentra la empresa aérea del exgobernador Miguel Alemán Velasco, denominada Interjet que, según leyendas urbanas, es producto de lo que “La amenaza elegante” logró llevarse de las arcas del erario estatal.La economista dice que “Interjet sigue mal y de malas por sus excesivas deudas no sólo con el fisco, que generaron ya el embargo de las instalaciones de la Fundación Miguel Alemán en la Ciudad de México, sino también con las autoridades aéreas, aeropuertos, arrendadores de su flota aérea, bancos y diversos acreedores”.“Los problemas de Interjet, que encabeza Miguel Alemán, se han incrementado lógicamente por la pandemia del Covid-19 que se ha traducido en la peor crisis en la historia de la aviación comercial por el cierre de fronteras, el desplome del turismo, y la gran incertidumbre sobre cuándo y cómo se lograrán recuperar las operaciones de las aerolíneas a nivel global.“En esta coyuntura, Interjet recibió ayer, también por su falta de pago, un golpe que se convertirá en jaque mate a no ser que reciba alguna medida de apoyo o rescate por parte del gobierno federal. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) suspendió la membresía de Interjet que no podrá ya hacer uso de la Cámara de Compensación que permite realizar o compensar cargos entre aerolíneas.“En la práctica, esto impedirá a Interjet realizar vuelos internacionales cuando se reabran los espacios aéreos de países como Canadá y Estados Unidos.“La interrogante es si el presidente López Obrador, quien presume su amistad con Miguel Alemán Magnani, dejará morir a Interjet como hizo Felipe Calderón con Mexicana de Aviación en agosto de 2010. Calderón fue el primer Presidente de México que se negó a rescatar a una de las grandes aerolíneas mexicanas.“López Obrador ha insistido un día sí y otro no, que en la 4T no se rescatará a grandes empresas, pero podría recurrir a la figura de requisa que en la práctica es un rescate, para asumir el control de la aerolínea, pagar pasivos y tratar de venderla cuando pase la pandemia”... Y reintegrar el dinero de esa inversión a sus dueños originales... ¡ojalá!Según el periodista “aliado” de AMLO, Enrique Galván Ochoa, autor de la columna Dinero que se publica en el diario La Jornada, el Grupo Televisa reportó pérdidas por más de 8 mil 900 millones de pesos en el primer trimestre del año. Sus accionistas están alarmados. Como respuesta a la crisis, activó una política de reducción de costos, que incluye el recorte en 50% de los salarios de sus ejecutivos principales, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez.La reducción de percepciones –de acuerdo con un reporte de Infosel– también tocará a otras posiciones corporativas, que incluyen a vicepresidentes y directores, a quienes se invitará a reducir entre 10 y 25% de sus ingresos, mientras los miembros de su Consejo de Administración acordaron que dejarán de percibir la mitad de sus compensaciones, dijo De Angoitia en una conferencia con analistas e inversionistas. Las pérdidas fueron originadas por la disminución del presupuesto de publicidad del gobierno y la devaluación de la moneda. Nunca, desde el fallecimiento de El Tigre Azcárraga, la televisora había vivido un momento tan difícil como el actual. Es que no sabe vivir sin apoyo del gobierno.Descanse en paz nuestro compañero de trabajo, amigo, pero ante todo un ser humano único, el contador público Timoteo Aldana Carrión... Hasta siempre Timo.Escríbanos a [email protected]