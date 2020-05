. Este lunes cuatro de mayo, se cumplen cinco semanas del asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, quien a plena luz del día fue abatida a balazos en la zona centro de la ciudad de Papantla, al norte del estado de Veracruz, sin que hasta el momento se haya resuelto el crimen, que por el contrario, ahora es asunto totalmente revuelto.Cierto, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ha detenido y logrado que un juez dicte prisión preventiva en contra de varios presuntos responsables de ese crimen, pero ello, que conste, no implica que el asesinato de María Elena Ferral Hernández ya se haya resuelto, dado el principio de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.Cierto es también que por el debido proceso no se puede ni se debe manejar información alguna sobre lo investigado hasta ahora, sin embargo, a ese obligado silencio se han sumado acciones de suyo raras e insidiosas, pero en contra de solo uno de los detenidos preventivamente, el periodista José Cárdenas Juárez, acciones que diríamos se han frenado ante la visibilización que de ello hacen sus compañeros comunicadores de la zona norte del estado de Veracruz, quienes se mantienen en permanente vigilancia para evitar cualquier abuso en contra de “Pepe Cárdenas” como le llaman a su compañero.A José Cárdenas Juárez le dictaron prisión preventiva por un año y además lo enviaron a un reclusorio distante a la demarcación que le corresponde que es Poza Rica o Papantla, además de prácticamente incomunicarlo por instrucciones de “los de Xalapa”, como parte de la investigación que realiza la FGE.Por ello insistimos, a cinco semanas del asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, el crimen no se ha resuelto, por el contrario, se ha revuelto, porque no se han presentado las pruebas que indiquen quién o quiénes son los responsables de ese asesinato.… Con la renuncia de María Guadalupe Argüelles Lozano a la titularidad de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del estado de Veracruz, luego de que elementos de la policía municipal de Chicontepec detuvieran al hijo de esta en posesión de droga y con un vehículo propiedad del gobierno estatal, seguramente no acabará la investigación y deslinde de responsabilidades, pues alguien además de la ex titular de la STPSP, debió autorizar que el joven condujera una unidad automovilística de esa dependencia.Por ello no sería extraño, ni siquiera raro, que la ahora encargada de despacho de la STPSP, Diana Estela Aróstegui Carballo, haga una limpia en esa secretaría donde la ex titular se estaba despachando a sus anchas, con eso de la generación de empleos para su familia.… Desde el pasado martes 21 de abril, la diputada local panista,María de Jesús Martínez Díaz solicitó mediante oficio al mismísimo secretario estatal de salud Roberto Ramos Alor, el nombre y la ubicación de las 23 Unidades Monitoras de casos de Covid-19 donde se tomarían muestras a pacientes ambulatorios, de acuerdo con lo que representantes de esta dependencia dieron a conocer en rueda de prensa.Ya estamos en mayo y Ramos Alor no ha respondido a la legisladora, lo que ya cae en el sospechosismo sobre la existencia de esas Unidades Monitoras de casos de Coronavirus.… De los 212 municipios que conforman el estado de Veracruz, solo en 72 de ellos se tienen casos positivos del COVID 19, o sea en poco más del treinta por ciento.Obvio, son las grandes ciudades de la entidad veracruzana las que registran el mayor número de casos positivos y defunciones por Coronavirus, encabezando el listado la ciudad de Veracruz, hasta ayer con 265 personas con este padecimiento y 16 fallecidos, siguiéndole Coatzacoalcos con 79 casos positivos y 13 defunciones.Pero decíamos, existe un importante número de municipios veracruzanos donde el COVID 19 no se ha presentado y ojalá así sigan, por lo que es menester analizar los porqués, para tomar de ellos sus experiencias y quizás replicarlas.… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar