Entre el terror y la esperanza

“Osorio Chong dio positivo para

Covid y Mamilú, para embarazo”.

Yo

Si nos atenemos a lo que ha vaticinado Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, quien afirma que de acuerdo con las proyecciones matemáticas, el próximo miércoles 6 de mayo la pandemia del Covid-19 en México alcanzará su pico máximo de transmisión.Una vez que pase esa fecha, anuncia el funcionario de la Secretaría de Salud, comenzará un descenso de los contagios, pero solo si se cumple la indicación de quedarse en casa, así como la recomendación de sana distancia.Esos son los vaticinios del científico López-Gatell, quien se ha encargado de conducir los trabajos de combate a la pandemia más letal que hemos vivido en los tiempos modernos, razón por la que ya es el funcionario del gabinete de Andrés Manuel López Obrador más carismático, el de mayor aceptación y el único con un ligero margen de credibilidad... Este miércoles, a encerrarse, a improvisar un retablo y a rezar a todos los santos para que nos ayuden a sortear con éxito este lamentable asunto.Pero también hay esperanzas, no todo es derrota. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Causabón, ya informó que México participa en los protocolos clínicos y de disponibilidad de Remdesivir, medicamento que ha “mostrado efectividad contra el Covid-19”.Actualmente, el posible tratamiento contra el nuevo coronavirus está siendo fabricado en Estados Unidos por laboratorios Gilead Sciences Inc, informó el funcionario en sus redes sociales. Y si México participa en los protocolos tendrá disponibilidad inmediata del fármaco en cuanto esté listo para aplicarse habiéndose confirmado su efectividad contra el coronavirus.El presidente Donald Trump anunció que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) otorgó una autorización a Gilead para el uso de emergencia de este medicamento antiviral experimental.Gilead señaló el miércoles que el medicamento había ayudado a mejorar los resultados para los pacientes con Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus, y proporcionó datos que sugieren que funcionó mejor cuando se administró al comienzo de la infección... O sea, la esperanza de que pronto se cuente con la cura está más cerca de lo que imaginamos.En su desesperación por alcanzar la candidatura a la diputación federal por el distrito de Coatzacoalcos, el diputado local (reelecto) Amado Cruz Malpica, mal visto por los integrantes de su bancada por las inconfesables relaciones que estableció con Miguel Ángel Yunes Linares. Esa aviesa relación le costó la presidencia de la Jucopo, pero además que sus compañeros morenistas lo tengan como apestado en el Congreso.Justo él presentó una iniciativa de reforma Constitucional para reconocer como veracruzanos a padres de hijos nacidos en la entidad, lo que abre la posibilidad de que Rocío Nahle o Ricardo Ahued sean considerados nativos de Veracruz.La dedicatoria de don No Amado es, obviamente, para su amiga y compañera de partido, la secretaria de Energía, doña Chío; con ello, el político sureño quiere granjearse la voluntad de “La patrona” para que le dé un empujoncito hacia la ansiada candidatura a la diputación federal porque esto se está acabando para él.En la sesión ordinaria se presentaron las propuestas para reformar la Constitución Local que busca también reducir a tres años el periodo de los alcaldes, con lo que estarían en posibilidad de reelegirse, a pesar de que el partido de izquierda ha manifestado estar en contra de esa figura legal.La reforma electoral, que promueve Morena y que se debe votar en dos períodos ordinarios de sesiones, establece que para el ejercicio del voto y la implementación de las figuras de democracia directa se deberá desarrollar tecnología de la información y comunicación, así como mecanismos y aplicaciones electrónicas de uso en casillas y en forma remota.Por su parte, el diputado Amado Cruz, sin autorización de nadie, pero en calidad de aliado de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, pidió reformar el artículo 11 de la carta magna, en la que se establecería que es veracruzano quien sea padre o madre de un nacido de la Entidad. Y es que, como parte de los requisitos para ser candidato a gobernador, la Constitución establece la obligación de ser originario de la entidad.El asunto es que esto no era necesario toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está por encima de la local, en su Artículo 116 dice que “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. Nunca podrán ser electos para el período inmediato:a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo. Solo podrá ser Gobernador Constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menos de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa”.Más claro ni el agua, la reforma no es necesaria pues tanto la zacatecana Rocío Nahle como el hidalguense Ricardo Ahued tienen derecho a aspirar a la gubernatura en las actuales condiciones pues ambos cuentan con una residencia efectiva de más de cinco años. De cualquier forma, don Amado ya cumplió, quedó bien con quien tenía que hacerlo y ahora a recoger el fruto del “favor”, su candidatura.Soy de los que creen en que el ADN lo heredamos de nuestros padres y a la vez se lo pasamos a nuestros hijos, con pequeñas variantes, pero como dice el dicho: hijo de tigre, pintito.¿Qué podemos esperar de un hijo de Manuel Bartlett Díaz, por ejemplo? Un corrupto mañoso, a quien le vale madre pasar por encima de cualquiera con tal de amasar fortuna, como es el caso de la pandemia que tantas vidas está costando a este país, cuando el joven busca sacar raja del dolor ajeno aprovechando que su señor padre es miembro de la banda de bandidos que tomaron por asalto el poder engañando al pueblo con el cuento de hacer un cambio.Resulta que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios. Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).El contrato a Cyber Robotics fue asignado el 17 de abril por el IMSS y ese mismo día el IMSS Hidalgo pagó 880 mil pesos a otro proveedor llamado ConduitLife, por un ventilador de similares características, pero importado de Eslovaquia. En la revisión de contratos se compararon los precios pagados por el Gobierno federal por ventiladores de similares características, descritos por el Consejo de Salubridad General como “equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes que tienen comprometida la función respiratoria”. MCCI detectó una diferencia de hasta 85% entre el precio más barato y el más caro.Desde el 27 de marzo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que el gobierno federal pudiera adquirir de manera directa y sin licitaciones equipo médico, se han efectuado 30 procedimientos de asignación para la compra de ventiladores respiratorios.Ahora, para tratar de tapar la porquería de los Bartlett, el IMSS ha justificado la compra con el argumento de que los ventiladores eran urgentes, muy necesarios. La incongruencia es el precio, al doble de lo normal. El muchachito actuó como lo hace el padre en el ejercicio del poder, abusando de su situación: ¿no que se acabaría la corrupción?La abrupta decisión de la mayoría oficialista —Morena, e idiotas útiles, como en su momento les llamó Lenin— en el Congreso y en la recién instalada Comisión Permanente de cancelar su exigencia de citar a reunión extraordinaria este martes, a fin de dar curso al debate y eventual aprobación de la iniciativa de reforma de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria constituyó, un triunfo para la oposición que por fin se comienza a hacer sentir.Escribanos [email protected]