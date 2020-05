Relajación

... Justo cuando los casos de Coronavirus van al alza no solo en México sino en el estado de Veracruz, se está viendo a más personas en las calles, en los cafés, en los mercados y en los centros comerciales, desafortunadamente la mayoría sin cubrebocas, sin guantes, sin caretas, sin protección alguna para evitar contagiar o contagiarse del COVID19.Las “benditas redes sociales” como les ha denominado el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, han dado cuenta del regreso de la gente a las calles luego de un mes de encierro, sobre todo conforme se va acercando el 10 de mayo, Día de las Madres o de los comerciantes y restauranteros como se le conoce en la actualidad.En Xalapa, la capital del estado, por ejemplo, ya se volvió a ver a decenas de personas sentadas en los cafés, algunas con cubrebocas, pero ya en la calle como si no hubiera contingencia, como si el COVID 19 solo fuera un cuento guajiro.En el caso concreto de Xalapa y los xalapeños, gran parte de esa inusitada confianza se debe al -mal- ejemplo que les dan los que circunstancialmente están a cargo de esa entelequia llamada gobierno, pues desde el titular del ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, hasta el mismo encargado de la salud de los veracruzanos, Roberto Ramos Alor, andan por doquier sin cubrebocas, sin guantes y peor aún, sin cuidar la sana distancia.El lunes pasado por ejemplo, el mandatario veracruzano tuvo a bien salir de su oficina en Palacio de Gobierno para disque supervisar algo, pero lo hizo sin protección sanitaria alguna, porque corporalmente era bien cuidado por sus ayudantes o guardaespaldas como se les llama comúnmente.Obvio, los que como él deambulaban por las calles cercanas al edificio sede del gobierno estatal se le acercaron a García Jiménez sin cuidado alguno, como él, sin cubrebocas y sin cuidar la sana distancia.Igual se le ve al ejecutivo estatal en sus reuniones de trabajo en lugares cerrados, donde ninguno de los asistentes lleva puesto cubrebocas o guantes.Caray, si la gente ve que su gobernador no usa cubrebocas y hay versiones de que el coronavirus es un invento, sobren quienes como él quebrantan el confinamiento, no utilizan los cubrebocas, ni guantes y salen a la calle como si no pasara nada.Por eso no tienen credibilidad los boletines de la Secretaría de Salud en el estado de Veracruz, donde se anota que en Xalapa, “la población ha tomado con seriedad las recomendaciones: usar cubrebocas, guardar sana distancia y salir de casa nada más para lo indispensable”.Como creerle si el mismo gobernador del estado pone el mal ejemplo.Por eso dicen y bien que el mejor maestro es el ejemplo. Así de simple.… Por cierto, hasta el lunes cuatro de mayo, el estado de Veracruz ya sumaba 69 defunciones a causa del COVID 19 y 803 casos positivos de personas con este mal.En cuanto a fallecimientos Veracruz y Coatzacoalcos ya se igualaron con 17; seis en Poza Rica, Martínez de la Torre y Minatitlán.Cierto que en Xalapa no han tenido defunción alguna, pero no esperemos que el niño se ahogue para tapar el pozo.… Este viernes se cumplirá el primer mes del asesinato del ambientalista Adán Vez Lira, quien el miércoles ocho de abril fue ultimado a balazos en una carretera del municipio de Actopan, sin que hasta ahora se conozca quién o quiénes fueron sus asesinos.Existen varias líneas de investigación, sin embargo, no se han mostrado avances para aclarar este asesinato de tan apreciado ambientalista veracruzano.… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar