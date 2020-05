Los abusos de CFE en tiempos de Covid-19...

1.- Seguramente a Manuel Bartlett Díaz, Director General de CFE, debe remorderle la conciencia de ser él muy rico, y millones de usuarios en el país, muy pobres, y quizá por esa razón o ha dispuesto aumentos desproporcionados por el cobro de la energía en los recibos de este mes, o, definitivamente habita otro planeta.



El asunto es que en todas partes los usuarios han protestado y siguen haciéndolo, aunque tiene las armas para someterlos: O pagan o les corta la energía en tiempos de la pandemia en que la luz y el agua es vital para “quedarse en casa”.



Y quienes atienden en las ventanillas de quejas [bien pertrechadas por cierto contra cualquier posibilidad de contagio], no admiten ningún alegato: Salen con el cuento de que desde el 2016 se “acabó el subsidio” y te mandan por un tubo.



Y quizá esa es la razón por las protestas en el estado.



Habitantes de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río se manifestaron para exigir que se proporcione una prórroga para el pago de la energía eléctrica.



Con una clausura simbólica a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, exigieron que se tome esta medida debido a que muchas familias no cuentan con los recursos suficientes para poder efectuar los pagos debido a la situación económica en la que se encuentran.



Pero les funciona bien eso de los “oídos sordos a las quejas de los usuarios” Pero que no sigan jalando la liga... porque se puede romper.



Bueno, que al fin y al cabo a los Bartlett nada les falta, y menos con los contratos millonarios del Jr. que para la “lana” también se pinta solo.



2.- Pero cuando la Cuarta T, no distingue, también se lanzan contra ella los de casa. El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, manifestó su rechazo a la iniciativa del Presidente para darle al Ejecutivo federal la facultad de reorientar recursos del Presupuesto Federal como lo establece la ley de la materia. El diputado de Morena consideró que la propuesta le otorgaría potestades unipersonales al Ejecutivo federal.



A través de cuenta de Twitter, Muñoz Ledo indicó que su postura la hizo del conocimiento de su fracción parlamentaria durante la reunión virtual que sostuvieron esta tarde [la semana pasada] para hacerlo del conocimiento de los diputados morenos.



El legislador de Morena también se manifestó en contra de que la Cámara de Diputados sesione en medio de la Fase 3 de emergencia sanitaria para sacar adelante la iniciativa del Ejecutivo.



"Mientras seamos mayoría podemos adoptar las reformas mediante un debate público y consulta con los Gobiernos de los estados. Me opuse también a que nos citen a una sesión en la Fase 3 de la pandemia", agregó el laureado legislador.



Ayer, el morenista se manifestó en contra de las medidas tomadas por el Gobierno federal para hacer frente a la crisis sanitaria, entre ellas, la reducción de salarios y la eliminación de aguinaldos para funcionarios públicos.



Pues la reforma no fue porque no fue... Porfirio Muñoz Ledo y Laso de la Vega, se ha revaluado. Ha vuelto por sus fueros para bien de Morena...



Tanto así que el líder cameral de los senadores Ricardo Monreal Ávila, de Morena, ha aceptado el hecho y da por concluida esta fase de la iniciativa... pero seguramente insistirán, no se dude... aunque por ahora, ya lo candidatean para que deje el liderato en la Cámara Alta “para irse al gabinete”... Allá él.



3.- Ante los futuros procesos electorales del 2021, los casi seguros partidos debutantes [como que ya tienen los registros en la bolsa] tendrán pocas posibilidades de romper la hegemonía, que hasta hoy, se auguran para los morenos, siempre y cuando la barca de la 4T se mantenga a flote, porque...



“Podemos” que es el que más porras recibe [que para eso litigan los expertos que aglutinó en su staff] en algunas columnas de periódicos, aunque realmente se ve tilico ante los nacionales aquí en el estado.



El PAN irá por la revancha, pero tendrá que mejorar el perfil de sus candidatos y retirar a “los históricos” que ya probaron las derrotas.



El PRD todavía sufre la merma de líderes desgastados por su ineficacia, y, además, por casamientos fallidos.



El PRI, dicen sus panegiristas, que irá por la revancha con los Yunes a la cabeza [seguramente Héctor y Pepe] y puede “que la hagan” porque la Ola que los arrolló en el 2018 anda baja de energía.



No se espera que Morena, por la forma como gobierna, pueda navegar con candidatos salidos de “la tómbola” que apenas si saben leer entre ellos y nada en tribunas legislativas.



Dado que el PVEM se volvió doméstico de Morena, por sí mismo no representa nada en Veracruz.



Y por ello, es posible que MC repunte. La actividad de su líder nacional Dante Delgado, en esta etapa de la Pandemia en que la política es el trampolín que los políticos morenos utilizan, le puede representar a su partido, muchos dividendos en votos.



Veracruz necesita de líderes del tamaño de Dante para volver a su histórico perfil político.



Por ahora, se acabó la cosecha de las buenas maneras de hacer política, al menos que alguien diga lo contrario...