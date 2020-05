En Xalapa somos inmunes

“Que se aplique la ley hacia atrás,

solo que la gente lo decida”

López Obrador

Lo que está pasando en la capital del estado con la pandemia del Covid-19 es preocupante. Ayer a las 14 horas el saldo oficial era: casos sospechosos 13, casos confirmados 13. Bendito Dios que los habitantes de Xalapa, cuya población se calcula en 600 mil habitantes aproximadamente, solo unos poquitos se han contagiado y por las cifras oficiales que se hacen circular, todo mundo anda muy confiado, tranquilo y hasta creyendo las leyendas esas de que el dichoso coronavirus ni existe.Por eso vemos por las calles de la ciudad decenas de personas circulando sin cubrebocas, sin guardar la distancia que recomiendan las autoridades de salud, en los tallarines comunes, saludándose con apapachos, formando largas colas en las afueras de los bancos, echándose unos tacones callejeros, empujándose para conseguir la mejor mercancía en el puesto de verduras, amontonándose dentro de los mercados, tomándose su lecherito para el cotorreo y paseando la pachocha porque no hay trabajo; las actividades laborales por decreto están paralizadas y eso de “quédate en casa” son jaladas sin sentido.¿Será cierta tanta belleza? Que la gente esté actuando como si nada estuviera pasando, confiada en que como no hay casos porqué preocuparse pues a seguir la vida como va; es tan corta y que la desperdiciemos en recomendaciones sanitarias sin sentido, como que no tiene caso, ¿no?No puede existir tanta irresponsabilidad, tanto de las autoridades que no predican con el ejemplo y obligan a nuestros conciudadanos a recluirse para no contagiarse y contagiarnos, como de ellos mismos (la paisanada) a la que le vale madres lo que se diga con relación a esta mortal pandemia. ¿Será que los números reales de los contagios de Xalapa los están escondiendo para parecer (Morena) como ejemplo en el manejo de estos problemas, no como la ciudad de Veracruz puerto donde hay 340 casos confirmados, y es gobernada por un panista?En estos tiempos de incertidumbre, de tantas mentiras que se dicen desde el púlpito del poder para manipular la ignorancia, de ocurrencias por falta de conocimiento de lo que es la gobernanza, todo, pero todo es posible.Que preocupante.Todos tenemos un familiar cercano o más, cuando menos conocidos, que están del otro lado (en los Estados Unidos) chambeando para poder conseguir el sustento familiar. Se fueron porque aquí en su país no encontraron una oportunidad y ni modo de morirse de hambre y dejar que las familias sufran lo mismo.Para muchos mantenidos, haraganes, mexicanos, los “mojados” son nuestros héroes, gente que se juega el pellejo, la vida, con tal de conseguir un empleo y ganarse unos dolarucos para enviar a la familia que vive aquí en México, entre nosotros, esos héroes no son ignorados, por el contrario, el gobierno ya los tiene contemplados entre quienes con su trabajo sostienen la economía del país y cada que llegan las remesas, la pachocha que mandan, se les menciona como hizo ayer con mucho orgullo el presidente de cómo diez millones de mexicanos Andrés Manuel López Obrador, y es que esos paisanos enviaron en marzo más dinero que nunca a sus familias en México, no obstante que la pandemia ya había sido declarada y el desempleo se extendía por todo Estados Unidos.El envío de remesas a México registró una cifra récord de 4 mil 16 millones de dólares. Están ayudando a que no falte el sustento para sus familias, a atender a sus enfermos y, en algunos casos, a dar sepultura a sus muertos. Cuando escucho conversaciones sobre los valores espirituales y humanos de México, me gusta citar que son tan vigentes que pueden medirse en dólares. Aunque las familias se separan por la necesidad de alguno de sus integrantes de conseguir un mejor trabajo, el que se va no abandona a los que se quedan. Pinche gobierno, no tiene vergüenza, en vez de crear las condiciones necesarias para generar empleos y traerlos a su tierra para que vivan al lado de sus familias, algo normal, no, solo les aplauden y se solazan.Ya lo dijo ayer con todo cinismo el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el momento no existen elementos para implicar al expresidente Felipe Calderón con su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.Lo dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional López Obrador y pidió esperar a que avancen las investigaciones y no hacer juicios sumarios; sin embargo, consideró que la participación pública y abiertamente política del expresidente ha enrarecido el ambiente en torno a este tema."Lo que puede suceder –ha dicho AMLO-, pero eso depende de la investigación y no tiene por qué haber ningún sesgo en lo político y en la aplicación de la ley, lo que puede pasar es que en las investigaciones o las declaraciones de García Luna se implique al expresidente Calderón, eso sería otra cosa, pero hasta ahora no hay elementos que yo sepa para que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al expresidente Calderón".López Obrador insistió en que actualmente existe un debate sobre el tema producto de la actividad política de su antecesor en la Presidencia, lo que ha generado reacciones en el país.Por ello, pidió esperar a que "sean los hechos, sea la realidad la que se imponga. No optar por la calumnia, no promover lo que se hacía antes, de fabricar delitos, de hacer a un lado a los adversarios acusándolos de cualquier cosa para deshacerse de ellos".Reiteró que en México no se tiene abierta ninguna investigación contra Calderón ni contra ningún expresidente, pues a través de una consulta se preguntará a la ciudadanía si quieren que se lleve a cabo. Sin embargo, dijo que eso no significa que su administración vaya a quedar impune en caso de alguna irregularidad. "Esta situación de no iniciar procesos judiciales contra expresidentes no significa también que no se aplique la ley contra nosotros, es decir, hacia atrás lo que la gente decida, hacia adelante, que podamos ser enjuiciados", afirmó.Ante esta lamentable declaración que pone más al descubierto la existencia de un pacto entre AMLO y los expresidentes, las redes sociales reaccionaron de forma virulenta porque eso, enjuiciar a los ex, fue una de las promesas de campaña de AMLOLuis Alatorre subió de inmediato un twit que dice:"No se preocupen, Quique y Jelipe, está funcionando lo de punto final y ver para adelante. AMLO no se imagina o le hace al miki, todo el daño político que se está haciendo con esto, de los 30 mills. de votos que tuvo en las elecciones, no solo fueron del "pueblo", muchos fueron de la clase media, y que está muy molesta con esto, en su campaña fue una de sus principales promesas, la de castigar a los corruptos, y señalaba directamente a EPN y FCH, y ya cuando llegó al poder "Si te conocí no me acuerdo", realmente se está dando un tiro en el pie, y si no, esperemos a las próximas elecciones”.Cuando en el estado no hay ejecuciones, o muertes violentas, la policía las pone para no irse en blanco. Hugo Gutiérrez Maldonado y sus huestes ya tienen un buen número de difuntitos.Escríbenos a [email protected]