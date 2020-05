FGE: Verónica con ventaja

Aunque habría otros prospectos con mejor trayectoria profesional y grados académicos superiores para encabezar la Fiscalía General del Estado (FGE) durante los próximos nueve años, todo parece indicar que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez intentará que la LXV Legislatura local ratifique a la actual encargada Verónica Hernández Giadáns, exsubordinada del secretario de Gobierno, Eric Cisneros.



De concretarse dicha designación, el ente constitucionalmente autónomo encargado de procurar justicia seguirá sometido al Poder Ejecutivo igual que como sucedió en las dos administraciones estatales anteriores, en las que, por cierto, ni el primer titular de la FGE, el duartista Luis Ángel Bravo Contreras, ni el yunista Jorge Winckler Ortiz pudieron concluir sus periodos respectivos para los que fueron designados por el Congreso local.



La convocatoria expedida la semana pasada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura del estado parece tener clara dedicatoria para la abogada tuxtleca Hernández Giadáns, pues, entre otros requisitos elementales previstos en el artículo 67 de la Constitución Política de Veracruz, sólo exige copia certificada del Título de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional, además de que se les advierte a los aspirantes que “la participación no implica reconocimiento de derecho alguno ni modificación a la esfera jurídica de los participantes.”



Por si fuera poco, la exdirectora Jurídica de la SEGOB tendrá sobre los demás candidatos una amplia ventaja, ya que hasta ahora lleva ocho meses al frente de la FGE desde que fue designada para sustituir provisionalmente a Winckler tras la aprobación de un polémico acuerdo de la Jucopo que, según estipula la convocatoria, “como Órgano de Gobierno y de mayor representación parlamentario del Poder Legislativo”, será la encargada de desarrollar el proceso de selección de las ternas para la Fiscalía General y la Especializada en Combate a la Corrupción.



Y casualmente, ante los mismos integrantes de la Jucopo que el 3 de septiembre de 2019 la designaron como encargada provisional de la FGE, ahora Hernández Giadáns, al igual que los demás aspirantes que en cambio no han tenido este mismo privilegio, deberá hacer una exposición de motivos sobre los siguientes aspectos que seguramente domina muy bien tras su experiencia como fiscal interina: “1) Debilidades y fortalezas de la FGE; 2) Estrategias, líneas de acción y objetivos para fortalecer la procuración de justicia en el Estado, y 3) Razones que ubiquen a la o el aspirante como la mejor propuesta para el cargo de Fiscal General.”



La convocatoria está dirigida “a las y los ciudadanos mexicanos, organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones para que presenten propuestas para ocupar la FGE”, pero Hernández Giadáns ya tiene por adelantada la recomendación de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien a finales de marzo pasado afirmó en una conferencia de prensa en Palacio Nacional que, en Veracruz, a raíz del cambio de Fiscal General del Estado, se había logrado una disminución de 55.8 por ciento en la incidencia del delito de secuestro.



“Recuerdan ustedes que Veracruz era una noticia nacional lamentablemente por el secuestro y aquí está la tendencia de esta actividad criminal. Aquí es donde interviene la Comisión Nacional Antisecuestros, en coordinación con el Gobierno del Estado. Aquí también tenemos que anotar que se ubica el cambio del fiscal en el estado de Veracruz y ese cambio hizo que se lograra este resultado”, remarcó el jefe policiaco del gobierno federal, quien refirió que en septiembre de 2019 se registraban 34 secuestros al mes en la entidad veracruzana y que dicha cifra había caído a 21 en enero de este año, es decir, 55.88 por ciento menos.



“Aquí también tenemos que anotar que alrededor de esta fecha se ubica el cambio de fiscal en el estado de Veracruz; el cambio en la Fiscalía nos permitió incrementar o consolidar la coordinación con la Unidad Estatal Antisecuestros y se ha logrado este resultado”, reiteró.



¿Acaso alguien duda todavía quién encabezará la terna para la FGE que integre la Junta de Coordinación Política que preside el diputado local morenista oriundo de Hueyapan de Ocampo, Juan Javier Gómez Cazarín, cuasi paisano de Hernández Giadáns?