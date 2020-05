Primero justicia

“No por muchos becarios

dejó de haber sicarios”

José Antonio Ortega Sánchez

La definición de justicia que nos da uno de tantos diccionarios existentes es que “se trata del valor que sostiene a la vida en sociedad y que responde a la idea de que cada persona obtiene lo que le corresponde, lo que le pertenece o lo que se merece”. En nuestro sistema de gobierno, elegimos a nuestras autoridades para que se encarguen de impartir justicia en todos los renglones de la función pública, obligándose a que nos conduzcan a una vida armoniosa y civilizada, dentro del marco de nuestras leyes.Si un alcalde, gobernador o presidente encuentra que quienes encabezaron administraciones anteriores cometieron delitos, tiene la obligación de actuar conforme a lo que dicten las normas del derecho. Si robaron los fondos públicos, pues a aplicar la ley, meterlos en la cárcel y recogerles lo que sustrajeron; usaron el poder para torcer la ley y sacar ventaja de eso, lo mismo, aplicar la ley y hacer justicia.En Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares nos dejó con la esperanza de, a nombre del pueblo que lo eligió, enjuiciar a los ladrones de la administración duartista, quitarles las riquezas que robaron de los fondos públicos y regresarlos a las arcas para destinarlos a mejorar el sistema de salud, la infraestructura carretera, la educación, para apoyo el campo, para que se devolviera en beneficios a favor del pueblo. Yunes nos dio atole con el dedo, fue selectivo en eso de aplicar la ley contra los corruptos del pasado, se ensañó con unos cuantos y a los “peces gordos” les dio impunidad a cambio de algo... Total, nos quedamos con las ganas.Hoy estamos en las mismas. Los corruptos del bienio yunista andan muy campantes, nadie los molesta, disponen a placer de lo que sustrajeron de los fondos públicos, y hasta emprenden acciones de sabotaje contra el gobierno de Morena que encabeza Cuitláhuac García Jiménez. Mantuvieron hasta donde pudieron a su fiscal Jorge Winckler para que les diera protección, provocaron una salida ilegal con la intención de que se revierta en contra de los actuales líderes del Congreso Local; se reportan a través de sus mensajeros diciendo que gozan de cabal salud y se disponen a formar parte de la alianza que se está formando para echar del poder, en las elecciones del año entrante, a los principales mandos de Morena que no han podido con el paquete.Llevando este asunto a nivel nacional, porque están en las mismas, hay que preguntar: ¿Qué trabajo le costaba a Andrés Manuel López Obrador echar a andar los expedientes que se encuentran en la Fiscalía General de la República, custodiados por Alejandro Gertz Manero, en contra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa o, cuando menos, Vicente Fox Quesada, como lo había prometido a sus seguidores?... Nada, absolutamente nada, incluso es su obligación; sin embargo, cada que se toca el tema, AMLO se hace de lado y argumenta que señalamientos directos en contra de ellos no hay, cuando generalizando en sus discursos los responsabiliza de la situación tan desastrosa como dejaron el país. Y lo más ridículo, afirma que si la sociedad lo demanda mediante una consulta pública, actuará, lavándose las manos de esa infantil manera.“La justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes”, le ha respondido Calderón en su cuenta en Twitter.“Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”, escribió el brabucón exmandatario, poniendo en vergüenza al blandengue López Obrador.En un segundo tuit, el panista le hace una “sugerencia respetuosa: concéntrese en la pandemia, la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor del México moderno. Lo necesitamos ahí. Dígales a sus estrategas que dejen de distraer a la opinión pública conmigo”.Las publicaciones del expresidente llegaron horas después de que, en la mañanera, López Obrador aseguró que no existen elementos para iniciar una investigación contra Calderón.Y en su oportunidad dijo: la decisión de hacerlo tendría que salir de una consulta ciudadana... ¿Dónde queda el compromiso de cumplir y hacer cumplir los preceptos que marca nuestra Constitución General de la República? En su arco del triunfo.Para muchos mexicanos se ha convertido en el guía de nuestras familias, todos pensamos y confiamos que sus conocimientos científicos nos van a ayudar a librar la mortal pandemia que azota al mundo; nos referimos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien ayer nos dejó fríos cuando informó, a través de la XEU, que el estado de Veracruz tendrá un pico de casos de Covid-19 seis semanas después que la Ciudad de México, por lo que no se podrán relajar las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia,El desalmado funcionario explicó que, a diferencia de lo que se ha venido presentando en la Ciudad de México, que es donde inició la pandemia, las ciudades del país tendrán un ascenso de su curva epidemiológica."Vamos a ir dejando claro que una cosa son las medidas generalizadas nacionales, que son muy efectivas, pero otra, situaciones diferentes, son las ciudades del país, tienen distintos momentos de epidemia, todavía faltan muchas ciudades que van a tener su momento epidémico hasta seis semanas después que la Ciudad de México", advirtió.Por lo que dijo a los estados, aún falta tiempo para que se presente el pico máximo de la epidemia. “Si usted vive en Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz o Yucatán, sepa que en su estado todavía falta, porque todavía va a existir un periodo epidémico en las distintas ciudades"... ¡Qué poca seriedad!Pues, nada, que la directora general de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, y la paisana, exalcaldesa de Xalapa, Armida Adriana Ramírez, han sido acusadas de extorsión, según confirmaron autoridades del estado.Empresarios locales denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz una red de extorsión que supuestamente opera de forma directa desde la oficina principal de la Conade. De acuerdo con lo acusado por los empresarios, la red opera con conocimiento de su titular, Ana Gabriela Guevara, quien estuvo presente en al menos dos encuentros, en los que, dicen, solicitó cantidades de dinero en efectivo para comprometer un contrato de prestación de servicios para los comedores de la dependencia.La denuncia fue presentada ante Aurora Solano Arroyo, encargada de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro de Veracruz. La investigación se inició el miércoles 15 de abril, y el número de carpeta de investigación es el FEADPD/ZC-V/083/2020.Según documentación y material probatorio presentado ante la FGE, una de las personas que encabeza la red de extorsión es la veracruzana Armida Adriana Ramírez Corral, quien presuntamente es “colaboradora” del machirrín Ana Gabriela Guevara. El supuesto delito habría ocurrido en contra de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA), quien tiene como representante legal a Carlos Donaciano Solórzano Pineda.El afectado dijo en la declaración que sostuvo reuniones con Armida Ramírez Corral, entre marzo y abril de 2019, quien le aseguró que con una buena “mochada”, le asignarían de manera directa el “Contrato de Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores”, el cual tendría la vigencia del mes de julio a diciembre del año 2019.Esa licitación cuyo número de procedimiento era el LA-011L6I001-E26-2019 se declaró desierta, según el portal oficial del Gobierno de México, Compranet.Sin embargo, se llevó a cabo una reposición de esta clave, ahora con el número de procedimiento AA-011L6I001-E35-2019, pero ahora solo con vigencia del 15 de junio de 2019 al 13 de agosto de 2019. La publicación para la licitación fue hecha el 23 de agosto de 2019, es decir, cuando este proceso ya había finalizado, motivo de una observación desde el Órgano de Interno de Control de la Conade, que no ocurrió. Total que esta cosa corrupta llamada Ana Guevara, amiguis de López Obrador, no sale de una cuando ya anda metida en otra en ese gabinete de corruptos de la 4T que, según ellos, iban a cambiar al país... pero de dueño.El Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda asegura que la pandemia de Coronavirus Covid-19 se usa como pretexto para que Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, no avancen en la identificación de restos exhumados en el predio La Guapota, localizada en 2019... Cuidado con “La Jefa II”, dicen que es más peligrosa que la prima.Escríbenos a [email protected]