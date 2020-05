¿Contagio en el equipo de gobierno?

La fuente es seria. De todos modos quise corroborar la información aunque no obtuve respuesta. Que un funcionario o funcionaria del gobierno cuitlahuista dio positivo y tiene coronavirus.



El mejor deseo siempre es que no sea cierto. Si lo es, que la persona supere la situación. Pero también que no se oculte y que se tomen las medidas para evitar más contagios.



No sería el primer caso en un gobierno estatal ni en el federal. Si es cierto seguramente ya se tomaron las medidas para aislar a quienes estuvieron en contacto con el posible o la posible infectada.



Ayer el propio Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, alertó que nuestro Estado tendrá un pico de casos semanas después que la Ciudad de México, por lo que no se podrán relajar las medidas de la Jornada Nacional de la Sana Distancia.



Se trata de asumir el asunto con toda la importancia y seriedad que se merece, sin ningún tinte alarmista y menos con la intención de morbo, pero sí con la insistencia de que todos refuercen sus medidas de protección para evitar la propagación de contagios, empezando por los funcionarios del Gobierno del Estado que ponen el mal ejemplo.



El problema no es que se contagien, si es que eso es lo que pretenden al no tomar las medidas que ellos mismos recomiendan, sino que ponen en riesgo a los empleados a los que por las “buenas” están obligando a que se presenten a trabajar.



En Coatzacoalcos causó consternación el fallecimiento del médico José Palma Aguilar, quien ya jubilado puso por delante su celo profesional, se presentó a atender contagiados y se contagió. Su esposa también lo está ahora y rezan para que sane.



Trabajadores de la clínica 36 del IMSS en esa misma ciudad confirmaron que ayer murió una enfermera (A. N.), quien resultó contagiada al interior de ese centro hospitalario. Tengo la terrible impresión de que las autoridades ocultan muchos casos.



Tendrán que ampliar Pacho Viejo



Hasta ayer, que supiera, no habían convocado a constructores para participar en la licitación de obras para ampliar el penal de Pacho Viejo.



Oficialmente su capacidad es para 875 internos pero puede resultar insuficiente ante la decisión del gobierno cuitlahuista de encarcelar más exfuncionarios y cómplices del gobierno duartista.



Como las olas que van y vienen dejando un rumor en su vaivén, ese ruido me llega y anuncia que viene otra camada, de diversas dependencias, que engrosará la lista de nuevos reos.



Si siguen con el paso, el actual será el gobierno que más exfuncionarios lleve al tambo, y eso sin hacer mucho ruido, o nada de ruido. ¿Quiénes, cuántos, de qué dependencias?



Para mí, estas acciones echan por tierra aquella versión de que el actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez había recibido apoyo económico de Javier Duarte para su campaña.



Si así hubiera sido, los muchachos de Javier, su exesposa misma Karime, no estuvieran siendo acusados ni se estaría pidiendo orden de aprehensión contra una buena cantidad de ellos.



Pero además, estuve en desayunos y comidas donde Duarte comentaba que estaba dejando crecer a Morena no poniéndole obstáculos para que le quitara votos a los Yunes Linares-Márquez y no le ganaran al PRI, pero nunca habló de dinero. Al final se le pasó la mano y llevó a los morenos al Palacio de Gobierno.



¡Caray! Y pensar que el gobierno de Miguel Ángel armó muchos expedientes que están sirviendo ahora a los actuales para echarle el guante a los duartistas-fidelistas. Nadie sabe para quién trabaja.



Sobre el tema, ayer en las primeras horas del miércoles en Xalapa, ya de mañana en Ginebra, Suiza, donde radica, Miguel Molina, periodista veracruzano de altos vuelos quien desde hace muchos años radica en Europa, me envió una “Nota informativa sobre las Américas / condiciones en prisiones”, de Rupert Colville portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.



Al menos para los ya detenidos y a los que van a detener, el organismo internacional expresa su preocupación por las condiciones de las cárceles en tiempos del Covid-19.



“Instamos a los Estados a que tomen medidas apropiadas para prevenir una mayor propagación del virus, garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a pruebas y a cuidados de salud para los detenidos, así como equipo de protección personal y pruebas para el personal penitenciario. Las autoridades deberían garantizar un mínimo nivel de contactos con familiares y un acceso adecuado a la alimentación y agua potable, así como brindar información regular y transparente sobre el impacto de la enfermedad sobre los reclusos y el personal. Las condiciones en centros de detención y en cárceles deberían ser objeto de monitoreo regular por parte de órganos independientes. Aquellos detenidos que se enfermen deberían ser aislados o puestos en cuarentena no punitiva en lugares donde puedan recibir una atención médica apropiada.”



Lo necesario también es que se redujera el hacinamiento, pero para eso sería necesario que se ampliara el centro de reclusión. A ver cuántos nuevos huéspedes llegan.



Escala la “Ley Nahle”



Varios medios de la Ciudad de México se hicieron eco ayer de la declaración que diputados federales priistas veracruzanos hicieron para denunciar lo que ya unos bautizaron como “Ley Nahle” aunque ayer la citaron también como “Ley Cuitláhuac”.



No es otra cosa que la iniciativa de madruguete del diputado local Amado Cruz Malpica para prepararle el terreno a Rocío Nahle García a fin de que pueda llegar a la gubernatura del Estado si las condiciones se le dan.



Lo que se propone es que se reforme la Constitución Política local para que se considere veracruzanos a personas no nacidas en el Estado pero que tengan hijos que sí hayan nacido aquí, como sería el caso de la señora Nahle.



Anilú Ingram llevó la voz cantante y la acompañaron los diputados Héctor Yunes Landa, Juan Ortiz Guarneros y Manuel Limón Hernández.



La diputada jarocha dijo que diversos diputados morenos están confeccionando trajes electorales a la medida para cambiar la ley en beneficio de determinadas personas.



Sobre el asunto se ocupó también el diario El Universal que dijo que en caso de que la iniciativa de Amado pase, “a la secretaria Nahle solo le faltaría la, nada menor, tarea de superar la crisis petrolera en la que se encuentra el país, y de que Pemex salga a flote, para así poder llegar al 2024 con todas las credenciales a competir por el gobierno de Veracruz”.



De Amado, en fuentes de Morena de Coatzacoalcos se asegura que impulsado por la señora Nahle será el candidato a presidente municipal el próximo año.