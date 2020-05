Incumplimos arriba y abajo

*Orlando y sus parques

El tema no se puede ni se debe evitar, porque cuando el mismo Gobierno de la República reconoce no sólo por vía de los especialistas, sino en voz emanada de las cúpulas del Poder Federal, que los contagios y desenlaces en tierras jarochas reflejan la ausencia de programas eficientes para evitarlo, tanto así que se ordena al Gobierno del Estado aplicarse con mayor energía en el tema, porque la situación está colocando a la población veracruzana en elevado riesgo, superior al que se encontraba calculado, lo que de alguna forma es acreditado a inconsistencia en las acciones gubernamentales, para hacer respetar con claridad los programas de contención que fueron establecidos por la Federación.



Miles se ven en las calles de tierras veracruzanas, cientos en prolongadas filas frente a ciertas instituciones bancarias, decenas en las instalaciones de servicio telefónico, de ellos una gran cantidad ajenos al elemental cubre-bocas, a lo que se suma cientos de veracruzanos caminando por zonas comerciales sin respetar las indicaciones sobre el tema.



Las autoridades podrán argumentar que se han girado instrucciones sobre el tema, podría ser verdad, pero de la misma forma lo es que lo dispuesto no ha sido acatado a cabalidad, sobre tales escenarios se debe reflexionar que lo dispuesto se “debe de cumplir”, ya sea por voluntad responsable del ciudadano o por la energía de las autoridades ante la indolencia de la colectividad, pero de una u otra forma lo dispuesto en temas de emergencia “se tiene que cumplir por la vía que sea necesaria”



¿Qué es lo que ha sucedido en tierras del son y la bamba?... Irresponsabilidad de muchos veracruzanos es el reflejo que se advierte, así como tolerancia o descuido de los niveles gubernamentales.



¿Y cuáles son los resultados?... Que los habitantes responsables y los indiferentes e incluso rebeldes, habremos o ya estamos todos pagando las consecuencias, porque las pandemias barren parejo cuando encuentran las ofrendas de víctimas voluntarias, mismas que al contaminarse como resultado de su irresponsabilidad y la tolerancia de la autoridad, colocan de inmediato en mayor riesgo a todo la población, bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, unos más que otros, quedan en estado de indefensión por culpa de los irresponsables, que repetimos, se encuentran desde hasta arriba, irremediablemente entrelazados bajo la misma amenaza con los desde hasta abajo, con todo y que unos cumplieron con los programas de “Susana Distancia” y otros ni la cumplieron ni la hicieron respetar.



Los momentos actuales para las tierras veracruzanas son realmente de elevado peligro, incluso así se advierte en los mandos nacionales de éste país, las cifras actuales sobre defunciones y nuevos contagios, constituyen escenarios que no resultarían iguales, si para ello se hubieran cumplido desde hasta arriba como hasta abajo, los programas de aislamiento y apropiadas distancias de los unos con los otros, así como uso de instrumentos de protección, pero ni arriba se aplicó la energía, ni abajo se correspondió con el acatamiento, luego entonces: Ahora habremos de afrontar las terribles consecuencias y mucho más si continuamos haciendo “arriba y abajo” lo que se nos dé la gana.



Lo que se lee



Que contagiados de optimismo y obviamente con la esperanza de reiniciar (en lo que se pueda) la captación de ingresos, los parques de diversiones de todo el mundo tentativamente ya contemplan la posibilidad de reabrir actividades en el transcurrir del próximo mes de junio, como lo es en el caso de los parques ubicados en Orlando, bella ciudad de Florida en los Estados Unidos, cuyos parques de diversiones para toda la familia son considerados como de los más exitosos del mundo, tanto por sus atractivos como por los millones de visitantes que año tras año recorren sus espacios.



Sin embargo, todo se encuentra aún en una posibilidad, dado que la realidad será determinada por los índices referidos en los marcos de las mediciones de la pandemia que actualmente ocupa a la mayoría de los pueblos del mundo.



Sin embargo, los parques de diversiones habrán de representar una señal de si en verdad está cediendo terreno la pandemia, porque no sería concebible que compañías de elevada seriedad y prestigio, se arriesgaran a la reapertura de actividades sin disponer de la información profesional que para el tema es insustituible... Por hoy, crece la expectación de los viajeros con boleto pagado hacia la ciudad estadunidense de Orlando, en tierras de Florida, porque la apertura de tales parques familiares de hecho representaría “una buena noticia”.



Lo que se ve



Canales de televisión de todo el mundo difundieron en sus respectivas secciones de noticias, que un grupo de investigadores (entre los que supuestamente se encuentra un mexicano) suman esfuerzos para desarrollar un medicamento que elimine con eficacia y rapidez, los efectos mortales del Covid-19, refiriendo que “habían encontrado la fórmula para alcanzar tal objetivo”, por lo que surgían nuevas esperanzas en el mundo entero, si es que la información en referencia, se encuentra fundamentada en escenarios reales y por lo mismo confiables.



En el mismo contexto se ejecutan apuntes de que en Alemania se tienen extraordinarios avances sobre el mismo tema, o sea, pasos hacia la elaboración de productos que eviten la mortandad pandémica originada por el espantoso virus.



Por otro lado, también se asegura que en Israel se ha logrado científicamente desarrollar anticuerpos, para combatir con eficacia al coronavirus que invade a los pueblos del planeta.



Hasta el momento de cerrar el contenido de estas líneas, los supuestos medicamentos milagrosos seguían vigentes, generando (como es natural) ansiosa espera de informaciones con datos más concretos sobre el tema, escenario que de alguna forma mantiene con claras expectativas a la población del mundo entero, pero sobre todo, con un importante rayo de esperanza en las familias que viven angustiadas por el contagio del peligroso virus, cuyos orígenes continúan envueltos entre versiones preñadas de contradicciones y por lo mismo de confusión.



La realidad es que en el transcurrir de las actuales generaciones, nunca una pandemia de las dimensiones del Covid-19, había originado los estragos causados en la actualidad en gran parte de las naciones del mundo, escenarios que, por lo mismo, no registran antecedentes entre las actuales de generaciones, las cuales ahora transitamos por panoramas pandémicos dantescos, que ni siquiera imagináramos que pudieran existir...



Ya se verá si lo de los medicamentos, supuestamente procesados por expertos en esos renglones se confirma y, de ser así, incuestionablemente al convertirse en una realidad, pasarían a los anales de la historia como logros y hechos de la mayor resonancia, no sólo del año o de la década, sino de la historia universal.



Lo que se oye



Que mientras en Italia se dice que está por confirmarse el desarrollo de una medicina para restarle peligrosidad al contagio del Covid-19, en círculos de investigadores de Alemania, se viene sosteniendo que prácticamente se encuentran muy cerca de perfeccionar, e incluso utilizar, una nueva vacuna cuya finalidad es evitar la propagación de la pandemia, lo cual representaría uno de los avances médicos del actual siglo, si es que con la tal vacuna se alcanza el objetivo de frenar el contagio del mortal virus.



Se ha venido asegurando que los alemanes están pronto a proceder con la aplicación de la vacuna “A 200 VOLUNTARIOS”, para otorgarles seguimiento en escenarios con la presencia de enfermos del virus, única forma de evaluar con claridad si efectivamente la vacuna en proceso experimental, refiere las tendencias de anular los riesgos del contagio de rangos mortales.



Así las cosas, si por un lado en Italia se desarrollara con éxito la medicina para evitar la muerte de los contagiados por la pandemia y en Alemania se logra la elaboración efectiva de una vacuna de protección contra el mismo Covid-19, la humanidad habrá logrado un avance notable en el renglón de salud pública, Esperanza que incuestionablemente se anida en todas la naciones y pueblos del planeta... Ya veremos.