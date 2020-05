“El imperio de la corrupción

se instaló en la pandemia”

Muñoz Ledo a Bartlett

Para entender el porqué de la presencia de personajes nefastos en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que conocer la historia, y luego, al atar cabos, nos explicamos de qué se trata el gobierno de la 4T y hacia dónde va, si los mexicanos le permiten avanzar más.El joven periodista Roberto Avalos publica en diversos portales informativos, entre ellos “El Sillón”, que es de donde lo tomamos, un interesante texto en el que concatena hechos cruciales de la vida política de México, de Carlos Salinas de Gortari hacia acá, con nombres de destacados personajes miembros del gabinete lopezobradorista. El escrito, que vamos a compartir, lo titula “Lo Negro del otro Durazo” y dice:“Se los voy a poner con piedritas a ver si así entienden:“1988.- Carlos Salinas de Gortari le roba la presidencia, a Cuauhtémoc Cárdenas y, a los dos días de tomar posesión, nombra a Luis Donaldo Colosio Presidente Nacional del PRI y ordena que uno de sus fieles priístas sea su secretario particular, Francisco Alfonso Durazo Montaño, actual secretario de Seguridad Pública con AMLO... ¡Aguanten!, ¡Tranquilos!, no saquen conjeturas, primero chutense toda la historia.“1989.- Genaro Garcia Luna es reclutado como agente investigador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación. Todo bajo el control de Salinas.“1992.- Salinas manda a Colosio a la Secretaría de Desarrollo Social y Durazo como su particular, con la orden de seguir sirviendo y espiando al oriundo de Magdalena de Kino.“1994.- Colosio es elegido como candidato presidencial del PRI y asesinado ese mismo año, Durazo siguió siendo su particular y el responsable directo de su seguridad. Casualmente no asistió a Lomas Taurinas el día del Magnicidio... ”OJO” el otro Aburto detenido “por equivocación” era un elemento del CISEN (donde García Luna hacía inteligencia para Salinas) de nombre Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien a pesar de haber dado positivo en plomo y bario en la prueba de Rodizonato de Sodio, fue liberado.“Durante los próximos años Alfonso Durazo es mantenido en la banca con perfil bajo en el gobierno de Zedillo.“2000.- Durazo renuncia al PRI en mayo y sorprendentemente ingresa al PAN nada más y nada menos que como Secretario Particular de Vicente Fox Quezada; ¡Sí, secretario particular!, la posición favorita de él y de Salinas que seguía siendo quien movía los hilos de la mafia del poder.“Ese mismo año García Luna es nombrado Coordinador de Inteligencia de la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación.“2001.- El Chapo Guzmán se fuga del penal de máxima seguridad de puente grande Jalisco con ayuda de Policías Federales, custodios y director del penal, todos ellos dependientes de García Luna su jefe inmediato y a su vez todos ellos al mando del entonces Secretario de Seguridad Pública Federal Alejandro Gertz Manero, actual Fiscal General de la República en el gobierno de la 4T de AMLO (ya comienza a ponerse buena la cosa)... como premio García Luna es subido de rango y es nombrado titular de la desaparecida AFI (Agencia Federal de Investigación).“Aquí es cuando las palabras del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador toman fuerza: “El Presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del Presidente. Para que quede claro: si hacen una transa grande, grande, grande, es porque el presidente lo permitió”... tomando como ciertas sus palabras caemos en la afirmación de que la fuga del Chapo fue negociada, todos sabían, Fox, García Luna, Alfonso Durazo y Gertz Manero, los dos últimos, piezas claves en aquel entonces y que hoy tienen mucho poder en el gabinete de AMLO.“2004.- Tras la segunda fuga del Chapo, Fox se ve forzado a pedirle la renuncia a Gertz Manero de la SSPF y a Alfonso Durazo como su Secretario Particular y consejero por la presión que ejercía la DEA de Estados Unidos. Más tarde reaparecerán como diputados PLURINOMINALES del Congreso de la Unión, uno por el PRD y otro por Convergencia.“2006.- Felipe Calderón toma posesión como Presidente y designa a Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Pública Federal. Aquí haremos una pausa para señalar que Carlos Salinas dé Gortari nunca se fue, como bien lo dijo el López Obrador de 2006 y 2012, “Salinas es el jefe de la mafia del poder” y tal parece que ha sabido premiar a sus fieles y además les ha cumplido.“Dice la vox populi y las series de “ficción” de Netflix que el Neoliberalista de Harvard les prometió ser presidentes a Zedillo, Durazo, Fox, Calderón y por increíble que parezca también a García Luna, a cambio de favores específicos y muy especiales que le “ayudaron” a sacar su gobierno adelante.“Zedillo y García Luna fueron, según versiones extra oficiales, los encargados de deshacerse de Colosio, el primero era el coordinador de campaña del Sonorense y sería él directamente beneficiado con la candidatura y Obviamente tenía asegurada la presidencia, pero tenía que facilitar las acciones del magnicidio escogiendo el lugar más apropiado y coordinarse con el segundo, quien desde el CISEN sería el encargado de armar el plan mortal, se dice que a cambio Salinas le ofreció la presidencia del 2012, pues la del 2000 ya se la había prometido al PAN, especialmente a Vicente Fox como pago por haber validado como diputado el fraude electoral de 1988, apoyando toda la bancada panista para que se quemaran las boletas electorales y no se contaran los votos que daban como ganador a Cuauhtémoc Cárdenas.“Existe una declaración en video de Camacho Solís, donde dice: “Sí quiero ser presidente de la República, pero no a cualquier costo”; como expresando no estar de acuerdo con la petición de Salinas, aunque todo indica que Zedillo sí aceptó.“Salinas también prometió la presidencia del 2006 al PAN, específicamente a Calderón, por haber sido cómplices del FOBAPROA y aprobar el endeudamiento del pueblo de México para beneficio de los amigos de Carlos Salinas, hoy también grandes amigos de AMLO, Carlos Slim y Alfonso Romo por mencionar a algunos.“En 2006 García Luna estaba seguro que su sueño se haría realidad, bastaba ver que el creador del chupacabras había cumplido su palabra con quienes le sucedían y el 2012 se acercaba. Con el control del país desde la secretaría de Seguridad Pública y siendo el intermediario con el narco, Genaro ya se veía sentado en la silla que despreció Zapata, pero al juego todavía le quedaba tiempo y la jugada cambió.“Para ya no aburrirlos mas iré directo al grano:“2012.- García Luna no fue candidato, en su lugar, Salinas y el grupo “atracomulco” se decidieron por el carismático y tocho gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, Salinas no volvería a cometer un tercer error como lo hizo con Colosio y con Zedillo, esta vez se aseguró de encontrar a un tarado y fácil de mangonear para llevar a cabo sus reformas neoliberales, las cuales aplicó con éxito.“Todos sabemos lo detestable y corrupto que fue el sexenio de EPN y la Gaviota, ya hemos hablado mucho de ellos, pero hoy no se trata de ellos, sino de evidenciar la falsa esperanza que nos vendieron, revolcada en las mismas heces de la política de la manipulación.“El detalle señores, como decía Cantinflas, está en que no hay ningún cambio, AMLO pactó con la mafia del poder, pactó con Carlos Salinas de Gortari y la mayor prueba es que los personajes más siniestros de los últimos 30 años están en su gabinete y son los que supuestamente le harán justicia al pueblo de México, el pueblo bueno e ignorante que no lee, no investiga, el pueblo que tiene memoria corta y que defiende a quien lo pisa. El pueblo que tiene el síndrome de la Malinche y de los Tlaxcaltecas y que seguramente van a unirse al poder para defenderlo con sus hordas de troles y duendes cibernéticos; otros solo tratarán de decirme chayotero o dolido como único argumento.“Pero en fin, no me crean, lean.“La mafia del poder existe y Andrés Manuel López Obrador ahora es parte de ella.Alfonso Durazo tiene un historial más negro que Arturo el negro Durazo de López Portillo. Y si te preguntas ¿Por qué AMLO saludó a la mamá del Chapo?, aquí está la respuesta. Solo te pido que la próxima vez que alguien saque la foto de Calderón con García Luna, le muestres la película completa y dile que sus cómplices están con AMLO en su gabinete. Ábrele los ojos.“Cuando tiene cara de ganso, camina como ganso y gazna como ganso... sin duda es ganso, me canso ganso. CORRUPCIÓN.“El gran ganador de esta novela se llama Carlos Salinas de Gortari, pues el neoliberalismo que implementó en su gobierno, sigue presente en la 4T con Marcelo Ebrard quien fue el brazo derecho de Manuel Camacho Solís, Alfonso Durazo particular de Colosio, Manuel Bartlet el que tiró el sistema en el ‘88, Alfonso Romo, Carlos Slim, solo por mencionar a algunos. Pero como siempre la mejor opinión es la de usted querido lector. Quedaron informados.El jefe de la mafia del poder es el mismo de siempre, como dijo el subcomandante Marcos “Solo cambió el capataz, pero el finquero es el mismo”.Es una pena y un agravio para los destacados abogados veracruzanos, expertos en derecho penal, que sea una egresada de la Facultad de Derecho de la UV, sin más experiencia que la de haber sido empleada municipal, que ahora la imponga el Congreso Local como Fiscal General del Estado por los siguientes nueve años... Otra vez tendremos un fiscal a modo, peligrosamente ignorante de sus obligaciones.Escríbanos a [email protected]