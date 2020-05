Morena Veracruz. Moral y psicológicamente derrotados

no podrán ser objeto de CONSULTA POPULAR……la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular…..".

Por Helí Herrera HernándezTwitter: HELÍHERRERA.esEl peor escenario para el ser humano, es saberse derrotado antes de entrar a cualquier batalla que vaya a librar. Cuando ésta llega, moral y psicológicamente su victoria será imposible, porque todo lo que lo llevó a ese estado de ánimo pesará mas que cualquier otra acción, que de último momento pudiera intentar.La derrota llega producto de errores que se cometen, nunca por casualidad;, y eso es lo que le esta pasando a MORENA y más en el estado de Veracruz, donde sus dirigentes, hoy convertidos en funcionarios públicos, la realidad los alcanzó, y al hacer el recuento de los estragos que sus acciones u omisiones han generado, empiezan desesperados a moverse en tierras pantanosas sin vislumbrar que lo que hacen los hunde más, y dejan entrever a sus adversarios políticos lo vulnerables que ya están.En días pasados, encircularon videos de cómo bajaban generosas despensas de un camión oficial del gobierno de Cuitláhuac García, en un domicilio de la diputada, hoy morenista, Ana Miriam Ferráez Centeno, que daba pie a pensar que eran para que la legisladora les diera >ahora con la pandemia del coronavirus<, un sentido político a su favor y el de su partido.De inmediato varios periodistas comenzaron a buscarla; querían saber su opinión sobre un hecho que tanto criticaban los militantes de ese partido al PRI y al PAN, y que el propio ingeniero Cuitláhuac la había tomado como estandarte en sus dos campañas para gobernador, y cuando lo fue también para diputado federal, acusando a esos partidos dePero Ana Miriam Ferráez (la que en vivo y a todo color dijo, cuando siendo panista le preguntaron que opinión tenía de Andrés Manuel López Obrador respondió: “me da asquito”), se escondió a piedra y lodo y nunca la encontraron.Pero estimados lectores, la política es como el amor y el dinero, que no se pueden ocultar, mantenerse en secreto y así, apenas la semana pasada, la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)dio a conocer la circulardonde le hace saber a los legisladores federales y locales de MORENA, que por órdenes del gobernador sean ellos los que entreguen las despensas a las gentes que las necesiten, pidiéndoles su credencial de elector, de esa manera el Ejecutivo Estatal, laEsta acción, independientemente que pudiera tener consecuencias jurídicasy mas cuando viene de quienes la fustigaban, pero también es consecuencia de la desesperación que permea ya, tanto en los funcionarios del gobierno estatal como en el grupo de diputados locales morenistas, que tan están conscientes queque ahora, la bandera política de AMLO de LA REVOCACIÓN DE MANDATO, esa que lleva años postulándola y que los mexicanos se la compramos:la quieren sacar del marco constitucional veracruzano (y lo van a lograr, porque son mayoría en el poder legislativo), para que no se lleve a cabo en marzo de 2022, y así evitar que al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez los veracruzanos lo quiten, y mas ahora que la ultima encuesta depublicada el 30 de abrilnuestro gobernador aparece en el ultimo lugar de los 32 con el 71.6% de desaprobación de veracruzanos; un 17.6% que le son indiferentes y solo un 10.8% lo aprueba. Si, solo un 10.8%.Leo, en launa serie de iniciativas que presentaron 27 diputados de MORENA para reformar y adicionar diversas disposiciones de La Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y escondida, entre varias, aparece en la página 24 un agregado que dice:o sea, les conculcan a los veracruzanos el derecho que tienen para calificar el trabajo político-administrativo del gobernador, porque saben y están conscientes que éste, por voluntad popular, tendría que irse a dar sus clases a la facultad de Ingeniería Eléctrica a la Universidad Veracruzana, donde allí sí, hay que reconocerlo, es eficiente.Así, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió semanas atrás concatenar la consulta a los mexicanos, sobre SI CONTINUA EN EL CARGO DE PRESIDENTE DE MÉXICO o se va a su rancho, en la misma fecha de la elección federal del 6 de junio de 2021 (dado que está prevista constitucionalmente para marzo de 2022),prefieren andar repartiendo despensas para ver cuántos votos rescatan al viejo estilo del PRI, y que su derrota no sea tan estrepitosa.De allí su apuración para seguir desde el Congreso con sus nombramientos de fiscales y otros más que vendrán. No hay duda, los sacarán sin problemas, pero tal y como ha ocurrido en el pasado, éstos durarán mientras tengan mayoría, porque al perderla en la siguiente elección, la nueva correlación de fuerzas políticas les dará las gracias, si bien les va, a [email protected] los que han nombrado, y pondrán a [email protected] afines a los nuevos intereses partidistas.Moraleja: No es lo mismo ir en la boleta electoral con AMLO como candidato, a ir sin él y ello, sin tomar en cuenta que 2018 no se parecerá ni remotamente a 2021.