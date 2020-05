Eric Cisneros empuja a Verónica

“Ahora el abejorro mortal es

Tras ocho meses y unos días de haber sido designada como encargada de la Fiscalía General del Estado, en sustitución de Jorge Winckler Ortiz, la recomendada del secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, Verónica Hernández Giadáns, prima hermana de “La Jefa”, reconocida cabeza de los zetas que operan en la región de Los Tuxtlas, se prepara para ser ratificada como titular de la Fiscalía por un periodo de nueve años más al frente de la institución “autónoma” encargada de defender a los veracruzanos y procurar la aplicación de justicia pronta y expedita.Fue la tarde del lunes 9 de septiembre de 2019 cuando los despistados diputados locales de Morena pudieron por fin echar del cargo al abogado yunista Jorge Winckler Ortiz, quien se había convertido en una enorme piedra en el zapato del gobierno Cuitlahuista, del que se pitorreaba un día sí y el otro también, por la falta de experiencia legal, valor y oficio político, para echarlo del cargo desde donde defendía los intereses de su verdadero patrón, el político choleño Miguel Ángel Yunes Linares.Pero la forma de correr del cargo a Jorge Winckler y ponerlo bajo persecución judicial por una serie de delitos que se le imputan, no fue nada aseadita, ajustada a las normas legales. Por eso, Víctor Manuel Andrade Guevara, prestigiado investigador de la Universidad Veracruzana, consideró una irregularidad que la comisión permanente del Congreso local separara a Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía General del Estado (FGE) y nombrara a Verónica Hernández Giadáns encargada de despacho.El sociólogo e historiador aseguró que ese órgano legislativo no tiene atribuciones para destituir al fiscal ni para nombrar a una sustituta provisional, al margen del mal desempeño que ha tenido como Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler. En ese momento, según algunos índices construidos por académicos y organizaciones civiles, la manera en que depusieron a Winckler es totalmente ilegal e inconstitucional.La fracción panista del Congreso Local se apostó la mañana del martes10 en las afueras de la Fiscalía calificando la acción de aberrante, pues solo ocho diputados de la permanente tomaron la decisión lo que la hace ilegal. Aseguraron que permanecerían en las afueras de la FGE, y afirmaron que los diputados que hicieron el nombramiento de Verónica Hernández, fueron José Magdaleno González Torres, (Morena); Erika Ayala (PRI); Florencia Martínez Rivera (PRD); Alexis Sánchez García (Morena); Paola Linares Capitanachi (Morena); Rubén Ríos Uribe; Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José Manuel Pozos Castro.Hasta ahí la historia de la tortuosa salida del Fiscal Winckler quien por cierto sigue a salto de mata, huyendo de las órdenes de aprehensión que hay en su contra.Hasta antes de la llegada al cargo de gobernador del estado de Miguel Ángel Yunes Linares, la aplicación de la justicia había estado en manos de abogados con experiencia, sobre todo en materia de derecho penal, políticos con amplia experiencia que sabían darle categoría y seriedad al cargo y que ofrecían resultados a favor de los veracruzanos.Hasta Luis Ángel Bravo Contreras, el Procurador electo para nueve años que trabajó en la administración de Javier Duarte y fue obligado a renunciar al cargo por Yunes Linares, personalmente, la procuración de justicia en la entidad no era un problema mayor, el asunto de la violencia y la presencia de células de cárteles delictivos que operaban en la entidad, eran responsabilidad de las corporaciones policíacas.La policía del estado tiene la obligación de prevenir la comisión de los delitos y la Fiscalía de perseguir y castigar a los responsables de cometerlos. Habiendo una policía eficiente, el índice de delitos se desploma, pero hoy da la impresión que no se entiende bien a bien la responsabilidad de cada instancia y hasta se le reconoce a la Fiscal que el delito del secuestro haya disminuido con su llegada al cargo, cuando no tiene nada que ver.El Congreso Local, concretamente la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el diputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín, ha dado a conocer el lanzamiento de la convocatoria para la elección de un nuevo Fiscal definitivo, y aunque no le corresponde a Cazarín esa responsabilidad, él la ha tomado, y va sacando el proceso que ayer domingo tuvo como fecha el último día para que se inscribieran los abogados que aspiren a ocupar el cargo.Obviamente, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, no está dispuesto a perder la posición y, con el apoyo de quienes mandan en el Congreso, se dispone a ratificar a su pupila al frente de la Fiscalía.¿Quién es Verónica Hernández Giadans?, se preguntan abogados postulantes, estudiosos del derecho, políticos de todos los partidos y veracruzanos en general, y aquí se lo decimos. El perfil con el que va a participar es el siguiente: La prima hermana de “La Jefa” es licenciada en derecho, egresada de la Universidad Veracruzana, con la cédula profesional 2212138, la cual fue expedida en 1995, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas.Sus áreas de conocimiento son: derecho notarial, tributario, civil y administrativo.En cuanto a su experiencia laboral, hay que decir que fue secretaria del Ayuntamiento de Xalapa, de 1998 a 2000; directora jurídica de Responsabilidad Patrimonial y Atención Ciudadana de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Xalapa, de 2001 a 2004. Así también, titular de la Notaría 5 de la Décima Novena Demarcación Notarial de San Andrés Tuxtla, de 2010 a 2018; y Tesorera del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz, de 2015 a 2016.Si la ratifican en el cargo estaremos viendo historia, será el o la Fiscal con el perfil académico y de experiencia laboral más pobre en toda la historia de Veracruz... Como los cangrejos en la 4T, vamos de reversa.Veracruz ha sido cuna de destacados abogados particularmente penalistas. Por la Procuraduría General del Estado han desfilado personajes como Pericles Namorado Urrutia, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Eduardo Andrade Sánchez y una docena más de prestigiados profesionales del derecho que han sabido darle prestancia al cargo.De los que se han inscrito hasta el momento, por la terrible situación en que se encuentra esa importante institución, cualquier tinterillo se anima a participar, total, después de la Vero, cualquiera, cuando el cargo es de primerísima importancia para establecer un estado de derecho en el que se castigue a quienes delincan habiendo un buen Fiscal.Si Tomás Mundo Arriasa, el abogado experto en el Sistema Penal Acusatorio, se anima y se inscribe, tendremos la esperanza de que pudiera arribar a la Fiscalía un buen cuadro. Él ha dicho que sería un honor ser el abogado de los veracruzanos, pero sigue analizando si participará en la convocatoria lanzada por el Congreso local para aspirar al cargo de fiscal general de Veracruz. “Sí, por supuesto, analizando la posibilidad, viendo las circunstancias y como abogado es un honor ser el abogado de los veracruzanos”, expresó.-¿Qué le falta para decir sí voy? -se le preguntó.“Platicarlo con mi equipo de trabajo... tengo ocho años preparándome en el Sistema Penal Acusatorio en universidades de los Estados Unidos como California Western School of Law: Law School en San Diego, American University Washington College of Law, Universidad Interamericana de Puerto Rico, así como otras prestigiosas universidades de Colombia, Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica.El penalista aseveró que México, junto con otros tres países de Latinoamérica, concentra el 95 por ciento del ADN procesal norteamericano, como Costa Rica, Chile, Panamá y México. “Me he ido a esos países precisamente para saber cómo funciona el Sistema Acusatorio ahí que es lo mismo que hay en México, entonces, por supuesto que me he preparado a conciencia, conozco cómo se maneja, conozco las políticas públicas y con base en todo eso, ya lo decidiré”, puntualizó.De que hay... hay.El corporativo WalMart acusa que el titular de la Procuraduría del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, del gobierno de Cuitláhuac García le exige más de 10 millones de pesos por concepto de presunta multa y pretende obligarlos a que se adhieran al Nuevo Programa de Certificación Verde y a comprar producto sanitizante que ellos están ofreciendo. 