Ius sanguini... Ius soli...

1.- Hasta hoy, por más que he indagado [que quizá ha sido poco], no he localizado la iniciativa de ley que dicen existe, para reformar la Constitución Política local en su Artículo 11 [actual] que dice: CAPÍTULO III DE LOS VERACRUZANOS.- Artículo 11. Son veracruzanos: I. Los nacidos en el territorio del Estado; y (reformada, g.o. 20 de junio de 2014) II. Los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.



Y sobre esa base, se especula que la indebidamente llamada [porqué seguramente tendría autor o autora, que no sería ella] “Ley Nahle”, “...prevé reconocer como veracruzano a cualquier persona que por el simple hecho de tener hijos nacidos en esta entidad, y esto le otorgaría el derecho de tener la posibilidad de acceder a puestos de representación política y elección popular, como en el caso, de gobernador...”. Casi nada: el mundo al revés, o sea, un veracruzano [a] que tenga hijos en Zacatecas, esto le posibilitaría a que pueda ser candidato [a] a gobernador en aquélla entidad porque sus hijos le darían esta circunstancia por ese hecho... o como quien dice: un veracruzano [a] que tenga hijos en España, esto lo convierte en posible candidato [a] a un cargo de elección popular, por ejemplo, porque sus hijos le estarían creando esa oportunidad, si llegare caso.



Y esto no es así: Los hijos no transmitirían ese gentilicio de identidad o derecho a los padres por la circunstancia de que nacieron en una entidad a la suya [del hijo].



Por vía de mientras; cierto o falso que exista ese proyecto de iniciativa de ley, Diputados federales del PRI por Veracruz, denunciaron este miércoles [pasado] “...un nuevo intento de Morena, ahora en su estado, de buscar imponer una “Ley Cuitláhuac” [¿?], donde el gobernador estatal, Cuitláhuac García, busca heredar e imponer un gobierno “a modo” en la entidad...”



Denuncian que, “...en acuerdo [¿?] con el Ejecutivo estatal, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso estatal presentó una iniciativa de reformas a la Constitución estatal para que puedan ser gobernadores los no nacidos en el estado y que basta con que tengan un hijo nacido en la entidad...”



2.- Sobre este asunto, recuerdo que en el año de 1991, el ahora diputado federal por Morena, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega [así se llama y apellida], quiso ser candidato a gobernador del Estado de Guanajuato, y en su propósito argumentó e hizo valer su derecho de sangre. [padres y/o abuelos nacidos en Guanajuato] para acceder a la candidatura bajo el estatuto de que era guanajuatense.



[Ius Sanguinis, criterio jurídico que en latín que significa «Derecho de sangre«. Le da el derecho a una persona a su nacionalidad con el simple hecho de una filiación «paterno-materna» es decir, por descender de alguien con una nacionalidad determinada, ya se tiene la nacionalidad de quien nació. Este concepto abre las puertas a una constante discusión en torno a la problemática mundial de la emigración ya se volvió consuetudinario el casamiento con personas del país objetivo para poder obtener la nacionalidad y por supuesto que los hijos también la posean.]



Y esto porque don Porfirio simplemente no nació en el territorio guanajuatense, en cuyo caso le “hubiera quedado como anillo al dedo el Ius soli, sin importar de donde fueren sus padres. El ius soli es una expresión jurídica en latín, utilizada actualmente en lenguas contemporáneas, cuya traducción literal es 'derecho del suelo' (significando 'derecho del lugar'), y que es un criterio jurídico para determinar la nacionalidad de una persona física. Este criterio puede ser contrario y contradictorio con el ius sanguinis (en latín, cuya traducción es 'derecho de la sangre', y que en la práctica es la nacionalidad de los familiares: el padre o la madre).



Finalmente Muñoz Ledo fue candidato al gobierno de Guanajuato, pero no ganó la elección, pero el antecedente allí quedó. Y esto también: ¿de qué magnitud fueron los compromisos de la reunión en Los Pinos entre Carlos Salinas de Gortari y Porfirio Muñoz Ledo respecto a Guanajuato? Se dijo en aquélla época..



3.- Esa presunta iniciativa, de ser cierta, los diputados priistas la verían “...con dedicatoria para algunas personas del gabinete federal, como la titular de Energía, Rocío Nahle, o el ex director de Aduanas, Ricardo Ahued, y otros del círculo cercano al gobernador -dijeron-, “diversos legisladores de Morena han impulsado iniciativas para evadir candados y permitir que personas afines a su movimiento puedan acceder a cargos públicos a nivel federal y local, sin cumplir con los requisitos legales, con lo que sigue confeccionando trajes electorales a la medida”, denunció la diputada federal priista veracruzana, Anilú Ingram Vallines.



En compañía de los diputados por el estado, Héctor Yunes Landa, Juan Ortiz Guarneros y Manuel Limón Hernández, la legisladora denunció “la obstinación de cambiar las legislaciones locales para beneficiar a determinados personajes, sin importarles que estos intentos por forzar la legislación, terminen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sucede actualmente con la ´Ley Bonilla´, en Baja California”, asunto que por cierto [digo], estaría por resolverse en breve por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Y el argumento priista sigue. “El objetivo es a toda costa mantenerse en el poder y para ello, lo mismo aprueban la Ley Garrote en Tabasco, cambian el marco jurídico a fin de ampliar los periodos de gobierno, o bien como ahora en Veracruz, tratan de cambiar los requisitos a cargos públicos y beneficiar con reformas hechas a la medida a personas cercanas al titular del Ejecutivo federal o de los gobernadores en donde Morena gobierna o tiene presencia”, acusó.



Explicó que “un nuevo intento de este tipo de imposición se inició en el Congreso del estado de Veracruz, el pasado 2 de mayo, cuando el diputado Amado Jesús Cruz Malpica, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma al artículo 11 de la Constitución Política, “...para reconocer como veracruzano a quien tenga un hijo nacido en la entidad, [un hijo le posibilita un derecho de identidad local a un padre oriundo de otra entidad diferente a la suya] lo cual no es producto de una simple ocurrencia, sino que revela la clara intención de beneficiar a ciudadanos afines a la 4T, que han manifestado su intención de gobernar Veracruz, pero que actualmente no cumplen con los requisitos constitucionales”...



4.- Ya se verá en el curso de los días, de qué tamaño es la afirmación priista sobre ese asunto, o, en su defecto, si desde ahora ya hay alambrismo para que las cosas marchen por ese derrotero...