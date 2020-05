Les vale gorro la pandemia

“Entre Rocío Nahle y Manuel

Bartlett, ya desmadraron a AMLO”

Yo

Mientras cientos, a lo mejor miles, de trabajadores del sector salud luchan en Veracruz para salvar vidas de paisanos víctimas del contagio de la pandemia del Covid-19, los diputados locales de Morena dedican sus esfuerzos a mantenerse, a como dé lugar, en el poder proponiendo iniciativas de reforma que pongan a salvo de un plebiscito al gobernador Cuitláhuac García, en vez de ocuparse de sus representados expuestos a morir víctimas de la pandemia que azota al mundo.El mejor capital político que se puede sumar en la vida es el de los resultados, no es comprando votos ni haciendo leyes a modo, como alguien se logra mantener en el poder.Y ha causado tanta indignación la intentona de reforma, la cual supuestamente este martes se aprobará en el Congreso Local, que el lunes ocurrieron dos importantes hechos políticos, el primero es que la dirigencia estatal del PRD adelantó que acudirá a los tribunales para echar abajo las reformas que propone la fracción legislativa de Morena, en caso de que se aprueben, y que incluye la desaparición de los consejos municipales y la no revocación de mandato en Veracruz."Hay acciones legales que todavía debería de ser solventadas en caso de que este atropello a la democracia en Veracruz se llegara a consumar, y la postura de los partidos políticos es clara, estamos PAN, PRD y PRI"El otro es el desplegado que hizo circular a nivel nacional el frente integrado por los partidos políticos PAN, PRI y PRD, signado por los líderes nacionales y estatales de esos institutos políticos en el que tras una exposición amplia del tema comentan en el texto de su documento:“Veracruz se ubica en el tercer lugar nacional en casos confirmados de Covid-19, y aun así, en medio de toda esta emergencia sanitaria y económica, el sábado 2 de mayo del 2020 en sesión ordinaria de la Legislatura del Congreso Local, fue presentada por la fracción legislativa de MORENA, una reforma electoral, conteniendo temas solamente discutidos y analizados hacia el interior de dicha fracción, como son: el voto electrónico, la consulta popular que impedirá a la postre la revocación del mandato para servidores públicos de elección popular, la modificación estructural del Organismo Público Local Electoral, sus Consejos Distritales y Municipales, entre otros, que no hacen más que reflejar la verdadera intención del partido en el poder federal y estatal, que es la de dinamitar la estructura democrática y de representación mediante la cual accedieron al poder e indudablemente buscan proteger al titular del Ejecutivo Estatal.“Como se advierte, con eso pretenden concentrar las elecciones municipales en sólo 30 consejos distritales, con lo cual se ocasionará un gasto mayor a lo que se pretende ahorrar; también debilitará la certeza y capacidad para realizar el cómputo de las elecciones, ya que existen distritos locales que concentrarían paqueterías de hasta 18 municipios, como es el caso de Zongolica y Misantla, limitando la participación y vigilancia de los ciudadanos participantes.“En razón de ello, la iniciativa de reforma carece de un verdadero análisis que permita garantizar los principios rectores de la materia electoral, y por el contrario, el gobierno de MORENA, aprovecha el problema de salud del Covid-19 para que le aprueben un traje a la medida vía fast track desde el Congreso del Estado.Resulta totalmente falso que la reforma planteada atienda los criterios de justicia social y el uso correcto de los recursos públicos aplicando disciplina, racionalidad y austeridad republicana, cuando es público y notorio que quienes se desempeñan actualmente como servidores públicos han sido denunciados por actos de nepotismo, tráfico de influencias y desvío de recursos y por la falta de capacidad para ejercer los recursos de los veracruzanos, prueba de ello, los 3,284 MDP que regresaron a la Federación.“Hoy no hay otra agenda pública más importante para Veracruz, que centrar nuestros esfuerzos en la paz social y en enaltecer la labor del personal médico que poniendo en riesgo su vida hace frente a esta pandemia; no es el momento para sacar raja política. Lamentamos que el Gobierno Estatal y los Diputados de MORENA no se muestren a la altura de las circunstancias, y ante la ausencia de medidas que promuevan el bien común, proponemos, que el único tema que se discuta en el H. Congreso del Estado sea la atención a la emergencia del COVID-19 y las medidas que tengan como fin recuperar la tranquilidad social y económica de nuestro Estado.“Es por lo antes expuesto que solicitaremos a las diputadas y los diputados que nos representan en el Congreso del Estado, votar en contra de esta reforma electoral, expresando y fundando nuestros motivos en este documento que hoy presentamos a los veracruzanos, con la finalidad de constituir en esta acción el bloque opositor por Veracruz”.Y lo firman Marko Cortés Mendoza, presidente del CEN del PAN; Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, presidente del CDE del PAN, Veracruz; Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI; Marlon Ramírez Marín, presidente del CDE del PRI; Ángel Ávila Romero, de la Comisión Nacional Ejecutiva del PRD, y Jesús Alberto Velázquez Flores, presidente del CDE del PRD.En verdad que da pena que haya personas que todavía siguen creyendo en la “honestidad” de Andrés Manuel López Obrador, después de todos los actos de corrupción que se han puesto al descubierto, todos al amparo de su consentimiento.Lo último son los negocios millonarios que ha hecho León Manuel Bartlett, el hijo del director de la CFE, socio de AMLO de toda la vida, y ahora los que hace la señora Rocío Nahle, secretaria de Energía del gabinete presidencial, quien por cierto aspira a gobernar Veracruz, seguramente calculando lo que podría amasar de fortuna si consigue su propósito.La colega Xóchitl Bárcenas, reportera de El Sol de México, puso este lunes al descubierto uno de los negocios en los que está involucrada la señora Nahle, madrina de Eric Cisneros y Amado Malpica, señora que, usando el mismo método de Manuel Bartlett, el de hacer uso del poder, obliga al IMSS a comprarle a sus socios ventiladores para enfermos graves de Covid-19, capitalizando la tragedia de los mexicanos para llevarse a las alforjas millones de pesos.La nota periodística dice: “El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México asignó el segundo contrato más valioso para la compra de ventiladores a Bidcom Energy, una empresa de los sobrinos del compadre de Rocío Nahle.“El Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Distrito Federal Sur del IMSS publicó el 21 de abril el fallo de adjudicación directa a la empresa que ofreció una cotización de 114 millones 91 mil 800 pesos por la venta de 100 ventiladores, equipos indispensables para salvar la vida a pacientes graves infectados con el coronavirus Covid-19. Antes de Bidcom Energy, la compra del IMSS más grande de ventiladores había sido de dos mil 500 equipos por 93.6 millones de dólares a la empresa Levanting Global Servicios.“Este es el primer negocio que Bidcom Energy realiza con el gobierno federal. La empresa fue constituida en agosto de 2019 en Coatzacoalcos, Veracruz, con un capital social de 50 mil pesos y es parte de una red de empresas propiedad de la familia Quintanilla. El acta de constitución disponible en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía (SE) establece que la sociedad está conformada por Econology de México y Galisper Industrial, ambas de la familia Quintanilla. Como presidente del Consejo de Administración de Bidcom Energy quedó registrado Josué Quintanilla Ayache y como secretario Jaime Quintanilla Ayache.“Ambos son sobrinos de Arturo Quintanilla Hayek, el prominente empresario de la región sur de Veracruz y compadre de Rocío Nahle, la secretaria de Energía.“En enero de 2018, como diputada federal y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Nahle reconoció públicamente el parentesco religioso con Quintanilla Hayek."Efectivamente él (Arturo Quintanilla) es mi compadre, pero no tengo ninguna injerencia en el asunto", respondió a la prensa local cuando fue cuestionada por la adjudicación a Quintanilla Hayek por parte del Ayuntamiento de Coatzacoalcos de un contrato para construir un relleno sanitario, proyecto que fue cancelado por protestas de los habitantes de la zona. Arturo Quintanilla Hayek, junto con su hermano Jaime Rafael, son reconocidos en la zona sur de Veracruz por haber construido al menos 20 empresas con las que abarcan rubros como bienes raíces, construcción, herramientas especializadas, equipos hidráulicos en renta, minería, fondos de inversión, seguros, asesoría especializada y esparcimiento. Bidcom Energy es parte de esta red”.Igual de trompudos que los duartistas, los fidelistas, los yunistas, pero más cachetones, qué poca... por todos los que confiamos en ellos.Un amigo, político de carrera, le recomendaba a otro, de esos de “mecha corta”: jamás te pelees con un periodista, ellos dedican su vida al periodismo y tú quién sabe qué tiempo vas a estar en el poder. Esto lo recordamos ahora que vemos el último trabajo periodístico de Carlos Loret de Mola, en el que pone al descubierto quien es el propietario de la casa de campaña de AMLO, cuánto le pagó mensualmente y porqué la compró Morena dizque para instalar sus oficinas... De don Manuel Bartlett Díaz. Con papelitos, documentos, números, fechas, nombres, Loret le partió el queso nuevamente a la 4T.