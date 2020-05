Iniciativa confronta a Morena y la oposición

En plena epidemia de Covid-19, cuando Veracruz es el sexto Estado del país con más casos de coronavirus, según informó la noche del domingo el subsecretario Hugo López-Gatell, los cañonazos de la guerra electoral de 2021 y 2024 empezaron a sonar ya.



La primera batalla la ha abierto una iniciativa con proyecto de reforma de los diputados de Morena en el Congreso local mediante la cual proponen reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política local. En especial la reforma a algunos artículos levantó ámpula en opositores, que de inmediato reaccionaron en contra.



Del lado oficial solo una voz ha salido en defensa de la propuesta: la del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local; en contra se han pronunciado las dirigencias nacionales y estatales del PAN, PRI y PRD, el presidente del OPLE, así como el órgano religioso “+Vida+Familia”, afín a la Iglesia católica.



De entrada, la oposición se agenció el primer tanto al lograr que se desechara una reforma al Artículo 15 que establecía para el ejercicio del voto y la implementación de las figuras de democracia directa el desarrollo de “tecnologías de la información y comunicación, así como mecanismos y aplicaciones electrónicas de uso en casillas o en forma remota”, en pocas palabras, el voto electrónico.



El propio presidente de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín, anunció el sábado pasado que se retiraba ese punto de acuerdo de la iniciativa, y le dio crédito al diputado panista Bingen Rementería, de quien dijo que expresó públicamente su preocupación por tal sistema.



Pero argumentó que la finalidad de la iniciativa es disminuir las prerrogativas a los partidos políticos, pues acusó que ese recurso ha servido solo para beneficio de sus dirigentes. Ha pedido el apoyo de todos los diputados para aprobar la propuesta de su partido.



Unen a PAN, PRI y PRD, en contra



Ayer, en un desplegado, los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés Mendoza, Alejandro Moreno Cárdenas y Ángel Ávila Romero, y los estatales, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Marlon Eduardo Ramírez Marín y Jesús Alberto Velázquez Flores expresaron su “protesta e indignación” y anunciaron que solicitarán a sus diputados votar en contra.



Para ellos no hay otra agenda pública más importante para Veracruz que centrar los esfuerzos en la paz social y en enaltecer la labor del personal médico que hace frente a la pandemia, y proponen que el único tema que se discuta en el Congreso local sea la atención a la emergencia del COVID-19 y las medidas que tengan como fin recuperar la tranquilidad social y económica del Estado.



Señalan que al haber sido discutida y analizada solo por los diputados de Morena, la reforma pretende “dinamitar la estructura democrática y de representación”, cuando la “nueva modalidad democrática nos obliga a ser más incluyentes que nunca”. Se trata, dicen, de “un traje a la medida” que pretenden aprobar “vía fast track”.



Otro dirigente opositor, Francisco Garrido Sánchez, del inminente nuevo partido político local Podemos, se centró en la reforma electoral y calificó la iniciativa de Morena como “una barbaridad, producto de la ociosidad”, como una “aberración”, que debe retirarse por el bien de Veracruz.



El OPLE, también



Antes, el presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla, advirtió que la iniciativa podría generar graves problemas políticos, de gobernabilidad y de seguridad pública, y se quejó que no les hubieran pedido su opinión.



Mostró preocupación por la desaparición de los consejos municipales del OPLE, que consideró que son la parte medular para el desarrollo de una elección, dejando los cómputos de votos de gobernador, diputados y alcaldes en manos de consejos distritales



Dijo que sería una irresponsabilidad de su parte no manifestarse. Expresó que: “La población quiere que ciudadanos de su municipio participen en los consejos municipales, resguarden sus paquetes electorales, que sean ellos quienes cuenten y hagan el cómputo de su municipio” (alcalorpolitico.com 08/05/2020).



Destacó que tampoco se consultó a la ciudadanía y a los alcaldes si están dispuestos a que sus paquetes electorales se los lleven a las cabeceras distritales. “Es sumamente complejo, en las poblaciones rurales, urbanas y semiurbanas, difícilmente van a permitir que sus paquetes electorales se vayan a otro municipio para hacer el conteo”.



Recordó entonces que en elección pasada, en Uxpanapa no permitieron el traslado de los paquetes electorales a Xalapa para un conteo de elección municipal. “Hubo problemas postelectorales y cuando pretendimos traernos los paquetes electorales a Xalapa para poder salvar la elección, fue imposible”. En aquella ocasión secuestraron al personal y hubo hasta balaceras. “Y eso fue en un municipio de la sierra, ahora imagínense ese problema en 212 municipios”.



Y se suman católicos



El grupo “+Vida+Familia”, identificado con la Iglesia católica, a través de su presidente estatal, Arturo Segovia Flores, consideró que la reforma agrede a la familia y a los ciudadanos en sus derechos electorales.



Señala que “manipulando el lenguaje” buscan el matrimonio igualitario, el cambio de sexo por cirugías en hospitales, la modificación del sexo en los registros civiles, que las autoridades sanitarias por “autodeterminación” implementen el aborto, y la adopción de niños por personas del mismo sexo, “entre muchas”.



Se pronuncia en contra de la reforma electoral dando una larga argumentación y hace una serie de advertencias: “¡nos vamos a levantar en Veracruz!”, “van a tener que pasar por encima de muchos de nosotros”, “no vamos a permitir más atropellos”.



Este martes habrá sesión en el Congreso pero no está previsto que se toque el tema. Para que se apruebe la reforma se necesita mayoría calificada, esto es, 34 votos, aunque Morena (28) y sus aliados reunirían 31 si se le suman Movimiento Ciudadano (2) y el Partido Encuentro Social (1) y la oposición tiene 19 (PAN 13, PRI-PVEM 4 PRD 2) que podría quedar en 18 si el diputado panista Rodrigo García Escalante se suma al final a los diputados de Morena, traicionando a los suyos, como ha venido haciendo, aunque de todos modos 32 votos no le alcanzarían a los morenos.



Invalidan agandalle de Jaime Bonilla



La anulación que hizo ayer la Suprema Corte de Justicia a la reforma para ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aprobada por el Congreso local después de las elecciones de junio de 2019, le vino como anillo al dedo al grupo opositor en Veracruz porque lo alienta al saber que es posible el contrapeso, como lo ha demostrado el máximo tribunal de justicia en el país.



Por unanimidad, el Pleno de la Corte resolvió que la ampliación del mandato del morenista Bonilla fue un fraude a la Constitución, una maquinación que violó los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección, irretroactividad de las leyes y derecho al voto.



"Todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas, por sí misma, sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada; pero apreciadas en su conjunto, e interrelacionadas, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución; un efecto corruptor de rango Constitucional", acusó el Presidente Arturo Zaldívar, según publicó el diario Reforma.



Ayer también, por presión de los médicos del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador les ofreció una disculpa luego de que había dicho que antes los médicos únicamente buscaban enriquecerse, pues estaban a favor del mercantilismo.