... No cabe duda de que en todas las crisis hay ganones, como cuando el río está revuelto y trae consigo ganancia para los pescadores, dicho esto amables lectores, porque en plena contingencia originada por el imbatible avance del Coronavirus, quienes circunstancialmente están a cargo de esa entelequia llamada gobierno del estado de Veracruz, se están despachando como se dice comúnmente, con la cuchara grande para alcanzar sus objetivos particulares y no los del bien común.Baste como botón que sirva de muestra, la desaparición o extinción de algunos de los fideicomisos que al paso de los años los gobernadores del estado en turno fueron creando, algunos de ellos tan inútiles e incongruentes, que nadie notará que ya no existen.Por fortuna se desistió en la desaparición de algunos de ellos, como el Fideicomiso de la Reserva Técnica F/745357 del Instituto de Pensiones del Estado, que da certeza a cientos de derechohabientes del IPE.En contraparte, se mantuvo la unilateral decisión de extinguir el Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV), sin que mediara consulta alguna y por supuesto, contó con la aprobación de la todavía titular de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (SEDEMA), María del Rocío Pérez Pérez.En lo local, los del sector ambiental veracruzano no han protestado, ni hecho observaciones al respecto mas allá de sus respectivas páginas de Facebook, donde nos dicen, se han rasgado las vestiduras. Como siempre.Sin embargo y por fortuna, el tema de la desaparición del FAV ya ascendió a otro nivel y como ejemplo de ello está el mensaje que envió el científico veracruzano Adalberto Tejeda Martínez, en su reciente publicación en un diario de los que se editan en la ciudad de México, https://bit.ly/2AqBkgd la cual tituló: ¿Quién se acuerda del cambio climático?El investigador de la facultad de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana, quien en su colaboración menciona que el cambio climático global tendrá consecuencias severas dentro de un par de décadas, aunque algunas desde ahora ya son claras: “los mosquitos del dengue que paso a paso conquistan tierras antes menos frías, el derretimiento de los glaciares polares y alpinos, o la intensidad mayor de los huracanes”, advirtiendo que lo que viene será cada vez peor si no se actúa proactivamente hoy.Tajante, el investigador de la Universidad Veracruzana precisó en su escrito: “La pandemia ha mostrado que somos muy vulnerables. No hay que esperar hasta la conferencia de Glasgow, sino que desde ahora los gobiernos y las sociedades debemos actuar para ir mejorando la salud del clima, asunto que, por cierto, no le importa al gobierno del estado cuando decide desaparecer el Fondo Ambiental Veracruzano”, refiriéndose por supuesto a la actual administración estatal, la de Cuitláhuac García Jiménez.Ese Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano como todos, era perfectible pues tenía sus asegunes, pero desaparecerlo es como caminar imitando a los cangrejos. Vaya novedad.... Hoy miércoles 13 de mayo, a las 10 horas, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dará una rueda de prensa virtual a través de la dirección electrónica: https://bit.ly/FiscalíaVeracruzDH para dar a conocer su posicionamiento con respecto al proceso de selección y nombramiento de la persona titular de la Fiscalía de Veracruz y los Derechos Humanos.La Red TDT que como muchos advierte que los ganones, perdón, los de los poderes Legislativo y Ejecutivo en la entidad veracruzana, están actuando para sus propios fines y deliberadamente en medio de esta emergencia sanitaria, para designar a un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.“La emergencia sanitaria que vivimos no debe ser un pretexto para acelerar, discutir indebidamente o mantener secrecía en un proceso fundamental para garantizar el derecho de acceso a la justicia”, advierte la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que como muchos avizoran que al igual que lo han hecho los anteriores mandatarios veracruzanos, se impondrá un nuevo o nueva titular de la FGE a modo.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar