Y sí, callados como momias...

1.- Cuando una persona es servidor [a] público, y formula declaraciones o pronuncian un incendiario discurso en un evento público o en cámara de diputados o senadores, las palabras se graban y allí se quedan, para cuando el tiempo reclame que las revivan.



Ahora que Manuel Bartlett anda en las redacciones, se exhibió un discurso [y audio] en el que recriminaba al presidente Peña Nieto [2017] que los miembros del ejército fueran a las calles y caminos del país en labores de seguridad pública, y el líder de los diputados de Morena, en el mismo sentido, Mario Delgado, hasta un pegote lucía en el pecho recriminando lo mismo.



Vuelta de los tiempos: Ambos han guardado sepulcral silencio y no han apoyado el contenido del Acuerdo publicado ayer y que ahora está vigente, convocando a lo mismo que rechazaban.



En cambio Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena ha señalado que “los ataques, descalificaciones e insultos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el acuerdo para que Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública, son injustificados”.



"No hay duda que es un tiempo de confusión y contrastes. En ocasiones, de manera injustificada, se ataca al presidente de la República por emitir acuerdos o decretos y que todos estos encierran simplemente una explicación constitucional. Los ataques, las descalificaciones y los insultos son injustificados y lamentablemente provienen del sector político que se supone que tendría que estar enterado de las tareas legislativas", siguió manifestando en apoyo al presidente AMLO



De acuerdo con el líder de la bancada mayoritaria de Morena, el decreto que el Ejecutivo público en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que ayer transcribimos, tiene como finalidad dar transparencia al uso de la facultad conferida por la Constitución en el artículo quinto transitorio de la reforma mediante el cual se creó la Guardia Nacional.



Allí quedan sus palabras, y el silencio “de momias” de otros.



2.- Hoy, por cierto, de acuerdo a lo expresado por el presidente AMLO, dará a conocer el plan de regreso “a la nueva normalidad”. Consideró que alrededor de 400 municipios están “completamente limpios” de Covid-19.



En sus palabras, afirmó que con la pandemia cambió la realidad. “Es otra y tenemos que iniciar una etapa nueva con otros procedimientos, otros métodos, con otras actitudes, con otros comportamientos, pero ya vamos a regresar a la nueva normalidad”.



Pero dijo más: “...que de los más de dos mil 400 municipios en el país, hay alrededor de mil con casos (de Covid-19); como mil 100 que no tienen ninguno, pero son vecinos de los que sí, y como 300 o 400 completamente limpios”.



La pandemia “es ofensiva”, dijo, pero “nosotros estamos muy pendientes, de guardia, para actuar pronto. Mañana [hoy] vamos a dar a conocer el plan de regreso a la nueva normalidad; se va a exponer sobre cuántos municipios están sin contagio, cuales son los que están más afectados y, a partir de eso, se va haciendo una propuesta para el regreso a la nueva normalidad”.



Que sea para bien, pues, y no nos tengamos que regresar al principio porque México necesita recobrar su vida de todos los días.



3.- Ayer, por cierto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, como que quiere tomar la decisión de retomar el ciclo escolar, con la presencia de los alumnos en los planteles, para el próximo 1 de junio.



Pero estos estados no quieren el regreso a clase:



Sin embargo, por parte del gobierno federal, ayer, integrantes del gabinete, encabezado por los secretarios de Gobernación, Educación, Hacienda, Trabajo, Relaciones Exteriores y Economía, platican a larga distancia, con los 31 gobernadores, gobernadora y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México sobre las acciones que habrán de implementarse en los próximos días, en la pretensión de reactivar actividades económicas en las regiones donde no se han registrado casos, o han sido mínimos, de coronavirus.



Una de las principales inquietudes que han expuesto los gobernadores al secretario de Educación, Esteban Moctezuma y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es que, debido a que aún continúan presentándose casos de contagio y una reactivación académica presencial podría elevar el riesgo.



En este sentido, los gobernadores de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Baja California Sur, Tamaulipas y Puebla, muestran reticencia para tal propósito, pero seguirán con el asunto...



4.- Lo sucedido en el Congreso del Estado está para los registros hacia el futuro: Se aprobó lo que Morena propuso: recorte de dinero a los partidos; recorte al tiempo de ejercicio de poder municipal; limitación de recursos a los Consejos Municipales del Ople y según se filtró porque las votaciones fueron remotas, el clásico alambrista del PAN, Ricardo García Escalante, hizo lo que sabe: irse con quienes tienen el poder, pero, afirman, que aprovechando que Andrea Yunes Yunes es del PVEM, pues parece, que sí apoyó con el voto 33, de lo que también acusan al priista Antonio García Reyes, al que “dicen que expulsarán de ese partido, por haber votado a favor de la reforma como el Judas 34” , SEuO, desafiando a la dirigencia estatal porque Moreno Salinas y Erika Ayala sí votaron en contra de las reformas.



El fin, el garrotazo ya está dado...