Paco I. Taibo II lo dijo: doblada

Quedará en la conciencia de los seis diputados locales de oposición que hicieron posible las reformas constitucionales propuestas por los representantes de Morena, con lo que se disminuye el número de representantes en las casillas electorales, se protege la presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la gubernatura al anularse la posibilidad de un plebiscito, se recorta a tres los años de permanencia en el poder de los alcaldes con derecho a la reelección y se recortan los montos de las prerrogativas a los partidos políticos, todos menos a Morena porque, como todo mundo sabe, el partido en el poder goza de “apoyos extraordinarios” provenientes de las arcas... el poder para eso es.El asunto es que contra los vaticinios que se hicieron de que esas reformas propuestas por Morena no pasarían por el análisis sensato y la calidad moral de los representantes populares de los partidos distintos a Morena, esto no sucedió porque hubo seis que ya estarán dando cuentas al señor de su actuación en contra de los intereses de quienes dicen representar.Así es la vida y así es la política. La bancada de Morena, que suma 28 votos, necesitaba seis para sumar los 34 que se requieren para validar una reforma Constitucional, del calado de la que propusieron, y lo consiguieron... ¿cómo?, eso lo tienen que responder los diputados de los partidos políticos distintos a Morena que votaron a favor de la propuesta, pero como no representan realmente a nadie, pues nadie les reclama, las leyes las aprueben aunque sea en contra de los intereses de los ciudadanos y punto, la verdad es que nunca nadie, de los ciudadanos, les ha pedido a sus diputados rendir cuentas de sus actos en el Congreso.Por nuestra experiencia en estos menesteres, por una reflexión que no exige otra cosa que el sentido común, los seis que le hicieron el caldo gordo a Juan Javier Gómez Cazarín, el presidente de la Jucopo en el Congreso y quien tiene el mérito de este triunfo morenista, solo con un buen cañonazo de billetes (se habla de cinco millones por voto) o un calambre para someterlos a juicio político y a la acción de la justicia por los delitos que han cometido, pudieron comprometer su voto a favor de la multimencionada reforma; así lo hizo siempre el PRI, así lo hizo el PAN y así lo seguirán haciendo todos los partidos que lleguen al poder mientras los diputados sean entes independientes que no le tengan que rendir cuentas a nadie.¿Que los van a expulsar de sus partidos?... eso vale madres, ya tienen un espacio en Morena, por partido no van a parar. Ya estarán pariendo chayotes cuando, con todo y la ventaja que lograron los morenistas y todos los programas sociales que no son otra cosa que compra vulgar de votos, se enfrenten a una sociedad dispuesta, como lo fueron ellos, a echar del poder a los traidores al pueblo, a los corruptos y a los analfabetas enemigos del progreso.Y no fue solo por el voto del “panista” Ricardo García Escalante que Morena obtuvo los 34 ansiados votos, no, hubo cinco más que no vale la pena mencionar.Lo que es cierto también es que los abogados del frente que formaron los partidos PAN, PRI, PRD y MC, ya trabajan en la impugnación de este circo con la seguridad de que lo tumbarán como cayó la aspiración de Jaime Bonilla.Don Luis G. Tamayo nos comenta que desde hace ya varios días, la figura de Gonzalo Vicencio Flores ha venido cobrando fuerza a nivel estatal en Veracruz, debido al golpeteo que, desde Palacio de Gobierno, le está infligiendo la gente de Cuitláhuac García y Eric Cisneros, todo por quedarse con el control estatal de la dirigencia de Morena en la entidad.Lo malo para la gente del gobernador y el secretario de gobierno es que el impulso del experredista se lo está ganando a pulso, por la cercanía que mantiene con la militancia del citado instituto político, lo que se ve reflejado en una encuesta que se hizo entre militantes del partido, dando 71 por ciento la ventaja a Vicencio Flores, mientras que el resto de la encuesta está dividido entre Esteban Ramírez Zepeta, Jaime Humberto Pérez Bernabé y las abstenciones, que también las hubo.En política, nos comenta don Luis, el golpeteo es contra quien lleva la ventaja, porque al que va perdiendo ¿para qué hacerlo grande? Además, el impulso del titular estatal de la dirigencia de Morena está respaldado desde el altiplano por Marcelo Ebrard Casaubón y Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión. Lo anterior sin contar que estos personajes están vinculados directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y son gente de mucha confianza del titular del ejecutivo federal pues Ebrard y Delgado le han solucionado algunos de los más difíciles obstáculos al inicio de su gestión como presidente. Ante eso, ¿se querrán oponer el gobernador y el secretario de gobierno a los designios de AMLO?Y qué decir del gobernador: ¿será, en efecto, capricho del gobernador?, porque el empleado al que están impulsando a la dirigencia estatal de Morena en Veracruz, desde palacio de gobierno, está relacionado más con el primo del gobernador que con el gobernador y como se supone que Eric Cisneros es el número dos de palacio, por eso aceptó esa designación, para hacerle contrapeso a Manuel Huerta, el delegado federal o "súper delegado", ya desinflado por el usufructo de un poder que sólo olió, pero se le escapó.Para concluir, es necesario hacer una pregunta importante, de frente a la designación del fiscal en Veracruz: ¿Quién es el que gobierna realmente el Estado?, porque, al parecer, Verónica, se queda. Los paquetes han sido enviados, principalmente, a los estados de Connecticut, Illinois, Iowa, Maryland, Michigan y Nueva Jersey.En cada uno de ellos hay 40 viales, tal y como han indicado las autoridades en un comunicado en el que estiman que 78 mil pacientes hospitalizados serán tratados con el antiviral.Los envíos se extenderán durante un periodo de seis semanas, según el HHS.A nivel global, son 900 mil los viales donados por la empresa biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences.“Los departamentos de sanidad a nivel local distribuirán las dosis de forma apropiada a los hospitales de los estados”, ha explicado el HHS.Bajo un uso de “emergencia”, los hospitales podrán administrar el remdesivir de forma intravenosa a los pacientes que estén conectados a respiradores.La pandemia de coronavirus ha dejado en Estados Unidos, hasta ahora, 79 mil 528 muertos y 1.3 millones de casos confirmados. De a cómo consideran que Gómez Cazarín pagó el voto a los dipuvagos para quedar bien con el jefe. Yunes pagó cinco melones por cráneo cuando impuso a Winckler, pónganle que lo mismo, más un carro robado de esos que maneja el líder en su giro original.... Se rayó El Teto.