Corte anula reformas

“Para tener éxito, hay

que generar confianza”

Dante Delgado Rannauro

Para quienes andan festejando las reformas constitucionales que lograron aprobar con 34 votos en el Congreso de Veracruz, que además saben que estas serán impugnadas por los partidos PRI, PRD y PAN además de otras instituciones políticas estatales, deben tomar en cuenta la noticia que los medios publicaron ayer en el sentido de que las reformas a la Constitución de Tabasco, que establecían disminuciones del 50 por ciento en el financiamiento público a los partidos políticos, decretadas en octubre de 2018, fueron anuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Por unanimidad, el Pleno de la Corte avaló el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien propuso invalidar las modificaciones a la carta magna local por violar los artículos 41 y 116 de la Constitución federal, numerales que establecen los criterios para el financiamiento de los institutos políticos. La Corte resolvió que el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar sobre la materia.El tema llegó al Alto Tribunal porque los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, además de la PGR (hoy Fiscalía General de la República), presentaron acciones de inconstitucionalidad contra las reformas publicadas en el Decreto OO4 del Congreso del Estado de Tabasco.¿El gozo al pozo?... Quien sabe pero ya nos leyeron un documento en el que denuncian al Congreso veracruzano con diez argumentos en los que se demuestra que violaron la Constitución General de la República los 29 morenos y los cinco votos que compraron para hacer la mayoría de 34 que necesitaban para aprobar las propuestas que pusieron por encima de los preceptos de nuestra Carta Magna.Un antecedente sobre la conducta independiente que ha asumido la SCJN en sus decisiones importantes en el gobierno de la 4T, es haber desechado el recurso del PAN contra la ampliación de mandato de Jaime Bonilla Valdez, de Baja California, quien pretendía ampliar su gobierno a cinco años más, cuando fue electo solo para dos.El vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Yunes Landa, criticó la reforma electoral constitucional aprobada este martes en el Congreso de Veracruz por Morena y sus aliados, pues afirmó que con esta se pretende limitar a sus opositores y debilitar la organización electoral.“Igual que en Baja California, esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare este abuso inconstitucional. La pelea no ha terminado; buscaremos interponer una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma. La democracia implica una certeza: que los malos gobiernos, como es el caso del que padece Veracruz, se vayan. Se vayan de manera pacífica, en fecha cierta, por la fuerza del voto”, advirtió el legislador veracruzano.Yunes Landa consideró que la democracia implica que los ciudadanos tengan la capacidad de informarse, expresarse, reunirse y decidir su destino, pero todo eso quedó en entredicho, al votar por una reforma constitucional que ataca directamente a las oposiciones, recortando los recursos a los que tienen derecho.“También cercenaron la estructura del Organismo Público Electoral. Recortaron los plazos de ejercicio de gobierno de alcaldes. Morena y sus aliados quieren menos oposición y menos autoridad que les amarre las manos. Todo este abuso lo envolvieron en una mentira: que quieren ahorrar dinero. Es falso”, abundóEl diputado federal explicó que el presupuesto de Veracruz es de 129 mil millones de pesos. Con este atropello –prosiguió- se ahorrarán, según ellos, 177 millones. O sea, sólo 0.1% del presupuesto anual. “Pero ese dinero sí es importante porque le quita a la oposición la posibilidad de enfrentar al poder y a la autoridad, su efectividad para contenerlo. Negarles a los opositores los recursos para competir pervierte la democracia y anula la equidad”.Resaltó que en su trayectoria pública ha respetado siempre a la democracia y a la libertad; jamás atentó contra el derecho de las y los veracruzanos a expresarse en partidos de oposición. Nunca se escatimó un centavo a los partidos para criticar ni organizarse, por lo que repudió esta decisión y esta votación.“Soy claro: en este asunto no hay filiación que valga. Sí convicción. Yo defiendo la mía. Soy el primer promotor de una acción de inconstitucionalidad. La estoy gestionando ante mi partido, quien puede hacerlo. Lo aprobado hoy es un grave error; para la libertad de Veracruz, un horror”,Según el Infobae, diario digital argentino con un alto nivel de confianza y prestigio, en México uno de los efectores colaterales de la emergencia sanitaria por coronavirus es el cierre de empresas y, en consecuencia, la pérdida de empleo.Fueron 685 mil 840 trabajos formales los que desaparecieron entre el mes de marzo y abril, lo cual equivale a 11 mil 243 empleos al día o 7.8 plazas por minuto.Además, quebraron o cerraron cuatro mil 285 empresas, es decir, a diario dejaron de existir 70 compañías, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).La mayor cantidad de empleos que se perdieron fue durante el mes de abril, con 555 mil 247, la cifra más alta reportada en un mes. Mientras que en marzo fueron eliminadas 130 mil 593 plazas laborales.La escalada de desempleo en el país sigue su marcha más rápido que los contagios por Covid, y pone contra la pared a nuestras autoridades que, como dice el Senador Dante Delgado es de un hombre solo, AMLO, cuya capacidad no es suficiente para resolver los problemas y menos con su nula disposición para dialogar con los representantes de todos los sectores sociales, manteniendo un discurso dedicado a sus simpatizantes, a quienes lo llevaron al poder cuando su postura, si se asumiera como presidente de México, es de abrirse a todos porque las obligaciones que adquirió al asumir la presidencia son con todos.Y esa es la pregunta que se comienza a hacer por todas partes, ahora que se habla ya de regresar paulatinamente a la normalidad, con medidas extremas para evitar un rebote del contagio del Covid-19: ¿qué va a pasar con tanto desempleado, con los miles y miles de mexicanos que a estas alturas no tienen qué comer porque desde hace un par de meses dejaron de trabajar, ya sea en una tiendita, en una fonda, en un restaurante, o en lo que sea porque sus patrones o dueños de los negocios cerraron para irse a proteger a sus casas de la pandemia, y ahora el gobierno les presta, no les regala, un crédito de 25 miserables pesos para que enfrenten la crisis económica que viven.Por nuestro domicilio cada día aumenta el número de personas que pasa pidiendo ayuda para llevar algo de comer a sus casas... el asunto se va tornando peligroso y que sepamos no hay, en el gobierno, nadie que se ocupe de estos temas tan delicados, eso sí, para la grilla barata se pintan solos.El priista Erick Lagos propone que se enjuicie a los diputados que votaron a favor de la anticonstitucional reforma, como pasó con los de Baja California. El priista Erick Lagos propone que se enjuicie a los diputados que votaron a favor de la anticonstitucional reforma, como pasó con los de Baja California. El asunto lleva su truco porque cuando la SCJN eche por tierra la multimencionada reforma, los que la aprobaron quedarán como veracruzanos que, aprovechando el cargo intentaron violar la Constitución General de la República... No está mal.