Van a la Corte por la finca y los mangos

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez también ha aprendido, qué duda cabe.



Para él no existió ayer el tema de la reforma y adiciones que se hicieron a la Constitución Política local, que por ahora lo han puesto a salvo de que se someta a consulta en 2022 para que los veracruzanos determinen si continúa o no en el cargo.



¿Alguien piensa que ignoraba lo que Morena iba a hacer en el Congreso y que no dio su visto bueno y estuvo al tanto de la compra de los votos de quienes se pusieron precio y aceptaron traicionar a sus partidos?



Pero ayer hizo como que la virgen le hablaba. Su tema fue el que tenía que ser, obligadamente: el del Covid-19. Irreprochable (por cierto ayer temprano murió otro enfermo contagiado en el Hospital Regional de Coatzacoalcos y había diez infectados más en estado crítico).



Ahora van por legitimar a la Fiscal



La fiesta para Morena sigue. Tienen previsto revestir de legalidad el nombramiento de Verónica Hernández Giadáns como titular de la Fiscalía General del Estado para el próximo 28 de este mes, dentro de dos semanas. Ya pusieron las botellas de champán a enfriar.



Según el bloque opositor, van a tratar de impedirlo, aunque no se ve cómo.



Preparan defensa ante la Suprema Corte



El bloque PAN-PRI-PRD se repuso e irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el resultado de la sesión del martes.



El mismo martes por la tarde se reunieron e iniciaron el acopio de pruebas para sostener su juicio. Tienen la seguridad que el INE entrará en apoyo al OPLE.



Dan por seguro que el máximo tribunal del país echará abajo la negativa a que el gobernador se someta a consulta en 2022 para determinar si continúa en el cargo, la famosa revocación de mandato.



Toman en cuenta que ese mismo año el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo hará en el primer trimestre, y que la iniciativa fue suya.



Recuerdan que AMLO dijo: “el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, el pueblo manda en una democracia... el pueblo pone y el pueblo quita y yo no voy a estar como presidente si no cuento con el apoyo de los mexicanos”.



Tampoco ven posible que se sostenga la eliminación de los consejos municipales del OPLE. “Cuando ellos mismos retiraron el voto electrónico, dejaron coja su iniciativa. Ahora quién va a recoger la urnas, quién las va a trasladar a una cabecera distrital, qué garantía hay de que no van a meterles mano y a hacer fraude. El INE no lo permitirá porque además tendría entonces que aceptarse en el resto del país”.



Sobre la impugnación del resto, se apoyan en el error de procedimiento que cometieron los morenos: oficialmente la sesión se programó para iniciar a las once de la mañana pero el dictamen aprobatorio llegó a la mesa directiva a las doce cinco del medio día. Tienen documento probatorio.



Recuerdan que por ley todos los diputados debieron haberlo conocido con 48 horas de anticipación para su análisis, discusión y aprobación, pero no se cumplió con ese requisito legal.



Consideran que su impugnación deberá resolverse antes de fin de año ya que de otro modo el INE no podrá iniciar el proceso electoral 2020-2021 con un conflicto legal en un estado importante como lo es Veracruz.



Van a la Corte, allá pretenden recuperar la finca y los mangos.



Dante y MC impugnarán por su cuenta



Por su parte, Movimiento Ciudadano, con el aval de su guía moral y coordinador de su bancada en el Senado, Dante Delgado, presentarán también un recurso en la Corte para impugnar la reforma.



Rechazan que se haya dejado fuera de la Constitución Política local la figura de revocación de mandato, “con lo cual se pretende blindar al Gobernador para que en el 2022 no se pueda someter a consulta popular su permanencia en el cargo”.



También están en contra de que se eliminen los Consejos Electorales Municipales argumentando que con ello se debilitará la certeza y la capacidad para realizar el cómputo de las elecciones municipales.



Héctor no cumplió compromiso



Triste papel fue el que jugó el diputado federal, vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y aspirante de nuevo a la gubernatura del Estado, Héctor Yunes Landa.



El sábado había acordado con el bloque opositor que su hija diputada local, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, votaría en contra.



El martes, luego de que ella hizo lo contrario y se sumó a la bancada morenista, él habló con quienes había hecho el trato para ofrecerles disculpas argumentando que la habían apretado del centro (Fidel Herrera Beltrán y su hijo Javier).



Esa misma anoche, el exdirigente estatal del PRI, Jorge Carvallo Delfín, lo acusó de estar al servicio del actual gobierno y detrás del voto de su hija.



Los dirigentes opositores, muy molestos, dijeron que por primera vez Carvallo había dicho algo bueno y que Yunes Landa definitivamente no es un hombre de fiar.



Pero asegura que “repudia” la aprobación



Aunque 15 minutos después de las ocho de la noche, en su cuenta de Twitter, Héctor anunció que interpondría un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma.



“Morena quiere menos oposición y autoridad que les amarre las manos. Cercenan la estructura del OPLE para robarse las elecciones... Negarle los recursos a los opositores para poder competir pervierte la democracia y anula la equidad... La pelea no ha terminado” (pero él no peleó nada ni con nadie).



Rodrigo García había pedido encabezar el voto en contra



En el PAN por fin reaccionaron y echaron de su bancada a Rodrigo García Escalante. No lo expulsaron de ese partido porque no era militante. Tenía poco que había presentado su solicitud de afiliación, que el martes mismo tiraron a la basura.



El más sorprendido con su actitud fue el dirigente nacional Marko Cortés, porque el lunes, en una reunión previa, enlazados por videoconferencia, había solicitado la palabra para pedirle que le permitiera ser quien encabezara “la lucha” contra Morena.



Le ofreció incluso que iba a hablar con los diputados del PRI y del Partido Verde para asegurar que votaran en contra. Y echó pestes de Morena, de sus diputados y de su gobierno.



Todos los diputados azules estaban sorprendidos porque ya en ocasiones anteriores los había traicionado.



El martes después de la votación, Cortés llamó a Xalapa para expresarle a los dirigentes estatales su extrañeza por lo que había hecho. No lo bajaron de mitómano y le recordaron que es hijo de Ricardo García Guzmán, a quien la dirigencia nacional panista invalidó su candidatura a la alcaldía de Pánuco en 2017.



En Morena detestan a los traidores



Un personaje de Morena me dijo ayer que ellos detestan a los traidores. Me recordó que por eso tienen en prisión a Rosario Robles.



“Nuestro líder Andrés Manuel López Obrador confió en ella, porque pensó que era una militante a toda prueba, y ya vez, terminó en el PRI con Peña Nieto. Imagínate toda la información a la que tuvo acceso en nuestro partido. Al final nos vendió”.



Hablábamos sobre los diputados que votaron con los de Morena traicionando a sus propias organizaciones políticas.



“Los necesitamos y los usamos. ¿Pero acaso cuando tuvieron el poder no hicieron lo mismo el PRI y el PAN?”, me respondió.



Me dijo que Rodrigo García Escalante, Antonio García Reyes, Alexis Sánchez García y Andrea Yunes Yunes no son morenistas, que nunca confiarían en ellos. “Acuérdate, el que traiciona una vez traiciona siempre”.